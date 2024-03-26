Константин Чупырь
Налог на имущество

Налог на имущество по кадастровой стоимости организаций на УСН. Разъяснения налогового консультанта

Облагаются ли налогом на имущество по кадастровой стоимости нежилое помещение в многоквартирном доме не включенного в перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество организации от кадастровой стоимости принадлежащих организации на праве собственности применяющей систему налогообложение УСН.
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Из анализа нижеуказанных норм и разъяснений профильных ведомств можно прийти к следующим выводам:

Организации на УСН платят налог на имущество только по той недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости (п. 2 ст. 346.11, п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 374, п. 1 ст. 378.2 НК).

По недвижимости, которая облагается по среднегодовой стоимости, налогоплательщики применяющие УСН освобождены от налога (п. 2 ст. 346.11, п. 2 ст. 372.1 НК).

Такие налогоплательщики не подают декларацию по налогу на имущество. Дело в том, что они не включают в декларацию сведения об объектах, облагаемых по кадастровой стоимости, а обязанности сдавать декларацию об объектах, облагаемых по среднегодовой стоимости, у них вообще нет, так как они освобождены от налога по ним (п. 2 ст. 346.11, п. 6 ст. 386 НК).

Данная позиция изложена Письме Министерства Финансов РФ от 18 мая 2020 № 03-05-05-01/40664 в котором говорится: «если принадлежащие организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, помещения, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса, находящиеся в здании, не признаваемом административно-деловым центром и торговым центром (комплексом) (в частности, в жилом доме), не включены в Перечень, то данные помещения не подлежат обложению налогом на имущество организаций».

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В части налогообложение объектов недвижимости по кадастровой стоимости по городу Москве.

Если налогоплательщику принадлежит помещение в здании, включенном в Перечень, то такое помещение является объектом налогообложения налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости.

Помещение в здании, не включенное в Перечень объектов налогообложения налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости, не облагается налогом при условии, что здание, в котором находится помещение не определено административно-деловым центром или торговым центром (комплексом) и само здание не включено в Перечень объектов налогообложения налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости.

Если нежилое здание и (или) помещения в нем не включены в Перечень, то это здание с учетом помещений не облагается налогом на имущество организаций в рамках статьи 378.2 Кодекса исходя из кадастровой стоимости, за исключением помещений, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса (в частности, помещение гаража) (Письмо Министерства Финансов РФ от 25 марта 2021 г. № 03-05-05-01/21650)

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Если здание, принадлежащее одному собственнику, безусловно и обоснованно определено административно-деловым центром или торговым центром (комплексом) и включено в Перечень, то данное здание (с учетом всех помещений в нем) подлежит налогообложению налогом на имущество организаций исходя из указанной в Перечне кадастровой стоимости здания.

Если объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса, не включены в Перечень, то такие объекты облагаются налогом на имущество организаций исходя из среднегодовой стоимости в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Кодекса при условии их учета на балансе организации в качестве основных средств (Письмо Минфина РФ от 04 декабря 2020 № 03-05-05-01/105908).

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Аналогичная позиция изложена в Письме Министерства Финансов РФ от 18 мая 2020 № 03-05-05-01/40664 в котором говорится: «здания (сооружения, помещения) не включены в Перечень, то данные объекты и помещения в них подлежат обложению налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 исходя из среднегодовой стоимости, за исключением объектов, принадлежащих организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения».

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Налоговый консультант Константин Чупырь

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Налог на имущество по кадастровой стоимости организаций на УСН. Разъяснения налогового консультанта

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