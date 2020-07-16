Нокаут налогового органа. Может ли быть прекрасен судебный акт?

Да, может. Судебный акт может быть настоящим произведением искусства, особенно если речь идет о налоговом споре, в котором выигрывает налогоплательщик. И дело здесь не в сложных выводах и витиеватых оборотах, а в ясности и неангажированности установленных фактов, закрепленных доказательствами и сделанных на их основе выводов.

Но не стоит обольщаться, думая, что можно выиграть спор, размахивая перед носом налогового органа и суда положительной практикой, как красной тряпкой перед быком. Чтобы победить в налоговом споре, нужны контраргументы и контрдоказательства, которые необходимо тщательно подготовить.

Безусловно, нужны контраргументы и контрдоказательства супротив неправомерных претензий налоговых органов. А чтобы контраргументы и контрдоказательства были, надо потрудиться в их создании, формировании, позволю себе сказать, рождении контрдоказательств.

И всегда держим в уме, откуда суды финансирование получают и зарплаты, правильно, оттуда, из бюджета, который наполняется нашими «кровными» от уплаты налогов.

Мы просим милости от госорганов, которые за наши деньги делают так, что жизнь не в радость. Разве это мыслимо, конечно же это невероятно к сожалению, такова реальная жизнь. Мы вынуждены идти на поклон к тем, кого содержим, и нету спаса от их государева лиходейства, и судейская защита далеко не всегда в помощь налогоплательщику.

Вдумайтесь в фразу «наши кровные денежки». У финансистов есть понятие: «деньги – это кровь бизнеса». Если живой организм обескровить, этот организм неминуемо погибнет. Бизнес тоже своего рода живой механизм, так как держится на самом основном своем ресурсе – на людях. Если заблокировать счет, либо ограничить доступ бизнеса к деньгам, это будет называться «обескровливание бизнеса».

Бухгалтерские коучи, которые совершенно ничего не смыслят в проверках и абсолютно не разбираются в юриспруденции, несут в массы безапелляционную ахинею, наперебой обсуждая выигрышные триггеры.

Между тем это шикарный кейс, это великолепный кейс, есть на что обратить особое внимание и взять себе на заметку, взять себе на вооружение, взять для своей защиты.

Еще раз повторюсь, без активной защиты, вероятнее всего, не было бы выигрыша.

Особые ценители судебных актов могут насладиться, посмаковать, почитав сами судебные вердикты целиком. Я же позволю себе оставить «за кадром» тексты судебных актов, чтобы не перегружать публикацию.

К сожалению мы не можем видеть сопровождающих спор документов. Оченно жаль. Приходится довольствоваться результатами судебного спора.

Чтобы не утомлять моего дорогого и горячо любимого читателя и не цитировать абзацы деталей взаимоотношений налогоплательщика с контрагентами, с противостоянием налоговому органу, утомительных цитат и выдержек из законодательства и судебной практики, отражу непосредственно факты тезисно.

По мере технической возможности к статье будут приложены сами судебные акты суда апелляционной инстанции (дело № 09АП-83673/2023) и суда кассационной инстанции (Ф05-12330/2024).

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