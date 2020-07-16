Вычеты НДС без счета-фактуры: нестандартные ситуации и судебные решения

Для получения вычета по НДС необходимо соблюсти следующие условия
Цель приобретения товаров:
Товары должны быть приобретены для их последующей реализации или для других операций, которые облагаются налогом. Это включает материалы, используемые для производства конечного товара, и товары, косвенно связанные с реализацией продукции в компании.
Принятие к учёту:
Налогоплательщик должен принять к учёту купленные товары, имея все первичные документы с необходимыми реквизитами и подписями. Без этих документов ФНС может отказать в вычете.
Счёт-фактура от поставщика:
Поставщик должен предоставить счёт-фактуру с выделенным налогом. Этот документ должен содержать правильную информацию о продавце и покупателе, товарах, стоимости, налоговой ставке и сумме НДС. Если какая-то из информации отсутствует или неверна, ФНС может отказать в вычете.
Реализация внутри страны:
Товары должны быть реализованы на территории России. Если товары были куплены в России и проданы за её пределами, вычет НДС невозможен. То же самое касается операций, проводимых не на территории РФ.
Типы сумм, на которые можно получить вычет:
НДС, уплаченный при покупке товаров у поставщика.
НДС, уплаченный при ввозе товаров в страну.
НДС, уплаченный при покупке товара у иностранного лица на территории России.
НДС, который был предъявлен покупателю и оплачен в бюджет в случае возврата товара или отказа от него.
НДС, предъявленный подрядчиком при выполнении строительно-монтажных работ или капитальном строительстве основных средств.
НДС, уплаченный по расходам на командировки и представительским расходам.
Полный список сумм, на которые можно получить вычет, представлен в статье 171 Налогового кодекса РФ.
Если все условия соблюдены, налогоплательщик уменьшает сумму НДС к уплате на сумму вычета и отражает это в декларации по НДС. Декларация подаётся каждый квартал до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
Но бывает, так бывает, что продавец не выставил счет-фактуру с НДС и получается, что покупатель не сможет получить вычет из-за отсутствия счет-фактуры?
В определённых ситуациях вычет НДС возможен и без счёта-фактуры, используя иные документы, такие как:
В случае импорта товаров в Россию, для получения вычета по НДС необходимо предоставить документы, подтверждающие ввозного" НДС (пункт 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации).
Когда вы получаете имущество, нематериальные активы или права как вклад в уставный капитал, вы можете принять НДС к вычету. Для этого вам понадобятся документы, которые подтверждают передачу вклада. Это указано в пп. 1 п. 3 ст. 170 Налогового кодекса РФ и в п. 14 Правил ведения книги покупок.
Когда организация розничной торговли продаёт товары иностранцам, которые потом вывозят их за пределы ЕАЭС через границу РФ, она должна заплатить НДС. Но если иностранцу выплачена компенсация НДС, то можно сделать вычет. Для этого нужны документы и сведения, которые перечислены в статьях 169.1 и 172 НК РФ. В частности, нужен документ с отметкой таможенного органа РФ.
Можно принять входной НДС к вычету без счет-фактуры по представительским и некоторым командировочным расходам, для этого нужен бланк строгой отчётности продавца. В этом бланке сумма НДС должна быть выделена отдельной строкой. Счёт-фактура для вычета не нужен.
Можно принять НДС к вычету без счет-фактуру при приобретении ГСМ за наличный расчет через подотчетных лиц. В чеке должен быть выделен НДС (п. 1 ст. 172 НК РФ, Письма Минфина России от 31.08.2022 N 03-07-11/84844, от 19.07.2021 N 03-07-11/57329, от 26.03.2019 N 03-07-09/20252). Будьте готовы, если вы вычтете НДС по кассовому чеку без счёта-фактуры, это может вызвать претензии со стороны налоговых органов.
Бываю нестандартные ситуации
Например:
Суд выяснил, что налогоплательщик не смог предоставить счета-фактуры во время проверки. Они были утеряны из-за того, что угнали машину, в которой они были.
Но суд решил, что налогоплательщик всё сделал правильно. Он законно использовал вычет, потому что суммы НДС записаны в книге покупок. А в этой книге есть все счета-фактуры, которые получил налогоплательщик. Ещё эти счета-фактуры есть в книге учёта доходов и расходов налогоплательщика (Постановление ФАС Центрального округа от 05.12.2012 по делу N А54-1629/2012).
В ходе судебного разбирательства было отмечено, что отсутствие счетов-фактур по объективным причинам во время налоговой проверки не может служить доказательством того, что налогоплательщик не имел права на применение налоговых вычетов в соответствующие периоды. Счета-фактуры были изъяты в рамках уголовного дела и впоследствии утеряны органами внутренних дел. (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.04.2006 N А19-17774/05-20-Ф02-1512/06-С1 по делу N А19-17774/05-20; Постановление ФАС Поволжского округа от 17.02.2006 по делу N А12-22360/04-С50)
Суд узнал, что предприниматель не смог показать документы налоговому органу, потому что их украли. Из-за этого суд разрешил налоговой инспекции посчитать налог по-другому. Но инспекция всё равно должна определить сумму вычета. (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.05.2006 N А19-3677/05-5-Ф02-2166/06-С1 по делу N А19-3677/05-5)
Правда есть и прямо противоположная судебная практика, не в пользу налогоплательщика.
Но, как видно из практики, получить вычеты НДС без счета-фактуры можно, но, как вы, дорогой читатель, уже догадались, это можно сделать с помощью суда, получив соответствующее судебное решение.
Еще одни интересный судебный кейс, в котором суд обязал продавца выставить счет-фактуру с НДС в силу договора
Покупатель оплатил товар, включая НДС, однако продавец предоставил ему счёт-фактуру без указания налога, и подписывать акт о выявленном нарушении и скорректировать документы продавец отказался. (Чупырь: что-то, видимо, нашло на продавца, может, полнолуние. Вообще-то продавец на УСН, зачем в договоре надо было выделять НДС? Вот и поплатился. )
Покупателю ничего не осталось, как обратиться в суд, ведь деньги-то терять на отказе в вычете НДС ой как не хочется.
Суд первой инстанции не удовлетворил его требования, указав, что он выбрал неверный способ защиты. Налогоплательщик может заявить вычет в декларации, и после камеральной проверки налоговая инспекция принимает решение о возмещении налога или отказе в нём. Требование о получении вычета можно предъявить налоговой инспекции, а не продавцу. (Чупырь: а при чем здесь налоговый орган-то? )
Однако апелляционная и кассационная инстанции не согласились с такими выводами. (Чупырь: продавец решил пойти до кассации, очень надеясь на что-то. Надо было бы для начала договор признать недействительным в части НДС-а. )
При заключении договора продавец добровольно выбрал вариант расчёта с покупателем по цене с учётом НДС, включая этот налог в стоимость. Продавец обязан был выставить контрагенту счёт-фактуру с НДС в соответствии с условиями договора.
Действия продавца нарушили права покупателя на принятие налога к вычету. В результате у покупателя возникли убытки в виде платежей по НДС.
Постановление Арбитражного суда Московского округа № Ф05-19533/2024 от 30.10.2024
Выводы
Как видно из вышеуказанного, вычет по НДС возможен и без наличия счета-фактуры, и со временем может сможем увидеть примеры других ситуаций.
Судебная система нам в помощь. Нет счета-фактуры, направьте претензию контрагенту и в суд - отстаивать свои вычеты. Чтобы не потерять деньги из-за того, что счёт-фактура не выставлен, в договор добавляйте пункт о штрафе за это в размере снятых вычетов НДС.
И внимательнее в договора, чтобы не получилось так, что вы заплатите НДС без возможности получения вычета, имею в виду продавца на УСН.
Остались вопросы, нужна помощь – обращайтесь!
Ваш налоговый юрист Константин Чупырь
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