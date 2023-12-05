Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь

Возврат излишне взысканного при положительном сальдо на Едином налоговом счете

Продолжим тему зачета и возврата при положительном сальдо на Едином налоговом счете и сегодня рассмотрим условия для возврата излишне взысканного.
22
Возврат излишне взысканного при положительном сальдо на Едином налоговом счете
Что с воза упало, то пропало. Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Ранее обсуждали тему зачета переплаты и возврата переплаты при положительном сальдо на ЕНС

Ссылки тут: https://www.klerk.ru/user/chupyr/587072/

Зачет и возврат при положительном сальдо на Едином Налоговом Счете

Без малого год как мы живем бок о бок с Единым Налоговым Счетом и много уже написано и на многие вопросы отвечено, но все равно, масса неведомого и непонятного осталось. И сегодня поговорим о зачете и возврате денег, которые сформировали положительное сальдо на вашем едином налоговом счете.

www.klerk.ru

и тут: https://www.klerk.ru/user/chupyr/587997/

И так поехали.

Возврат излишне взысканных денег возможен, само собой, при положительном сальдо и только в пределах величины положительного сальдо (п. 4 ст. 79 НК РФ).

При положительном сальдо налоговым органом будет направлено поручение в казначейство в возврате излишне взысканных денег.

А казначейство в свою очередь, не позднее следующего дня после получения поручения от налогового органа вернет средства на ваш банковский счет (п. п. 4, 6 ст. 79 НК РФ).

Шутка:

«Что в договоре означает б/щ?»

Ответ: «Банковский щет»

Возврат излишне взысканных средств производится с процентами, рассчитанными по ключевой ставке Банка России.

Начисление процентов производится со дня, следующим за днем взыскания, по день фактического возврата излишне взысканных денег (п. 4 ст. 79 НК РФ).

При отсутствии положительного сальдо излишне взысканные деньги зачтут в счет исполнения вашей совокупной обязанности. Как говорилось в старину: «Что с воза упало, то пропало», пропало в недрах налоговых органов.

Но даже в этом случае, будут начисляться проценты по ключевой ставке Банка России и рассчитываться

за период со дня, следующего за днем ее излишнего взыскания, по день учета в счет исполнение совокупной обязанности (п. 4 ст. 79 НК РФ).

Возврат излишне взысканных денежных средств осуществляется частично, в пределах положительного сальдо, в случае недостаточности для полного возврата излишне взысканного. И в этом случае начисляются проценты на всю сумму излишне взысканного (п. п. 2, 4 ст. 79 НК РФ).

Теперь давайте для себя определим, какие такие суммы являются излишне взысканными.

Излишне взысканные денежные средства – это средства, уплаченные в бюджет в принудительном порядке, например на основании решения налогового органа или в силу незаконного нормативно-правового акта, обязанность по уплате которых в последующем признана отсутствующей.

Можно было бы сказать, не имеет значения, уплатили вы их сами, либо это произошло после получения требования об оплате или налоговый орган взыскал принудительно, вероятно эти моменты будут спорными.

Самостоятельно заявленный в декларации налог в большем размере, не является излишне  взысканным, даже в тех случаях если налоговый орган эту сумму взыскал принудительно. Это будет излишне уплаченной. Немного парадоксально, не правда ли?  Ведь декларация несет уведомительных  характер, т. е. мы сами информируем налоговый орган и наших дохода-расходах и уплаченных налогах, а налоговая, грубо говоря, проверяет, правду ли мы отразили в декларации.

И вот, налогоплательщик допустил ошибку в декларации в сторону увеличения уплаты налога и по какой-то причине не заплатил налог. Налоговая тем временем принудительно взыскивает деньги по заявленному в декларации. И тут налогоплательщик выявляет, что ошибся в сумме и должен был заплатить налог в меньшей сумму подав уточненку, а налоговая уже взыскала до уточненки. Разве это не должно считаться излишне взысканной суммой.

Тут включаются другие механизмы взаимодействия с ЕНС по излишне уплаченному.

Вот-вот, как ни странно, данная ситуация не будет являться как излишне взысканной суммой.

И лишь в случае с изданием незаконного нормативного правового акта в сфере налогообложения, вследствие которого налогоплательщик переплатил или с налогоплательщика принудительно взыскали, в таком случае сумма будет излишне взысканной, а не излишне уплаченной.

Как раз, из недавнего судебного акта.

Верховный Суд определением от 19.06.2023 N 305-ЭС23-2253 по делу N А40-16745/2022 указал: «… поскольку уплата налогов осуществлялась налогоплательщиком самостоятельно, но на основании признанного в дальнейшем недействительным нормативного акта, уплаченные суммы должны рассматриваться как излишне взысканные с начислением процентов по соответствующим правилам, данные суммы не являются излишне уплаченными, так как налогоплательщик не допустил ошибки, а исполнял действующее законодательство, государством на налогоплательщика была неправомерно возложена обязанность по исчислению и уплате налога в повышенном размере…»

Вывод:

В этих трех частях публикации речь идет о зачете и возврате при переплате и/или излишне взысканных деньгах которая сформировала положительное сальдо на ЕНС.

А если по сведениям налогоплательщика есть или должна быть переплата, а на ЕНС ее нет, ну или ее не учитывают, то тут по всей видимости без суда (и следствия))) не обойтись. При этом не забываем про досудебное урегулирование.

Из прочтения Налогового Кодекса про ЕНС такое складывается ощущение, что всё, что попало на ЕНС уже не ваше, даже если это переплата. Налоговый орган облегчает себе работу наличием денег на ЕНС, то есть заранее авансом, чтобы уже сразу было, как с авансовых НДС. Не исключено, что со временем могут ввести такую какую-нибудь карательную меру по типу, если у вас на ЕНС не будет постоянной какой-то суммы или процента от выручки, то будет неминуемое преследование и неотвратимое наказание, что-то похожее на гарантию – обеспечение.

👁️‍🗨️ Глаз да (в) глаз за налоговым органом, за тем, что и как он делает с ваши денежками на Едином Налоговом Счете.

Обращайтесь ко мне за услугами по налоговым спорам связанным ЕНС!

Ваш юрист и налоговый консультант

Константин Чупырь

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Онлайн-кассы

    Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»

    Проблемы с чеками и работа без онлайн-кассы приводят к серьезным штрафам для бизнеса и головной боли бухгалтера. На «Клерке» есть много полезных инструкций, которые помогут вам не попасть в число нарушителей 54-ФЗ. Собрали подборку таких материалов, чтобы вы работали без ошибок и знали как их исправить без негативных последствий. Пользуйтесь.

    Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»
    325
    Бесплатно с ПСН

    Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году

    Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.

    Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году
    1
    4,1 тыс.

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие

    В Европе появляется централизованный фильтр трансграничных переводов

    Swift объединяет локальные системы мгновенных платежей, чтобы обеспечить бесперебойную обработку, прозрачность и сквозное отслеживание операций.

    48

    Россияне стали отправлять гораздо меньше денег за рубеж

    В течение года объём трансграничных переводов планомерно сокращался и по итогу третьего квартала достиг 718 млрд рублей (оценка ЦБ).

    33
    Бухгалтеры

    🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

    Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

    16
    1,9 тыс.
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь

    Возврат излишне взысканного при положительном сальдо на Едином налоговом счете

    Продолжим тему зачета и возврата при положительном сальдо на Едином налоговом счете и сегодня рассмотрим условия для возврата излишне взысканного.

    Возврат излишне взысканного при положительном сальдо на Едином налоговом счете
    22
    Логотип rydugin
    rydugin

    Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. Мои 6 выводов по итогу проекта

    Пишу в продолжение прошлой статьи "Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. А потом Яндекс убил SEO и всё (почти) закончилось". В прошлый раз я рассказывал о запуске проекта на базе ChatGPT, а сейчас будут выводы и мысли, к которым я пришёл по ходу разработки проекта.

    Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. Мои 6 выводов по итогу проекта
    67

    Записи вебинаров

    692
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как отказаться от статуса ИП?

    Добрый день, уважаемые коллеги и эксперты. Я ИП на НПД. Хотела бы отказаться от статуса ИП и остаться на НПД, как самозанятый физик. Чтобы это сделать, мне необходимо всего лишь подать заявление о прекращении деятельности как ИП, и все? Я уже не буду ИП, а буду только самозанятой, верно ли понимаю? Благодарю за ответы и ваше внимание.

    26
    Опубликуется 02.12.23 в 15:06

    Как в 1С:ЗУП проверить право сотрудника на отпуск

    Если у работника нет права на дополнительный отпуск, программа выдаст ошибку и автоматически пришлет уведомление: «Вид отпуска не назначен сотруднику».

    89
    Опубликуется 02.12.23 в 14:06
    Больничные

    Когда при расчете больничного возможна замена лет

    Для расчета больничных, декретных и пособия по уходу за ребенком учитывают заработок за 2 предыдущих года. Но иногда эти 2 года (или какой-то один из них) можно заменить на другие.

    371
    Обзоры для бухгалтера

    🐾 Бухгалтеры получили второе ЕНП-уведомление на НДФЛ, новые строки в справке о ЕНС, новый кассовый документ. Топ новостей за неделю

    Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

    295
    Логотип Клерк
    Клерк
    Самозанятые

    👌Что вы обязательно должны знать о самозанятых. Лучшие инструкции и чек-листы

    9 млн самозанятых зарегистрированы в РФ. Они заработали триллионы (!) рублей и сформировали 1,6 млрд чеков. Но для их заказчиков важно, чтобы работа с самозанятыми была простой и выгодной, а расходы можно было учесть для уменьшения налогов. Чтобы вы получали только плюсы от сотрудничества с внештатниками, а не проблемы с налоговой, мы создали этот дайджест.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    209
    Опубликуется 02.12.23 в 12:02
    Трудовые отношения

    Работодателям продолжат компенсировать затраты по трудоустройству в 2024 году

    Государство частично возместит расходы работодателей на создание рабочих мест и трудоустройство кандидатов, которые ищут работу с помощью биржи.

    221
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    ФСБУ

    Изменится порядок бухгалтерского учета капитальных вложений. ФСБУ 26/2020 «Капвложения»

    С отчетности за 2024 год изменен состав капвложений и уточнили порядок их учета.

    Изменится порядок бухгалтерского учета капитальных вложений. ФСБУ 26/2020 «Капвложения»
    37
    Опубликуется 02.12.23 в 11:01
    Пользователи интернета

    «ВКонтакте» адаптировала социальную сеть для людей с нарушением зрения

    В интерфейсе мобильного приложения «ВКонтакте», в VK ID и в VK звонках появилась озвучка.

    118
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как к нам попал больничный лист?

    Добрый день! Сотрудник недавно устроился по внешнему совместительству. Сегодня пришел больничный, но мы даже не успели ещё подать сведения о застрахованном, отправляла по ней только ЕФС-1 о приеме.

    34
    Защита персональных данных

    Меньше половины банков соблюдают требования о сборе и обработке персональных данных

    162 банка игнорируют требования конфиденциальности при работе с личными данными клиентов. Роскомнадзор направил организациям 4 тысячи требований привести политику конфиденциальности в соответствие с законом.

    85
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🎇Не пропустите! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

    Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

    🎇Не пропустите! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре
    184
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Надо ли указывать, за какой период выплачиваются дивиденды?

    Здравствуйте. Прочитала все, что можно, про дивиденды, но никак не выстроить четкое понимание о порядке выплат. Если, например, исходные данные такие: 2020 год — чп 1240 т.р. 2021 год — убыток 300 т.р 2022 год — чп 2600 т.р Всего за время деятельности ООО на 84 счете 21000 т.р.

    34
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Современное коммерческое IPO. Совкомбанк выходит на биржу со второй попытки, чтобы сделать историю роста

    Еще не стихли разговоры о прошедших IPO Евротранса и Южуралзолота, а 15 декабря на Мосбирже появится ещё одна компания, да не какая-то, а самый настоящий системно значимый частный банк. Банки не появлялись на бирже с 2015 года, ну вот и время пришло.

    Современное коммерческое IPO. Совкомбанк выходит на биржу со второй попытки, чтобы сделать историю роста
    24