Новый подход ФНС к смягчающим обстоятельствам: что важно знать налогоплательщикам

ФНС начала применять новое письмо от 25 июня 2025 года, которое меняет правила оценки смягчающих обстоятельств при рассмотрении налоговых правонарушений. Главное — теперь налоговики подробно фиксируют и оценивают несколько ключевых факторов, влияющих на смягчение ответственности.

Ключевые смягчающие обстоятельства по новым правилам:

1️⃣ Незначительность нарушения — например, просрочка до 10 дней по декларациям и налоговым платежам, ошибки в пределах 10% от сумм налога, непредставление до 10% документов. Примечание: факт первого нарушения теперь менее значим, кроме редких случаев.

2️⃣ Незначительная степень вины — новая и пока непонятная для многих норма. Сейчас нет чётких критериев и судебной практики, но важно контролировать ситуационные факты.

3️⃣ Добровольное прекращение нарушения — уточнены особенности: если добровольно доплатили налог, но в момент подачи уточненки не было положительного сальдо, штраф снизят, но не отменят.

4️⃣ Объем и устранение ущерба — если размер вреда мал или он устранён, штраф снижают вполовину, дополнительно — пропорционально сумме, которая была на счёте на момент подачи уточнённой декларации.

5️⃣ Тяжёлое финансовое положение — для компаний это задолженности по зарплате, коммуналке, кредитам выше доходов, факты убытков. Для физлиц — потеря работы, болезни, соцвыплаты, иждивенцы. Банкротство или единовременная уплата налогов уже не считается смягчающим фактором.

6️⃣ Иные существенные обстоятельства — сюда включают угрозу жизни для физлиц, массовые угрозы для населения для юридических лиц, социально значимую деятельность (здравоохранение, образование, благотворительность и др.).

Особое внимание — благотворительность. Только значимые по объёму затраты принимаются: небольшие пожертвования, но большая доля дохода, или наоборот, крупные, но с малой долей.

Что это изменит?

Больше внимания к реальной экономической ситуации компании и физлица.

Новые критерии оценки вины и добровольного исправления ошибок.

Более детальная оценка благотворительной и социальной деятельности.

Рекомендации для бизнеса:

Внимательно фиксируйте случаи добровольного устранения нарушений и ведите подробный учёт.

Своевременно доказывайте тяжёлое финансовое состояние с документами.

Оценивайте размер и значение благотворительной деятельности в общей стратегии.

Подходите к работе с налоговой добросовестно и не откладывайте исправления.



Если нужно, могу помочь подготовить более развернутую статью или комментарии к новым требованиям ФНС.

#чупырь❗Предупреждаю, что эта налоговая мурня может в судах не устояться, так как в судах уже давно сформировалась практика по смягчению ответственности и желание налогового органа по максимуму выжимать из бизнеса может будет прокатывать только на досудебке.

Держим руку на пульсе.

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