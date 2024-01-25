Разные виды деятельности у взаимозависимых лиц. Схемы дробления нет

Разные виды деятельности, от слова «совсем», этот факт и другие факты помогли победить налогоплательщику в суде. Наши поздравления победившей компании!!!

Налоговый орган провел выездную проверку и разумеется доначислил организации НДС и налог на прибыль, кто бы сумлевался (Не опечатка. Шутка), так налоговая узрела схему дробления бизнеса. Ей померещилось, что несколько взаимозависимых компаний учредили незадолго до расширения производства и увеличения штата сотрудников. Инспекторы свалили всё в один котел посчитав, что организации являлись одним предприятием.

Но не тут-то было. Налогоплательщик пошел в суд и представьте себе — победил.

Правда в первой инстанции проиграл, но потом в апелляции и в кассации сумел выиграть спор с налоговой.

Кассация в свое акте обратила внимание на важный момент, в споре о применении схемы дробления бизнеса нужно установить не только взаимозависимость лиц. Важно также выявить факты искусственного разделения единого процесса (производственного, хозяйственного, управленческого) на отдельные части и их формальное отнесение на взаимозависимых лиц.

В рассматриваемом споре организации вели деятельность в сфере общепита, их виды деятельности абсолютно не одинаковые. Одна часть компаний занималась ресторанным бизнесом, другая — производила мясную продукцию. А еще, расчеты в основном были безналичные, по пластиковым картам. Возможности перераспределить выручку при таких расчетах суд не увидел. У организаций было разное имущество для ведения своей деятельности, в частности оборудование для производства и переработки мясной продукции в ресторанном бизнесе не использовалось. Кроме того, доказательств перераспределения трудового персонала не представлено. Постановление АС Северо-Западного округа от 13.12.2023 по делу № А56-4952/2023.

А пока зазубрим признаки, говорящие о фиктивном дроблении бизнеса.

Учтите, что это не полное и не официальное утверждение признаков фиктивного дробления. Всё зависит от совокупности обстоятельств каждого конкретного случая. Как бы так помягче выразиться — это основные из основных признаков фиктивного дробления бизнеса.

Итак это:

Отсутствие самостоятельности у субъектов после дробления. Общая производственная база и персонал после дробления бизнеса. Идентичность видов деятельности, которые ведут субъекты дробления бизнеса. Общие контрагенты у субъектов дробления бизнеса. Отсутствие деловой цели дробления бизнеса.

Разумеется, это перечислены далеко не все критерии.

Так, налоговый орган в письме от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ «О направлении обзора судебной практики, связанной с обжалованием налогоплательщиками ненормативных актов налоговых органов, вынесенных по результатам мероприятий налогового контроля, в ходе которых установлены факты получения необоснованной налоговой выгоды путем формального разделения (дробления) бизнеса и искусственного распределения выручки от осуществляемой деятельности на подконтрольных взаимозависимых лиц» указывает 17 признаков, которые могут свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды путем дробления бизнеса.

Коллеги «по цеху» называют и 30, и 50, и более 100 признаков, повторюсь, эти признаки зависят от совокупности обстоятельств.

Вывод:

Дробление бизнеса — прекрасный способ для экономии на налогах в том числе. Главное, чтобы это не выходило за рамки и не было целью незаконной экономии на налогах. Из данного спора мы видим, что можно экономить на налогах и защитить свой бизнес.

Нужна помощь в вопросах дробления — обращайтесь!!!

Ваш юрист и налоговый консультант

Константин Чупырь