Нокаут налогового органа. Может ли быть прекрасен судебный акт?

Может ли быть прекрасен судебный акт?
Да, может. Судебный акт может быть настоящим произведением искусства, особенно если речь идет о налоговом споре, в котором выигрывает налогоплательщик. И дело здесь не в сложных выводах и витиеватых оборотах, а в ясности и неангажированности установленных фактов, закрепленных доказательствами и сделанных на их основе выводов.
Но не стоит обольщаться, думая, что можно выиграть спор, размахивая перед носом налогового органа и суда положительной практикой, как красной тряпкой перед быком. Чтобы победить в налоговом споре, нужны контраргументы и контрдоказательства, которые необходимо тщательно подготовить.
Безусловно, нужны контраргументы и контрдоказательства супротив неправомерных претензий налоговых органов. А чтобы контраргументы и контрдоказательства были, надо потрудиться в их создании, формировании, позволю себе сказать, рождении контрдоказательств.
И всегда держим в уме, откуда суды финансирование получают и зарплаты, правильно, оттуда, из бюджета, который наполняется нашими «кровными» от уплаты налогов.
Мы просим милости от госорганов, которые за наши деньги делают так, что жизнь не в радость. Разве это мыслимо, конечно же это невероятно к сожалению, такова реальная жизнь. Мы вынуждены идти на поклон к тем, кого содержим, и нету спаса от их государева лиходейства, и судейская защита далеко не всегда в помощь налогоплательщику.
Вдумайтесь в фразу «наши кровные денежки». У финансистов есть понятие: «деньги – это кровь бизнеса». Если живой организм обескровить, этот организм неминуемо погибнет. Бизнес тоже своего рода живой механизм, так как держится на самом основном своем ресурсе – на людях. Если заблокировать счет, либо ограничить доступ бизнеса к деньгам, это будет называться «обескровливание бизнеса».
Бухгалтерские коучи, которые совершенно ничего не смыслят в проверках и абсолютно не разбираются в юриспруденции, несут в массы безапелляционную ахинею, наперебой обсуждая выигрышные триггеры.
Между тем это шикарный кейс, это великолепный кейс, есть на что обратить особое внимание и взять себе на заметку, взять себе на вооружение, взять для своей защиты.
Еще раз повторюсь, без активной защиты, вероятнее всего, не было бы выигрыша.
Особые ценители судебных актов могут насладиться, посмаковать, почитав сами судебные вердикты целиком. Я же позволю себе оставить «за кадром» тексты судебных актов, чтобы не перегружать публикацию.
К сожалению мы не можем видеть сопровождающих спор документов. Оченно жаль. Приходится довольствоваться результатами судебного спора.
Чтобы не утомлять моего дорогого и горячо любимого читателя и не цитировать абзацы деталей взаимоотношений налогоплательщика с контрагентами, с противостоянием налоговому органу, утомительных цитат и выдержек из законодательства и судебной практики, отражу непосредственно факты тезисно.
По мере технической возможности к статье будут приложены сами судебные акты суда апелляционной инстанции (дело № 09АП-83673/2023) и суда кассационной инстанции (Ф05-12330/2024).
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И так пристегивайтесь и полетели…
✅ Надлежащим образом оформленные документы, недостоверность и (или) противоречия доказываются налоговым органом.
✅ Формальный подход не допустим.
✔ Подписание первичных документов неустановленным или неуполномоченным лицом,
✔ Нарушение контрагентом налогоплательщика законодательства о налогах и сборах,
✔ Наличие возможности получения налогоплательщиком того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций)
не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога неправомерным.
✅ Проверяемый налогоплательщик не отвечает за действия-бездействия контрагентов II, III и последующих звеньев.
✅ Проверяющие обязаны выявлять истинную деловую цель сделок. Данная обязанность налогового органа корреспондирует установленному принципу презумпции добросовестности налогоплательщика.
✅ Оценка проверяющими деловой цели сделок должна быть по правилам налогового законодательства с учетом положений гражданского законодательства.
✅ Проверяющие не предприняли мер для устранения противоречий посредством проведения обязательных мероприятий налогового контроля, таких как допрос, экспертиза и так далее.
✅ При устранении противоречий инспекция должна была провести другие мероприятия налогового контроля.
✅ При наличии каких-либо сомнений в подлинности подписей на первичных документах (договорах, счетах-фактурах, актах) налоговый орган обязан назначить экспертизу, и только в этом случае выводы налогового органа могут считаться законными и обоснованными.
Из судебного акта: «Отрицание лица, числящегося директором общества, без результатов почерковедческой экспертизы не является достаточным и допустимым доказательством подписания первичных документов неуполномоченным лицом, как и отрицание руководителем своей причастности к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности созданного либо руководимого им юридического лица в целом не является достаточно объективной и достоверной информацией, в том числе с целью возможного недопущения для себя негативных уголовно-правовых последствий».
✅ Отрицание лицами, числящимися руководителями (учредителями) спорных контрагентов, причастности к деятельности общества без наличия других доказательств само по себе не может однозначно свидетельствовать о непричастности данного лица к деятельности общества при наличии документальных доказательств такой причастности.
✅ Проверяющие должны доказывать каждый выявленный факт, недопустим выборочный подход при том, что на основе выборочного подхода сделаны выводы в отношении всех схожих фактов.
В частности, речь идет о том, что налоговый орган из должностных лиц девяти спорных контрагентов допросил в качестве свидетелей только двух директоров, которые якобы отрицали свою причастность к деятельности организаций, в которых данные физические лица числились руководителями.
✅ Проверяющие должны доказать, что контрагенты не предоставили запрошенные документы. Также необходимо доказать, что в случае отказа предоставить документы контрагенты были привлечены к налоговой ответственности.
✅ Проверяющие исказили, указав неправдоподобную информацию о видах деятельности контрагентов.
Попросту говоря, проверяющие намеренно исказили информацию. На что надеялись, можно только догадываться, видимо, отчасти рассчитывали на невнимательность налогоплательщика.
✅ «Разрывы» по НДС у некоторых контрагентов не могут служить основанием для отказа в принятии расходов и применения налогового вычета по НДС.
✅ Право налогоплательщика на применение налоговых вычетов при приобретении на территории Российской Федерации имущества, предназначенного для осуществления операций, являющихся объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, обусловлено наличием у него счетов-фактур с выделенной суммой НДС, а также документов, подтверждающих принятие имущества к учету. Иных условий предъявления налога к вычету действующим законодательством не предусмотрено.
Сведения о «разрывах» при уплате НДС по спорным счетам-фактурам согласно программному комплексу «АИС Налог-3 АСК НДС-2» не отвечает условиям п. 1 ст. 169, п. п. 1 и 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ и не может являться основанием для отказа в праве на налоговый вычет НДС, тем более названная база данных не является общедоступной.
✅Налогоплательщик не может отвечать за действия своих контрагентов по отражению в налоговом учете тех или иных операций при условии реальности произведенных операций и проявлении им должной степени осмотрительности.
А главный критерий признания вычетов правомерными — это реальность операций и проявление должной степени осмотрительности и осторожности при выборе поставщика.
✅Не может быть единообразного подхода к проявлению должной осмотрительности. При оценке того, была ли налогоплательщиком проявлена надлежащая осмотрительность при выборе контрагента, должны приниматься во внимание значимость и особенности сделки для налогоплательщика с учетом характера и объемов его деятельности.
Важен сам факт проявления должной осмотрительности, при этом такое проявление осмотрительности может выражено отличными способами от способов, обычных для делового оборота.
✅ Заявления о схеме кругового движения и обналичивания денежных средств непосредственно налогоплательщиком и его спорными контрагентами должны быть доказаны налоговым органом.
✅ Проверяющие исказили выводы при том, что в ходе проверки установили противоположные факты.
✅ С учетом положений гражданского законодательства при заключении договора контрагент обязан представить лишь документы, подтверждающие его создание и правоспособность в качестве юридического лица, полномочия его органа на заключение соответствующей сделки. Иные документы контрагент представлять не обязан.
✅ У общества не было оснований сомневаться в том, что спорные контрагенты не способны поставить согласованный объем товара по заключенным договорам. Выполнение работ подтверждено документально. Факт реализации не оспаривался инспекцией. Кроме того, на момент свершения сделок и исполнения сделок контрагенты были действующими. Попыток инспекцией приостановить либо ликвидировать контрагентов не было.
✅ Налогоплательщик не обязан каждодневно, ежеминутно отслеживать деятельность и состояние своих контрагентов.
✅ Взаимозависимость и подконтрольность общества и спорных контрагентов также не выявлена и не доказана налоговым органом, а именно: наличие совпадающих IP-адресов, наличие одних и тех же адресов регистрации либо фактического расположения, наличие совпадающих руководителей или учредителей, наличие единого центра представления налоговой и бухгалтерской отчетности.
✅ В решении налогового органа не должно быть противоречий, а выводы инспекции не должны иметь вероятностный признак.
✅ Также в решении Инспекции присутствуют два взаимоисключающих вывода. В частности, с одной стороны, Инспекция указывает, что работы имели место и проводились силами Заказчиков, с другой стороны, заявляет, что работы не производились совсем, и в силу этого делает вывод, что имеет место нарушение п. 1 ст. 54.1, что в силу вышеприведенных доводов не допускает правовая конструкция ст. 54.1 НК РФ.
✅ В качестве доказательств нарушений налогоплательщиком не могут быть приведены вероятностные выводы.
✅ Заблуждение налогового органа в трактовании понятий и формулировок также является основанием для признания решения налогового органа недействительным. Произвольное трактование не допускается.
✅ Инспекцией должно проводиться надлежащим образом исследование вопроса возможности исполнения обязательств по спорной сделке иным лицом, а не то, что обязательства по сделке не исполнены лицом.
✅ Проверкой не установлена согласованность действий общества и его контрагентов, доказательства нереальности выполненных работ в материалах дела отсутствуют.
✅ При отсутствии доказательств подконтрольности спорных контрагентов проверяемому налогоплательщику налоговым органам необходимо исследовать и доказывать недобросовестность действий самого налогоплательщика по выбору контрагента. Инспекцией не установлена недобросовестность общества при выборе контрагентов (обстоятельства, свидетельствующие о невыполнении соответствующей хозяйственной операции контрагентом налогоплательщика (по первому звену).
✅ Материалы проверки не содержат достаточных доказательств для вывода о невыполнении контрагентами общества хозяйственных операций. В этом случае налоговыми органами в качестве самостоятельного основания для возложения негативных последствий на налогоплательщика не могут приводиться признаки недобросовестности контрагентов второго и последующих звеньев цепочки перечисления денежных средств по выпискам банков.
✅ Верховный Суд РФ при рассмотрении аналогичных споров уже указывал: «противоречия в доказательствах, подтверждающих последовательность движения товара от изготовителя к налогоплательщику, но не опровергающих сам факт поступления товара налогоплательщику, равно как и факты неисполнения соответствующими участниками сделок (поставщиками первого, второго и других звеньев по отношению к налогоплательщику) обязанности по уплате налогов сами по себе не могут являться основанием для возложения соответствующих негативных последствий на налогоплательщика, выступившего покупателем товаров».
✅ Инспекцией не доказана сопричастность налогоплательщика к получению необоснованной налоговой выгоды третьими лицами.
✅ Критерии проявления должной осмотрительности не могут быть одинаковыми для случаев ординарного пополнения материально-производственных запасов и в ситуациях, когда налогоплательщиком приобретается дорогостоящий актив либо привлекается подрядчик для выполнения существенного объема работ. Поэтому значение имеют не только доказанные налоговым органом обстоятельства, порочащие исполнение поставщиками их налоговых обязанностей, но и то, должны ли данные обстоятельства быть ясны налогоплательщику-покупателю в конкретной ситуации совершения сделки с поставщиком с учетом характера и объемов деятельности покупателя (крупность сделки и регулярность совершения аналогичных сделок), специфики приобретаемых товаров, работ и услуг (наличие специальных требований к исполнителю, в том числе лицензий и допусков к выполнению определенных операций), особенностей коммерческих условий сделки (наличие значимого отклонения цены от рыночного уровня, наличие у поставщика предшествующего опыта исполнения аналогичных сделок) и т.п.
✅ Инспекция должна доказать, что общество должно или могло выявить обстоятельства, ставящие под сомнение законность каких-либо действий контрагентов.
✅ Подлежит доказыванию факт отказа руководителей спорных контрагентов от подписания ими первичных документов, а также тот факт, что проверяемый налогоплательщик знал об этом.
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Выводы
Обратите внимание, насколько судебные акты налогового спора пронизаны юридическими каузами.
В защиту проверяющих. Все-таки от налоговых инспекторов, кои в основном имеют за плечами экономическое образование, требуются недюжие юридические знания и хорошие навыки пинкертонов, одних аппаратных комплексов недостаточно.
Сами претензии проверяющих свелись фактически к основаниям для отказа в праве на налоговые вычеты по НДС по счет-фактурам со спорными контрагентами на основе данных о "разрывах" при уплате НДС, выявленных инспекцией согласно программному комплексу "АИС Налог-3 АСК НДС-2". Проверяющие, по всей видимости, возомнили себя фискало-налого-цифро-всея повелителями и не утруждают себя добычей доказательств, вменяемых налоговых правонарушений, да еще налогоплательщик оказался «не лыком шитый» и не робкого десятка и набрал контрдоказательства своей правды. Немного странно то, что вышестоящий налоговый орган, рассматривающий досудебную апелляционную жалобу, допустил до того, что дело дошло до суда при таких колоссальных ошибках проверяющих.
На мой взгляд, сами по себе триггеры, которые позволили выиграть налоговый спор, по отдельности не позволят снести решение налогового органа.
Возникает другой вопрос, то, что инспекторы, заинтересованы в пополнении бюджета, это понятно. Но инспекторы фактически фальсифицировали акт проверки, намеренно внесли в акт и в оспоренное решение искаженные сведения, разве инспекторы не должны нести ответственности за свои действия? Не все налогоплательщики способны самостоятельно защититься и далеко не все могут себе позволить налоговых юристов и налоговых адвокатов. Если таких инспекторов не привлекать к ответственности, они и дальше будут искажать и фальсифицировать информацию.
И еще раз, активная защита и контрдоказательства, только и только тогда есть шансы выиграть налоговый спор.
Ваш налоговый юрист Константин Чупырь
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