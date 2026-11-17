Ошибки в закупочной документации, незаконные отклонения заявок, спорные решения комиссий — с этим участники тендеров сталкиваются регулярно. И нередко сами отказываются от защиты своих прав, считая спор с заказчиком бесполезным. Но так ли это? А ведь официальная статистика ФАС заставляет усомниться в компетентности заказчиков?

Всем привет! Появились интересненькие цифры

ФАС России подвела итоги девяти месяцев 2026 года. Статистика, надо сказать, весьма любопытная.

Проверено 13 981 закупочная процедура. В 33,3% обнаружены нарушения. Годом ранее - примерно в каждой четвёртой. Выдано более 10 тысяч предписаний.

А ещё из 33 189 рассмотренных жалоб поставщиков 11 117 признаны полностью или частично обоснованными, получается, почти каждая третья жалоба не была напрасной.

А если проверить вообще все государственные и корпоративные закупки? Не окажется ли, что нарушения допускаются в половине процедур или может, и больше?

Проверенные ФАС закупки нельзя считать случайной выборкой, но, учитывая то, с чем приходится сталкиваться в закупочных спорах, цифра в 50% меня бы вообще не удивила.

За примером далеко ходить не надо.

С 1 октября 2026 года изменились правила оценки деловой репутации участников отдельных строительных закупок.

Постановлением Правительства РФ № 1255 внесены изменения в постановление № 2604. Заказчикам предоставили возможность учитывать деловую репутацию подрядчика при оценке заявок.

Обратите внимание: предоставили возможность, а не обязали поголовно включать этот показатель в закупочную документацию.

Сложилась интересная ситуация. По моим наблюдениям, некоторые заказчики подобные нововведения воспринимают, мягко скажем, своеобразно: мол, раз постановление появилось, значит, надо применять. Причём иногда без должного анализа, насколько новый показатель уместен в конкретной закупке и правильно ли установлены условия его применения.

А ведь для недобросовестного заказчика это ещё и прекрасная возможность извлечь вполне конкретную коррупционную выгоду. Под видом оценки деловой репутации можно создать преимущество заранее определённому поставщику, устранить нежелательных конкурентов, а взамен получить соответствующее вознаграждение. Причём внешне всё будет выглядеть вполне прилично: конкурс проведён, заявки оценены, победитель определён. Останется только разобраться, действительно ли победил лучший подрядчик или тот, с кем заранее обо всём договорились.

Некоторые участники воспринимают новые условия как должное, а другие начинают спорить с заказчиком и правильно делают, если для этого есть основания.

Разумеется, сам по себе учёт деловой репутации не является нарушением. Но когда заказчик начинает произвольно применять новый показатель, неправильно определяет порядок оценки или превращает его в дополнительный барьер для участия в конкурсе, возникают вопросы уже к законности закупки.

Тем более что постановление № 2571, устанавливающее дополнительные требования к участникам, и постановление № 2604, регулирующее оценку заявок, никто не объединял в один документ. А путаница между ними способна весьма существенно повлиять на судьбу подрядчика.

И кто сказал, что закупочная комиссия правильно истолковала законодательство?

В своей практике я неоднократно сталкивался с необходимостью проверять не только действия поставщика, но и правомерность решений самого заказчика.

Взять хотя бы наш спор подрядчика ООО «АВЕКС» с АО «МАШ», связанный с выполнением работ для инфраструктуры аэропорта Шереметьево. Там разногласия возникли уже на стадии исполнения договора: из-за цены, документов о приёмке работ и юридического значения неподписанного дополнительного соглашения.

История, конечно, другая, но суть проблемы та же: позиция крупного заказчика ещё не означает, что она соответствует закону. Даже если заказчик совершенно убеждён в собственной правоте.

Поэтому поставщикам я бы рекомендовал внимательнее изучать закупочную документацию, основания отклонения заявок и порядок определения победителя. И не забывать, что незаконные действия заказчика можно обжаловать в ФАС, а в предусмотренных случаях — оспорить в арбитражном суде.

Правда, действовать нужно своевременно. После заключения контракта восстановить нарушенные права бывает значительно сложнее.

А теперь вернёмся к статистике.

Нарушения в каждой третьей проверенной закупке. Каждая третья рассмотренная жалоба полностью или частично обоснованная.

И после этого поставщику предлагают просто согласиться с решением комиссии, поскольку заказчику виднее? Я бы не торопился, особенно сейчас, когда появляются новые правила, а некоторые заказчики, похоже, ещё не успели разобраться даже в том, где им предоставили право выбора, а где установили обязанность.

Константин Чупырь

Официальные источники:

ФАС России, итоги контроля закупок за девять месяцев 2026 года: https://fas.gov.ru/news/34922

Постановления Правительства РФ от 29.09.2026 № 1255, от 31.12.2021 № 2604 и от 29.12.2021 № 2571.