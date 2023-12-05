Возврат излишне взысканного при положительном сальдо на Едином налоговом счете

Продолжим тему зачета и возврата при положительном сальдо на Едином налоговом счете и сегодня рассмотрим условия для возврата излишне взысканного.

Ранее обсуждали тему зачета переплаты и возврата переплаты при положительном сальдо на ЕНС

Ссылки тут: https://www.klerk.ru/user/chupyr/587072/

Зачет и возврат при положительном сальдо на Едином Налоговом Счете Без малого год как мы живем бок о бок с Единым Налоговым Счетом и много уже написано и на многие вопросы отвечено, но все равно, масса неведомого и непонятного осталось. И сегодня поговорим о зачете и возврате денег, которые сформировали положительное сальдо на вашем едином налоговом счете. www.klerk.ru

и тут: https://www.klerk.ru/user/chupyr/587997/

И так поехали.

Возврат излишне взысканных денег возможен, само собой, при положительном сальдо и только в пределах величины положительного сальдо (п. 4 ст. 79 НК РФ).

При положительном сальдо налоговым органом будет направлено поручение в казначейство в возврате излишне взысканных денег.

А казначейство в свою очередь, не позднее следующего дня после получения поручения от налогового органа вернет средства на ваш банковский счет (п. п. 4, 6 ст. 79 НК РФ).

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Возврат излишне взысканных средств производится с процентами, рассчитанными по ключевой ставке Банка России.

Начисление процентов производится со дня, следующим за днем взыскания, по день фактического возврата излишне взысканных денег (п. 4 ст. 79 НК РФ).

При отсутствии положительного сальдо излишне взысканные деньги зачтут в счет исполнения вашей совокупной обязанности. Как говорилось в старину: «Что с воза упало, то пропало», пропало в недрах налоговых органов.

Но даже в этом случае, будут начисляться проценты по ключевой ставке Банка России и рассчитываться

за период со дня, следующего за днем ее излишнего взыскания, по день учета в счет исполнение совокупной обязанности (п. 4 ст. 79 НК РФ).

Возврат излишне взысканных денежных средств осуществляется частично, в пределах положительного сальдо, в случае недостаточности для полного возврата излишне взысканного. И в этом случае начисляются проценты на всю сумму излишне взысканного (п. п. 2, 4 ст. 79 НК РФ).

Теперь давайте для себя определим, какие такие суммы являются излишне взысканными.

Излишне взысканные денежные средства – это средства, уплаченные в бюджет в принудительном порядке, например на основании решения налогового органа или в силу незаконного нормативно-правового акта, обязанность по уплате которых в последующем признана отсутствующей.

Можно было бы сказать, не имеет значения, уплатили вы их сами, либо это произошло после получения требования об оплате или налоговый орган взыскал принудительно, вероятно эти моменты будут спорными.

Самостоятельно заявленный в декларации налог в большем размере, не является излишне взысканным, даже в тех случаях если налоговый орган эту сумму взыскал принудительно. Это будет излишне уплаченной. Немного парадоксально, не правда ли? Ведь декларация несет уведомительных характер, т. е. мы сами информируем налоговый орган и наших дохода-расходах и уплаченных налогах, а налоговая, грубо говоря, проверяет, правду ли мы отразили в декларации.

И вот, налогоплательщик допустил ошибку в декларации в сторону увеличения уплаты налога и по какой-то причине не заплатил налог. Налоговая тем временем принудительно взыскивает деньги по заявленному в декларации. И тут налогоплательщик выявляет, что ошибся в сумме и должен был заплатить налог в меньшей сумму подав уточненку, а налоговая уже взыскала до уточненки. Разве это не должно считаться излишне взысканной суммой.

Тут включаются другие механизмы взаимодействия с ЕНС по излишне уплаченному.

Вот-вот, как ни странно, данная ситуация не будет являться как излишне взысканной суммой.

И лишь в случае с изданием незаконного нормативного правового акта в сфере налогообложения, вследствие которого налогоплательщик переплатил или с налогоплательщика принудительно взыскали, в таком случае сумма будет излишне взысканной, а не излишне уплаченной.

Как раз, из недавнего судебного акта. Верховный Суд определением от 19.06.2023 N 305-ЭС23-2253 по делу N А40-16745/2022 указал: «… поскольку уплата налогов осуществлялась налогоплательщиком самостоятельно, но на основании признанного в дальнейшем недействительным нормативного акта, уплаченные суммы должны рассматриваться как излишне взысканные с начислением процентов по соответствующим правилам, данные суммы не являются излишне уплаченными, так как налогоплательщик не допустил ошибки, а исполнял действующее законодательство, государством на налогоплательщика была неправомерно возложена обязанность по исчислению и уплате налога в повышенном размере…»

Вывод:

В этих трех частях публикации речь идет о зачете и возврате при переплате и/или излишне взысканных деньгах которая сформировала положительное сальдо на ЕНС.

А если по сведениям налогоплательщика есть или должна быть переплата, а на ЕНС ее нет, ну или ее не учитывают, то тут по всей видимости без суда (и следствия))) не обойтись. При этом не забываем про досудебное урегулирование.

Из прочтения Налогового Кодекса про ЕНС такое складывается ощущение, что всё, что попало на ЕНС уже не ваше, даже если это переплата. Налоговый орган облегчает себе работу наличием денег на ЕНС, то есть заранее авансом, чтобы уже сразу было, как с авансовых НДС. Не исключено, что со временем могут ввести такую какую-нибудь карательную меру по типу, если у вас на ЕНС не будет постоянной какой-то суммы или процента от выручки, то будет неминуемое преследование и неотвратимое наказание, что-то похожее на гарантию – обеспечение.

👁️‍🗨️ Глаз да (в) глаз за налоговым органом, за тем, что и как он делает с ваши денежками на Едином Налоговом Счете.

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Ваш юрист и налоговый консультант

Константин Чупырь