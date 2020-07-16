ФНС назвала критерии, которые могут указывать на подмену трудовых отношений с самозанятыми

Тема налоговой экономии с использованием самозанятых оказалась настолько удобной и популярной, что этот перечень критериев не предел. Налоговая служба еще что-то выдумает.

К таким критериям относятся:

наличие графика выплат;

объем выплат самозанятым;

доля доходов от общей суммы доходов самозанятых;* регулярные отношения с организациями;

совпадение предыдущих мест работы самозанятых;

связи текущих заказчиков самозанятых с их бывшими работодателями.

Налоговая служба проводит комплексную оценку деятельности организации. Если она соответствует этим критериям, то может быть проведена проверка.

ФНС подчеркнула, что в законодательстве нет ограничений по срокам взаимодействия с самозанятыми и способам их привлечения.

Мой комментарий: налоговый орган сам обращает на пробел в законодательстве, на отсутствие срока давности, что само по себе является неприемлемым в публично-административный отношений, в которые в принципе укороченные сроки давности.

Ранее налоговая служба уже предупреждала о рисках, связанных с наймом самозанятых в штат, а также о случаях, когда договоры с ними могут быть переквалифицированы в трудовые.

При этом сама налоговая службы сама ранее в своем письме указывала, наём самозанятых, которые ранее сотрудничали с работодателем в качестве независимых специалистов, не является признаком стремления к налоговой оптимизации или подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

ФНС России пояснила, при анализе каждой конкретной ситуации специалисты Службы используют риск-ориентированный подход.

В целом, организации, сотрудничающие с самозанятыми, оцениваются по более чем 20 параметрам. Среди ключевых критериев:

Продолжительность и стабильность работы самозанятых с организациями или индивидуальными предпринимателями;

Регулярность и размер выплат;

Наличие или отсутствие других источников дохода у самозанятых.

Например, если организация регулярно выплачивает одну и ту же сумму, которая соответствует ежемесячной заработной плате, это может свидетельствовать о наличии рисковых отношений.

В ФНС России подчеркивают, что оценка взаимоотношений работодателей и самозанятых проводится комплексно, а не по отдельным критериям.

Письмо ФНС России от 11.11.2024 N АБ-4-20/12835@ "ФНС разъяснила, как оценить риск при найме бывшего самозанятого" <Информация> ФНС России

Письма прикладываю к публикации



Чупырь:

Все вышеперечисленные критерии спорны потому, что могут быть применимы в отношениях с контрагентами-юридическими лицами. Например: график выплат контрагенту-юрлицу может быть? Да, может быть, так почему же относят к риску? Или, как уже было отмечено, найм в качестве штатных сотрудников самозанятых, которые ранее сотрудничали с этим работодателем, не является риском налоговой оптимизации и подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

В общем, налоговая служба, по-моему, болеет раздвоением личности, поэтому сама себе противоречит.

На мой взгляд, первый и основной критерий подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, заключенными с самозанятыми, должен быть на основе проведенных допросов как самого самозанятого, так и заказчика, и в случае противоречий в показаниях, на основании косвенных доказательств, которые указаны выше в этом посте, только тогда можно квалифицировать взаимоотношения с самозанятым и никак по-другому.

Если у вас возникли сложности с налоговым органом по вопросу взаимодействия с самозанятыми — обращайтесь!!!

Ваш налоговый юрист Константин Чупырь