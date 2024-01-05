Каких работодателей выбирают соискатели

Трудоустройство в компаниях среди респондентов в настоящее время
Опрос показал, что почти треть респондентов — 32% трудоустроены в частных российских компаниях, тогда как 20% в российских компаниях с государственным участием; 8% не имеют места работы; 7% опрошенных трудятся в компаниях малого и среднего бизнеса; 6% занимаются индивидуальным предпринимательством; 5% работают в международных компаниях и еще 5% в гос. органах, а 3% — за штатом организации.
Наиболее привлекательные компании в РФ в настоящее время
40% респондентов предпочли бы работать в российской компании с государственным участием; 16% выбрали бы трудоустройство в международной компании; 14% опрошенных рассмотрели бы для себя возможность построения карьеры в частной российской компании, тогда как 9% в российской компании с иностранным участием.
Остальные ответы распределились следующим образом:
компания среднего и малого бизнеса — 4%;
индивидуальное предпринимательство — 4%;
внештатное сотрудничество — 2%;
не рассматривают компании для трудоустройства — 2%;
стартап — 1%;
затрудняются ответить — 1%.
Наиболее привлекательные компании для трудоустройства по возрастным группам
Самым привлекательным местом работы практически для всех возрастных категорий оказались российские компании с государственным участием.
Самый большой процент опрошенных, желающий работать в подобных компаниях, составили респонденты в возрасте 41–45 лет — 61%; 46-50 лет — 58%; 51-55 лет — 52%.
Респонденты в возрастной категории 18-25 лет предпочли бы работать в международных компаниях (36%).
Факторы, влияющие на предпочтения соискателя при выборе компании
Для большинства респондентов (70%) решающим фактором при выборе работодателя станет уровень предлагаемой заработной платы, тогда как 67% опрошенных предпочтут финансовую стабильность организации.
Почти треть участников исследования (31%) выберет для себя компанию с возможностями развития карьеры; для 24% соискателей важным критерием при трудоустройстве будут являться дополнительные социальные льготы, такие как ДМС, оплата программ обучения, компенсация обедов, мобильной связи и другие.
Остальные ответы распределились следующим образом:
гарантии занятости — 23%;
надежная репутация компании — 17%;
предоставление гибридного графика работы (частично в офисе, частично удаленно) — 15%;
интересные рабочие задачи — 14%
возможность работать удаленно — 13%;
корпоративная культура, отвечающая ценностям соискателя — 11%
привлекательность отрасли — 2%.
Примечательно, что для 73% женщин уровень заработной платы станет самым весомым критерием при выборе работодателя, в отличие от мужчин, где данные опроса показали лишь 64% в пользу увеличения материальной составляющей. Результаты относительно финансовой стабильности разделились практически поровну: 66% среди женщин против 70% среди мужчин.
Однако возможности карьерного развития по данным опроса оказались наиболее востребованными среди мужчин — у них показатель 37%, тогда как у женщин 28%. Репутация компании будет важна для 22% мужчин и 15% женщин.
Процент самозанятых по полу и возрасту и готовность стать самозанятым
18% респондентов, как мужчин, так и женщин ответили, что являются самозанятыми.
На вопрос о готовности стать самозанятым и мужчины (38,8%), и женщины (34,1%) дали положительный ответ, сказав, что скорее предпочли бы оформить документы для получения соответствующего статуса, чем отказались.
14,6% женщин и 18,4% мужчин вовсе не рассматривают вариант самозанятости.
Готовность стать самозанятыми по полу и возрасту
Самым большим процентом респондентов, готовых стать самозанятыми, оказались женщины в возрастном промежутке 36-40 лет — 27%.
Готовность переезда за границу
54% женщин и 42% мужчин не готовы к переезду за границу, тогда как 38% женщин и 48% мужчин примут данное решение только в случае острой необходимости.
8% женщин и 10% мужчин активно рассматривают возможности для переезда.
Готовность переезда в случае острой необходимости по полу и возрасту
Больше всего в случае острой необходимости к переезду готовы женщины (22%) и мужчины (18%) в возрастном промежутке от 31 до 35 лет.
Подводя итоги, можем отметить, что большинство респондентов рассмотрели бы для себя возможность работать в российской компании с государственным участием.
Особенно важными критериями при выборе работодателя стали уровень предлагаемой заработной платы и финансовая стабильность организации, многие участники опроса обратят внимание на компании, предлагающие перспективы карьерного роста и расширенный соц. пакет.
Говоря о самозанятых, более трети респондентов готовы получить данный статус, однако в процессе его оформления на данный момент находятся менее 1% участников опроса, тогда как 18% уже являются самозанятыми.
Начать дискуссию