Блогеры. Налоги и налогообложение

Что должен знать блогер о налогах до того, как возникнут вопросы у налогового органа.

Еще совсем недавно слово «блогер» у большинства людей ассоциировалось с человеком, который снимает видео, ведет страницу в социальной сети, пишет посты или делится своими мыслями с подписчиками. Для многих это выглядело скорее как увлечение, чем как работа. Казалось, что блог — это творчество, а творчество существует где-то отдельно от бухгалтерии, налогов и законодательства.

Но за последние годы ситуация изменилась кардинально.

Сегодня блогер — это уже не просто автор контента. Для одних блог стал дополнительным источником дохода, для других — полноценным бизнесом с сотрудниками, подрядчиками, рекламными контрактами и многомиллионными оборотами. Кто-то продает собственные курсы, кто-то получает доход от рекламы, кто-то зарабатывает на партнерских программах, подписках, донатах или продаже цифровых продуктов. Вокруг многих успешных блогеров давно работают целые команды: менеджеры, монтажеры, дизайнеры, юристы, бухгалтеры и маркетологи.

При этом одна особенность объединяет практически всех. Большинство блогеров начинают заниматься налогами слишком поздно.

Пока доходы небольшие, кажется, что никаких проблем не существует. Деньги поступают на банковскую карту, рекламодатели довольны, аудитория растет, а вопросы налогообложения откладываются «на потом». Очень часто — до первого требования налогового органа, запроса банка, блокировки счета или разговора с бухгалтером, который неожиданно сообщает, что выбранная модель работы давно перестала соответствовать масштабу деятельности.

За годы работы мне неоднократно приходилось видеть одну и ту же ситуацию — и не только у блогеров. Люди обращаются не в момент, когда начинают зарабатывать, а тогда, когда проблема уже возникла. У кого-то накопились незадекларированные доходы. Кто-то давно превысил лимиты выбранного налогового режима. Кто-то получил дорогостоящий товар по бартеру и лишь потом задумался, считается ли это доходом. А кто-то не может объяснить, почему многомиллионные поступления несколько лет приходили на обычную банковскую карту физического лица.

Почти всегда выясняется одно и то же: большинство проблем можно было предотвратить значительно раньше.

Было бы ошибкой считать, что государство создало для блогеров особые налоговые правила. Для налогового законодательства не существует отдельной категории «блогер»: нет специального налога, отдельного налогового режима или особого порядка проведения проверок. Налоговый орган оценивает блогера так же, как любого другого человека или предпринимателя, который получает доход и ведет экономическую деятельность. Для регистрации вида деятельности используются коды ОКВЭД, однако сам код не предоставляет налоговых льгот и не определяет налоговый режим.

Резонансные споры последних лет хорошо показывают, что внимание налогового органа сосредоточено не на известности автора и не на количестве подписчиков, а на том, как фактически организован его бизнес. В деле Елены Блиновской суд исследовал реализацию интеллектуальных продуктов через подконтрольных лиц, единый центр управления, общую рекламу, сайты, приложения, движение денежных средств и использование участников группы по мере приближения к лимитам УСН (дело № А40-304494/2023). В деле Елизаветы Батюты предметом оценки стали распределение доходов от онлайн-курсов и рекламы между аффилированными лицами, общие каналы продвижения, ККТ и фактическая вовлеченность участников инфобизнеса (дело № А40-303976/2024). В споре Дмитрия Портнягина налоговый орган и суды анализировали распределение финансовых потоков между ИП, супругой, связанными лицами и ООО «КЛУБ 500», а также соответствие фактической выручки условиям применения УСН (дело № А41-80191/2023).

Из этих дел следует общий вывод: для налогообложения важна не публичная роль лица, а фактическая модель получения дохода, управления проектом и распределения выручки. Громкое имя лишь делает спор заметнее, но применяемые правовые правила остаются общими для любого бизнеса.