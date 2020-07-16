И снова про допросы налоговым органом

Эффект допроса - это непредсказуемость вопросов и неподготовленность к ответам. Конечно, можно что-то попытаться спрогнозировать, но это весьма и весьма сложно.

Протокол допроса с одной стороны, это хороший и эффективный инструмент для формирования или закрепления доказательства или фактуры доказательств, с другой стороны, это опасная процессуальная юридически значимая бумажка, при неправильном подходе которая может навредить. Поэтому пользоваться допросом можно и нужно, но очень и очень взвешенно.

Сегодня мы обсудим протокол допроса свидетеля как один из важных документов, подтверждающих факт налогового правонарушения.

Сегодня ни одна выездная проверка, а иногда и камеральная, не обходится без этого мероприятия налогового контроля.

Свидетельские показания — это гибкий и сложный инструмент, которым не так-то легко управлять и контролировать. Это инструмент, который требует не только осторожного обращения, но и глубокого понимания.

Человеческий фактор, свидетели – это люди, а люди подвержены эмоциям, предвзятости, и не всегда способны точно и конкретно передать информацию.

Непредсказуемость вопросов на допросе. Даже хорошо подготовленный свидетель может сбиться с мысли под давлением перекрестного допроса, например в случаях, когда в процесс допроса вмешиваются другие сотрудники налогового органа или просто забыть важные детали.

Невозможно "заставить" свидетеля говорить то, что вам нужно. Вы можете только направить его по нужному пути, задавая правильные вопросы и предлагая подсказки.

Разные свидетели могут давать разные показания об одном и том же событии, что может породить сомнения в достоверности сведений.

Как сделать показания свидетеля эффективным инструментом?

Тщательная подготовка: можно провести репетицию свидетельских показаний, чтобы свидетель был уверен в том, что он скажет.

Четкие и конкретные вопросы: избегайте длинных и многозначных вопросов, которые могут сбить свидетеля с толку.

Было бы неплохо, если допрос проводился не в стенах налогового органа, а например на рабочем месте свидетеля, в таком случае свидетель вероятнее будет себя чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Внимательно слушая показания свидетеля, нужно анализировать показания и постараться их корректировать.

Основополагающий момент в допросе – это достоверность показаний.

На достоверность показаний влияет: · Память свидетеля. Человек так устроен, точнее его память, что то помнит, а что то нет. Чем больше времени прошло с момента события, тем выше шанс, что свидетель забыл важные детали или перепутал их. · Уровень интеллекта и памяти свидетеля влияет на его способность точно воспроизвести события. · Свидетель может испытывать как симпатию, так и антипатию к проверяемому налогоплательщику. Например, уволенный сотрудник может решиться на клевету в адрес работодателя. К сожалению, такие ситуации не редкость. · Эмоциональное состояние также влияет на показания свидетеля, который может быть подвержен стрессу или эмоциям, которые могут исказить его восприятие событий, несмотря на то, что допрос проходит не в рамках уголовного дела, а в рамках налоговой проверки. · Характер свидетеля, его честность, склонность к преувеличению или уменьшению важности событий также влияют на достоверность. · Способность видеть, слышать, воспринимать информацию может различаться у людей. · Культурные и языковые особенности могут повлиять на восприятие и перевод событий. · Степень внимания, которую свидетель уделял событию, также влияет на точность его показаний. · Если свидетель является заинтересованным лицом, например бухгалтером или директором, которые допустили ошибку и не хотят давать правдивые показания, они защищены Конституцией: согласно статье 51, никто не обязан свидетельствовать против себя. При этом ответственность за дачу ложных показаний невысока — всего 3 тысячи рублей. · Свидетель может иметь личную выгоду от изменения своих показаний, что делает их сомнительными.

Что можно сделать в этой ситуации? Провести перекрестный допрос вряд ли получится, особенно если это происходит в стенах налогового органа. В этом случае помогла бы очная ставка, но Налоговым кодексом такое процессуальное действие не определено, хотя, в уголовном производстве есть такой момент. В таком случае можно использовать другие доказательства: в доказательство можно представить документы, видеозаписи, фотографии и другие материалы, которые подтвердят или опровергнут показания свидетеля.

Важно помнить, что достоверность показаний свидетеля - это субъективная величина, которую невозможно определить с абсолютной точностью. Однако, внимательный анализ всех факторов позволит увеличить шансы на получение правдивой информации.

Поэтому из всех видов доказательств свидетельские показания самые слабые.

Поэтому судьи не всегда доверяют свидетелям и вызывают их в суд, осознавая возможность обмана. Налогоплательщик несет ответственность за предотвращение появления недостоверных доказательств в материалах проверки.

Возникает вопрос, а разве нельзя что-то сделать или как-то подготовиться к допросу?

Предупредите своих работников и работников контрагента, чтобы они не являлись на допрос в одиночку. Пусть с ними будет юрист или адвокат. Особенно рекомендуются представители с опытом сопровождения допросов. Дело в том, что не каждый понимает подоплеку вопроса и может оценить последствия своих показаний для акта налоговой проверки.

Свидетель без юриста или адвоката расскажет всё, что требуется инспектору. Инспекторы – опытные специалисты, знают, как вести допрос. Возможно, свидетель был вынужден дать неверную информацию без адвоката, не осознавая подвоха.

Если человек отказывается отвечать на вопросы, это может иметь негативные последствия для проверяемого лица. Это может быть рассмотрено как противодействие налоговому контролю, прямо так в акте и в решении и запишут. Проверяющие в таком случае расценивают это как если свидетель не знает, что должен был знать, то скорее всего не было никаких сделок и хозяйственных операций. Это может подтвердить мнение проверяющих о том, что сделок не было, если свидетель ничего не помнит.

Нотариальный допрос или допрос адвокатом не спасет ситуацию, если дело доходит до суда. Суды такие показания не принимают. Суды в таких случаях говорят: «Почему на допрос не пригласили налоговых орган»?

И еще ни адвокат, ни нотариус не имеют права допрашивать свидетеля, не предупредив свидетеля об ответственности за дачу ложных показаний, ни адвокат, ни нотариус в принципе не наделены такими полномочиями.

Однако нотариальный допрос или допрос адвокатом худо-бедно принимается налоговыми органами.

Печально еще то, что в некоторых случаях при нотариальном допросе, либо адвокатском допросе, свидетель отказывается повторять показания в суде или в правоохранительных органах. Поэтому, постарайтесь заручиться у свидетеля, что он готов подтвердить свои показания, хотя никто никому ничего не должен. Как говорится: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Как же себя все-таки вести, если вызвали на допрос?

Панацеи нет, но можно дать некоторые ключевые рекомендации.

Бояться допроса особо не стоит, это же не уголовное производство, максимум – штраф 3000 за дачу заведомо ложных показаний.

Давать показания надо о тех событиях, чьим свидетелем, чьим участником, очевидцем вы были, в таком смысле, как это соответствует, и чтобы соотносилось с документами.

Проверяющие во время допроса ищут доказательства необоснованной налоговой выгоды, то есть либо протоколом допроса закрепляют уже собранные доказательства, либо на основе протокола допроса фиксируется фактура для сбора доказательств.

Проверяющие сравнивают показания свидетеля с документами. Если свидетель допускает ошибку, налоговый орган может обвинить налогоплательщика, не свидетеля в фальсификации документов.

Если свидетель не уверен в своих ответах, он должен дать обязательно максимально развёрнутый отрицательный ответ. Например: «Я не помню, так как это было давно», либо: «Я не знаю, потому что это не в моей компетенции», либо: «Я не помню, мне нужно посмотреть документы». Это в последующем может позволить апеллировать претензиям проверяющих.

И меньше слов для проверяющих, меньше информации для анализа. Несмотря на то, что это допрос не в рамках уголовного производства, так сказать лайтовая версия, откровенничать с инспектором не стоит, по принципу: «меньше знаешь - крепче спишь». Перефразируем под свою ситуацию: «меньше наговорили – крепче спим».

Проверьте протокол допроса на наличие опечаток и описок: проверяющие намеренно могут указать в протоколе вместо "не помню" может быть написано "помню", или "было" на "не было". Отмазки могут быть разные, от: «ой, случайно так вышло», или «технический сбой», или еще что-нибудь инспекторы по навыдумывают.

И обратите внимание, не подписанный протокол – это не более чем «филькина грамота». Смотрим-видим, что написано не то, что сказали, либо отказываемся от подписи, либо подписываем, но обязательно, прям обязательно пишем замечания на протокол.

Довольно часто бывает, что инспектор задает вопрос и получает адекватный ответ, а по факту, в протокол попадает другой вопрос, либо вопрос, но измененный, который совершенно меняет суть ответа и это происходит очень и очень часто.

ВЫВОДЫ: 1. Инспекторы, при всем их опыте, не настолько… как бы это сказать… не настолько сильны в юридических, процессуальных и психологических тонкостях по сравнению с допросом следователя того же самого Следственного Комитета. Угрозы и шантаж как правило во время допроса не встречаются. Но будьте готовы, допрос может как правило 3-4 часа, бывает меньше, но бывали случаи, когда допрос шел полный день. Важно осознать, что цена ваших показаний весьма значительна. Поэтому не спешите давать ответы; тщательно обдумайте каждое из ваших высказываний и оцените, насколько они соответствуют имеющимся документам. В налоговом допросе можно маневрировать. Например: задали вопрос. Он неудобный, а отвечать надо. Говорите (примерно): «для ответа мне нужно время для подготовки, так как сейчас затрудняюсь ответить». Именно в такой последовательности, чтобы была возможность, если это позволяется ситуацией, допроситься или передопроситься еще раз, но отвечать уже подготовленным и уже примерно знаешь вектор вопросов проверяющих. 2. Внедрение в мероприятия налогового контроля таких инструментов как перекрестный допрос и очная ставка помогли бы в фиксировании действительных событий, как это присутствует в уголовном производстве, но налоговому органу это будет невыгодно потому, что тогда налоговый орган будет в основном проигрывать в таких раундах, естественно, что налоговый орган всячески будет воспрепятствовать данным инструментам. 3. Эффект допроса, это непредсказуемость вопросов. Конечно, можно что-то спрогнозировать и предугадать вопросы. С одной стороны, допрос - это хороший и эффективный инструмент для формирования или закрепления доказательства или фактуры доказательств как подтверждающие налоговые правонарушения, так и закрепляющие презумпцию невиновности налогоплательщика, с другой стороны, это опасная процессуальная юридически значимая бумажка, при неправильном подходе которая может навредить. Поэтому использовать возможности допроса можно и нужно, но очень и очень взвешенно.

Ваш налоговый юрист Константин Чупырь