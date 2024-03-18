Константин Чупырь
Блокировка счетов

Блокировка счета незаконна. Превентивные меры, которые можно оспорить в суде

Инспекция почитала, что компания ведет себя недобросовестно и заблокировала счета, а недобросовестность не смогла доказать. Не часто такое можно встретить, но суд встал на сторону налогоплательщика.
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Блокировка счета незаконна. Превентивные меры, которые можно оспорить в суде
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

После проведения выездной проверки налоговая инспекция приняла ряд превентивных мер. Они включают запрет на отчуждение имущества без предварительного согласия налоговых органов, а также временную приостановку операций по счетам. Такие меры были приняты на основании факторов, таких как изменение местонахождения организации во время проверки, нечестные практики ведения дел, снижение активности бизнеса, отчуждение имущества и других обстоятельств.

Ремарка: что это за понятие «недобросовестность организации»? Где определено в Налоговом Кодексе понятие «недобросовестность организации»? Какие триггеры «недобросовестности организации» и соответственно «добросовестности организации»?

Что за блатной жаргон? Что за понятийные клише?

Это то в государстве называющем себя правовым, где налоговый орган —часть этого государства, где НЕЗАВИСИМАЯ судебная система — часть государства, а фразы и ярлыки…, как обзывательства умаляющие и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию компании.

Ладно сейчас о более приятном и это налоговый лайфхак, позволяющий признать незаконной блокировку счета.

Продолжим.

Налогоплательщик не побоялся и вступил в неравный бой за свой счет банковский, то есть оспаривает блокировку счета.

Можете себе представить, какие должны быть стальные нервы у собственников и топ-менеджеров компании, чтобы при выездной то проверке, где шансов отбиться от доначисления крайне мало, где со стопроцентной вероятностью будут блокировать счет и арестовывать имущество еще до вступления решения о признании налогоплательщика нарушителем налоговых обязательств.

И представьте себе, суды встали на защиту налогоплательщика.

Не побоюсь это слова, суды озвучили золотые слова или позолоченные:

✅ цель обеспечительных мер — предотвратить возможную недобросовестность налогоплательщика после решения по проверке.

Пункт 10 статьи 101 НК, НЕ ПОЗВОЛЯЕТ налоговому органу ПРОИЗВОЛЬНО применять обеспечительные меры, поскольку для их применения необходимы достаточные основания полагать, что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение такого решения и (или) взыскание недоимки, пеней и штрафов, указанных в решении.

Ремарка: Еще раз обратить внимание на слово «ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ». То есть обеспечительные меры в виде блокировки могут быть только после вынесения налоговым органом решения по проверке, но обеспечительные меры могут наложить до вступления решения по проверке.

К сожалению вот так. Называют эдакое — предварительными обеспечительными мерами.

Налоговики хотели бы с радостью и большой охотой блокировать неоплаченную дебиторскую задолженность у контрагентов, аллилу́йя, пока им этого не позволяют.

Проверяющие инспекторы привели довод о том, что налогоплательщик в период выездной проверки сменил место регистрации.

Но суд обломал налоговиков и констатировал или отконстатировал мытарей. Смена юрадреса не фиктивная. Компания в период проверки и после проверка трудилась в двух субъектах РФ, а значит смена адреса экономически оправдано. После переезда компании имущество, принадлежащее компании не продавалось, контракты исполнялись (видимо речь идет о госконтрактах).  Инспекция не подтвердила, что организация переезжала многократно.

Ремарка: обратите внимание на фразу суда: «Доказательств многократного снятия общества с учета и постановки на учет в налоговых органах с целью уклонения от мероприятий налогового контроля, налоговым органом не представлены».

То есть не вся налоговая миграция является таковой. Как минимум нужно несколько, подчеркиваю, НЕСКОЛЬКО РАЗ сменить юрадрес. Правда не уточняется, сколько раз, два, три, десять. Хоть что то есть. А то вот так попадешь под проверку, захочешь поменять адрес, а тебя обвинят в недобросовестности. Это при выездной, а когда камералят и адрес меняешь, то добросовестный или чуть-чуть недобросовестный, или добросовестный, но с легким оттенком недобросовестности, или добросовестный, но не очень.

Еще ремарка: Для проверяющих налогоплательщики, работающие на госконтрактах — это практически гарантированное погашение недоимки.

А вот тут стоит задуматься. И если раздельно читать фразу, то были бы золотые слова. Нет наверно позолоченные:

✅ Незаконное заявление вычетов и завышение расходов из-за фиктивного документооборота не доказывают недобросовестность, (это перечеркивает всю прелесть) так как общество оспаривает решение по проверке. Это подтверждается делом № А36-6796/2022.

Ремарка: не оспариваешь решение о проверке - значит ты недобросовестный.

А если посмотреть дело № А36-6796/2022, можно увидеть, что иск о признании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения рассматривается уже 2 года.

Что именно вменяют: дробление, переквалификация, или «бумажный ндс» или совокупность, пока не видно, так как спор еще длится и следующее заседание назначено аж на 27 мая.

Продолжаем.

Еще суды указали: отчуждение транспорта тоже не основание для обеспечительных мер. Проверка длилась 2 года. За это время продали 2 машины, что было продиктовано деловой целью.

Ремарка: этой формулировкой суд нам тоненько-тоненько намекает  на ненормальность сроков проведения проверки.

И вишенкой на торте, с посылом налоговым специалистам, чтобы активнее и везде внедряли в свою работу финансовый анализ.

Из судебного акта: «Общее уменьшение стоимости активов общества на 8,5% не является значительным и не свидетельствует о существенном уменьшении имущества или ухудшении имущественного положения общества. Проверяющие неправы в том, что посчитали организацию не способной погасить долг, так как у нее достаточно для этого запасов, материальных и внеоборотных активов по данным отчетности. Налоговая инспекция должна была применить меры обеспечения к данному имуществу, вместо того чтобы останавливать операции по счетам.

И вот оно Постановление АС Центрального округа от 11.12.2023 по делу № А36-6505/2022.

Выводы

А вывода делаем сами. Шансы оспорить блокировку есть, пусть и при определенных обстоятельствах, которые наверное можно будет немного изменить. Я про определенные обстоятельства.

В свою очередь хочу предложить.

Если у вас заблокировали счет, или нужно сопровождение налоговой проверки, или оспорить результаты налоговой проверки, или обжаловать действия-бездействия налоговых органов — к ваши услугам — обращайтесь!!!

Налоговый юрист Константин Чупырь

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