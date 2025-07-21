Новый подход ФНС к смягчающим обстоятельствам: что важно знать налогоплательщикам
Ключевые смягчающие обстоятельства по новым правилам:
1️⃣ Незначительность нарушения — например, просрочка до 10 дней по декларациям и налоговым платежам, ошибки в пределах 10% от сумм налога, непредставление до 10% документов. Примечание: факт первого нарушения теперь менее значим, кроме редких случаев.
2️⃣ Незначительная степень вины — новая и пока непонятная для многих норма. Сейчас нет чётких критериев и судебной практики, но важно контролировать ситуационные факты.
3️⃣ Добровольное прекращение нарушения — уточнены особенности: если добровольно доплатили налог, но в момент подачи уточненки не было положительного сальдо, штраф снизят, но не отменят.
4️⃣ Объем и устранение ущерба — если размер вреда мал или он устранён, штраф снижают вполовину, дополнительно — пропорционально сумме, которая была на счёте на момент подачи уточнённой декларации.
5️⃣ Тяжёлое финансовое положение — для компаний это задолженности по зарплате, коммуналке, кредитам выше доходов, факты убытков. Для физлиц — потеря работы, болезни, соцвыплаты, иждивенцы. Банкротство или единовременная уплата налогов уже не считается смягчающим фактором.
6️⃣ Иные существенные обстоятельства — сюда включают угрозу жизни для физлиц, массовые угрозы для населения для юридических лиц, социально значимую деятельность (здравоохранение, образование, благотворительность и др.).
Особое внимание — благотворительность. Только значимые по объёму затраты принимаются: небольшие пожертвования, но большая доля дохода, или наоборот, крупные, но с малой долей.
Что это изменит?
Больше внимания к реальной экономической ситуации компании и физлица.
Новые критерии оценки вины и добровольного исправления ошибок.
Более детальная оценка благотворительной и социальной деятельности.
Рекомендации для бизнеса:
Внимательно фиксируйте случаи добровольного устранения нарушений и ведите подробный учёт.
Своевременно доказывайте тяжёлое финансовое состояние с документами.
Оценивайте размер и значение благотворительной деятельности в общей стратегии.
Подходите к работе с налоговой добросовестно и не откладывайте исправления.
Если нужно, могу помочь подготовить более развернутую статью или комментарии к новым требованиям ФНС.
#чупырь❗Предупреждаю, что эта налоговая мурня может в судах не устояться, так как в судах уже давно сформировалась практика по смягчению ответственности и желание налогового органа по максимуму выжимать из бизнеса может будет прокатывать только на досудебке.
Держим руку на пульсе.
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