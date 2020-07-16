Подпись не та, да подумаешь, а что тут такого... или, как не удалось отменить решение из-за процессуальных налоговых нарушений.

Один налоговик умудрился подписать акт проверки, даже не будучи в списке тех, кто ее должен был проводить. Ну, казалось бы, нарушение же чистой воды! Но нет, суд сказал, что это всего лишь внутреннее дело налоговой, а не нарушение прав нашего бедного налогоплательщика.

Дело дошло до апелляции. Дело № А10-7361/2021



Кассация, слава Богу отменила решения судов первой и второй инстанции, не слава Богу, не по основаниям подписания акта инспектором не указанным в решении налогового органа.



По этому поводу кассация высказалась:

«Налогоплательщик жалуясь в кассацию утверждал, что акт выездной налоговой проверки был подписан должностным лицом, не указанным в решении о проведении проверки, а решение, полученное обществом по ТКС, было подписано ЭЦП начальника инспекции, в то время как материалы проверки были рассмотрены заместителем начальника.



Однако суды отклонили эти доводы. Они руководствовались статьями 31, 93, 100 и 101 НК РФ. Эти статьи устанавливают, что сам по себе факт подписания акта налоговой проверки должностным лицом, не указанным в решении о проведении выездной налоговой проверки, при наличии в акте сведений об увольнении уполномоченного на проведение проверки и подписание справки о проведенной проверке должностного лица, не свидетельствует о нарушении существенных условий процедуры проверки и рассмотрения её материалов. Поэтому суд не может признать вынесенное решение недействительным.



Кроме того, наличие электронно-цифровой подписи начальника инспекции на решении, направленном в адрес общества по телекоммуникационным каналам связи, не означает, что это решение было вынесено именно им. На бумажном носителе данное решение было подписано заместителем начальника инспекции, который фактически рассмотрел материалы проверки». Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10.09.2024 № Ф02-4051/2024 по делу № А10-7361/2021.

#чупырь: обратите внимание, в акте было отражено про кадровые перипетии, что позволило налоговикам отстоять свою позицию.

Игрища с подписями не увенчались успехом.

На будущее, все-таки следите за тем, кто какие документы от налогового органа подписывает. Есть шансы, некоторые шансы, избежать налоговой ответственности, отменив решение по процессуальным нарушениям.



Ваш Константин Чупырь — налоговый юрист и налоговый консультант.