Вычеты НДС без счета-фактуры: нестандартные ситуации и судебные решения

Если все условия соблюдены, налогоплательщик уменьшает сумму НДС к уплате на сумму вычета и отражает это в декларации по НДС. Декларация подаётся каждый квартал до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Полный список сумм, на которые можно получить вычет, представлен в статье 171 Налогового кодекса РФ.

НДС, который был предъявлен покупателю и оплачен в бюджет в случае возврата товара или отказа от него.

Товары должны быть реализованы на территории России. Если товары были куплены в России и проданы за её пределами, вычет НДС невозможен. То же самое касается операций, проводимых не на территории РФ.

Поставщик должен предоставить счёт-фактуру с выделенным налогом. Этот документ должен содержать правильную информацию о продавце и покупателе, товарах, стоимости, налоговой ставке и сумме НДС. Если какая-то из информации отсутствует или неверна, ФНС может отказать в вычете.

Налогоплательщик должен принять к учёту купленные товары, имея все первичные документы с необходимыми реквизитами и подписями. Без этих документов ФНС может отказать в вычете.

Товары должны быть приобретены для их последующей реализации или для других операций, которые облагаются налогом. Это включает материалы, используемые для производства конечного товара, и товары, косвенно связанные с реализацией продукции в компании.

Можно принять входной НДС к вычету без счет-фактуры по представительским и некоторым командировочным расходам, для этого нужен бланк строгой отчётности продавца. В этом бланке сумма НДС должна быть выделена отдельной строкой. Счёт-фактура для вычета не нужен.

Когда организация розничной торговли продаёт товары иностранцам, которые потом вывозят их за пределы ЕАЭС через границу РФ, она должна заплатить НДС. Но если иностранцу выплачена компенсация НДС, то можно сделать вычет. Для этого нужны документы и сведения, которые перечислены в статьях 169.1 и 172 НК РФ . В частности, нужен документ с отметкой таможенного органа РФ.

Когда вы получаете имущество, нематериальные активы или права как вклад в уставный капитал, вы можете принять НДС к вычету. Для этого вам понадобятся документы, которые подтверждают передачу вклада. Это указано в пп. 1 п. 3 ст. 170 Налогового кодекса РФ и в п. 14 Правил ведения книги покупок.

В случае импорта товаров в Россию, для получения вычета по НДС необходимо предоставить документы, подтверждающие ввозного" НДС (п ункт 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федераци и).

В определённых ситуациях вычет НДС возможен и без счёта-фактуры, используя иные документы, такие как:

Например:

Суд выяснил, что налогоплательщик не смог предоставить счета-фактуры во время проверки. Они были утеряны из-за того, что угнали машину, в которой они были.

Но суд решил, что налогоплательщик всё сделал правильно. Он законно использовал вычет, потому что суммы НДС записаны в книге покупок. А в этой книге есть все счета-фактуры, которые получил налогоплательщик. Ещё эти счета-фактуры есть в книге учёта доходов и расходов налогоплательщика (Постановление ФАС Центрального округа от 05.12.2012 по делу N А54-1629/2012).

В ходе судебного разбирательства было отмечено, что отсутствие счетов-фактур по объективным причинам во время налоговой проверки не может служить доказательством того, что налогоплательщик не имел права на применение налоговых вычетов в соответствующие периоды. Счета-фактуры были изъяты в рамках уголовного дела и впоследствии утеряны органами внутренних дел. (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.04.2006 N А19-17774/05-20-Ф02-1512/06-С1 по делу N А19-17774/05-20; Постановление ФАС Поволжского округа от 17.02.2006 по делу N А12-22360/04-С50)

Суд узнал, что предприниматель не смог показать документы налоговому органу, потому что их украли. Из-за этого суд разрешил налоговой инспекции посчитать налог по-другому. Но инспекция всё равно должна определить сумму вычета. (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.05.2006 N А19-3677/05-5-Ф02-2166/06-С1 по делу N А19-3677/05-5)

Правда есть и прямо противоположная судебная практика, не в пользу налогоплательщика.

Но, как видно из практики, получить вычеты НДС без счета-фактуры можно, но, как вы, дорогой читатель, уже догадались, это можно сделать с помощью суда, получив соответствующее судебное решение.

Еще одни интересный судебный кейс, в котором суд обязал продавца выставить счет-фактуру с НДС в силу договора