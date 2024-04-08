Константин Чупырь
Налоговые требования

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?

О них уже было написано много публикаций, постов, статей и заметок, но тема все еще остра, и актуальна, и широка, поэтому давайте напомним или вспомним, как отвечать адекватно и когда можно, отвечая, не отвечать.
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Снова про них — про требования. Как на них реагировать?

Сейчас разъяснять, какие бывают требования, наверно, нет смысла, читатели этого материала так или иначе сталкиваются с подобного рода мероприятиями налогового контроля. Наверно, от них уже не то чтобы глаз дергается, непрекращающийся нервный тик от этих требований и тонны съеденного шоколада.

А требования всё летят и летят, и летят. Спасу от них нет. Эти бесконечные требования просто выбешивают. По какому поводу, в связи с чем, какого… им надо от нас, мы-то тут при чем — непонятно. Каждый квартал одно и то же, одно и то же. Сдали декларацию — и понеслось.

И ведь не всегда понятно, это автотребования или проверяющие инспекторы шлют. Иногда настолько нелогичные запросы, что просто атас. Хотя, в общем-то, какая разница.

❗️Если требование приходит по проверке, которая к моменту получения закончилась, то, в принципе, требование можно не исполнять, но ответить нужно обязательно.

Помните излюбленную манеру инспекторов прислать требование в последний день проверки. Для чего они так делают? Выслуживаются перед начальством, типа план мероприятий выполнен, казенная получка не зря отработана? Либо хотят в чем-то уличить налогоплательщика, типа в период проверки не ответит на требования, не дал пояснений, не предоставил документов, чтобы исключить возможность налогоплательщику реабилитироваться. Ну, либо чтобы было основания фактически продлить проверку, вынеся решения о проведении дополнений к проверке, потому что налогоплательщик не ответил на требование, а на самом-то деле инспекторы попросту прозевали сроки.

Посмотрите на акты по проверке и на дополнения к актам проверки. Довольно часто вижу, в самом акте почти нет ни шиша, я про доказательства, анализ и выводы «притянуты за уши», а в допах прям романы с картинками (я так написал про доказательства) и умопомрачительным анализом и витиеватыми выводами. И туда направили требование, и сюда послали поручение, и этого вызвали на допрос, и того вызвали, а они, окаянные, не явились.

Прямо бурная деятельность в мизерные сроки, в месяц, такая прыть. Спрашивается, чего же в три месяца тянули, али ждали чего, пришествия какого? Наверно, этому есть как-то объяснение.

Для чего вдруг так написал? Да потому, чтобы понимать алгоритмы работы инспекторов. Зная их кухню изнутри, мы можем постараться предугадать свои налоговые риски и провести так называемый «налоговый комплаенс».

Иногда бывает, что неведома какая инспекция присылает требование по встречной проверке, и хорошо, если по вашему контрагенту, и полную ахинею. То же отвечаем. Даем — не даем документы — это зависит от ситуации.

В одном из своих дебютных видео я рассказывал случай из своей практики, как адыгейская инспекция у московской компании запрашивала документы по другой московской компании. Причем ни та ни другая московская компания не имеют отношения ни к адыгейской инспекции, ни к друг другу.

Представьте себе, на одной из площадок пишет коммент бухгалтерский коуч, что-то типа: «Вы ничего не понимаете…, децентрализация…, любая инспекция может запрашивать…, поучитесь у старших товарищей». В таком духе.

Страшно представить, чему учит этот бухгалтерский клоун, пардон, коуч.

Нужно ли объяснять, что посторонняя инспекция в принципе не может напрямую что-либо запрашивать у не своего налогоплательщика, наверно, не нужно. В том видео я делал предположения о возможном сбое налоговой ИТ-системы либо так налоговый ИИ так тренируется на кроликах. Я не думаю, что какой-нибудь начальник из адыгейской инспекции, потирая потные ладошки с мыслью хоть кому-то хоть как-то испортить день, отправляет требование, хотя и такое тоже вероятно.

Даже если вам прислали требование по неизвестным компаниям и невесть что хотят или полный бред написан в требовании, отвечать нужно, иначе штраф, и потом штраф в прогрессии.

На требования, написанные как под копирку, присылаемые из квартала в квартал, тоже надо отвечать, не ответили — может «прилететь» штраф и галочка в налоговое досье налогоплательщика.

❗️А на требования, которые пришли по ТКС, отвечаем строго так же через ТКС, особенно это касается НДС.

Ой, а вот эта любимая манера налоговиков — требовать и пояснения, и документы по ним или и пояснения, и подать корректировку. В требовании может быть только что-то одно, при условии, что требование соответствует кодексу, либо пояснения, либо документы, либо корректировку.

И еще раз напоминаем сами себе про пункт 7 статьи 88 Налогового кодекса, налоговики не вправе требовать дополнительные документы и/или пояснения, документы предоставляются вместе с декларацией. Требовать помимо того, что предоставлено с декларацией, можно только в предусмотренных кодексом случаях.

Проверяющие могут требовать пояснения только в трех случаях:

  • ошибка, противоречие, несоответствие с декларации;

  • сдана корректировка с уменьшением налога;

  • в декларации убыток.

При отсутствии кого-либо из трех оснований, можно писать отказ проверяющему, а можно нажаловаться в вышестоящий налоговый орган.

Стоит ли опасаться ВНП, если, не отказывая, отказывать налоговикам в их требованиях? Ответ: «И да, и нет». Всё сугубо индивидуально. Сам по себе отказ по требованию как таковой не является основанием назначения ВНП. Для назначения ВНП нужны более весомые основания.

Достали эти требования или не понимаете, как на них нужно правильно отвечать, — обращайтесь, вместе разберемся!!!

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