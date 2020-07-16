Рассказывает Виталий Крицкий, советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса.

На что обращают внимание проверяющие в документации налогоплательщика?

Опытный специалист сразу заметит поддельный документ. Были случаи, когда печати были выполнены другой краской, которая редко используется как самой компанией, так и её партнёрами.

Факсимильная подпись – не порок, но вызовет подозрения.

Рекомендации налогоплательщикам: Тщательно изучая договоры, инспекторы обратят внимание на отсутствие контактов, при том, что в договоре указано на направление заявок по почте или по телефону.

О фиктивности могут говорить такие признаки, как неправильно указанный адрес, отсутствие банковских реквизитов, номера автомобилей, не соответствующие марке, несуществующие фамилии водителей, излишняя документация при исполнении сделки которой по факту может не оказаться, указание предпринимателем адреса офиса, хотя его настоящий адрес, это будет домашний адрес и другие несоответствия.

К. Чупырь: Элементарная документальная гигиена или, по-другому, документальная дисциплина снижает налоговые риски, а иногда просто их снимает.

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