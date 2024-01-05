Каких работодателей выбирают соискатели

Coleman Group провел исследование среди более чем 1000 респондентов на тему «Выбор работодателя» — главной целью которого стало выяснить, какие компании в настоящее время являются наиболее привлекательными для трудоустройства в РФ и почему. Кроме того, опрос включил в себя блоки про самозанятость и релокацию.

Трудоустройство в компаниях среди респондентов в настоящее время

Опрос показал, что почти треть респондентов — 32% трудоустроены в частных российских компаниях, тогда как 20% в российских компаниях с государственным участием; 8% не имеют места работы; 7% опрошенных трудятся в компаниях малого и среднего бизнеса; 6% занимаются индивидуальным предпринимательством; 5% работают в международных компаниях и еще 5% в гос. органах, а 3% — за штатом организации.

Наиболее привлекательные компании в РФ в настоящее время

40% респондентов предпочли бы работать в российской компании с государственным участием; 16% выбрали бы трудоустройство в международной компании; 14% опрошенных рассмотрели бы для себя возможность построения карьеры в частной российской компании, тогда как 9% в российской компании с иностранным участием.

Остальные ответы распределились следующим образом:

компания среднего и малого бизнеса — 4%;

индивидуальное предпринимательство — 4%;

внештатное сотрудничество — 2%;

не рассматривают компании для трудоустройства — 2%;

стартап — 1%;

затрудняются ответить — 1%.

Наиболее привлекательные компании для трудоустройства по возрастным группам

Самым привлекательным местом работы практически для всех возрастных категорий оказались российские компании с государственным участием.

Самый большой процент опрошенных, желающий работать в подобных компаниях, составили респонденты в возрасте 41–45 лет — 61%; 46-50 лет — 58%; 51-55 лет — 52%.

Респонденты в возрастной категории 18-25 лет предпочли бы работать в международных компаниях (36%).

Факторы, влияющие на предпочтения соискателя при выборе компании

Для большинства респондентов (70%) решающим фактором при выборе работодателя станет уровень предлагаемой заработной платы, тогда как 67% опрошенных предпочтут финансовую стабильность организации.

Почти треть участников исследования (31%) выберет для себя компанию с возможностями развития карьеры; для 24% соискателей важным критерием при трудоустройстве будут являться дополнительные социальные льготы, такие как ДМС, оплата программ обучения, компенсация обедов, мобильной связи и другие.

Остальные ответы распределились следующим образом:

гарантии занятости — 23%;

надежная репутация компании — 17%;

предоставление гибридного графика работы (частично в офисе, частично удаленно) — 15%;

интересные рабочие задачи — 14%

возможность работать удаленно — 13%;

корпоративная культура, отвечающая ценностям соискателя — 11%

привлекательность отрасли — 2%.

Примечательно, что для 73% женщин уровень заработной платы станет самым весомым критерием при выборе работодателя, в отличие от мужчин, где данные опроса показали лишь 64% в пользу увеличения материальной составляющей. Результаты относительно финансовой стабильности разделились практически поровну: 66% среди женщин против 70% среди мужчин.

Однако возможности карьерного развития по данным опроса оказались наиболее востребованными среди мужчин — у них показатель 37%, тогда как у женщин 28%. Репутация компании будет важна для 22% мужчин и 15% женщин.

Процент самозанятых по полу и возрасту и готовность стать самозанятым

18% респондентов, как мужчин, так и женщин ответили, что являются самозанятыми.

На вопрос о готовности стать самозанятым и мужчины (38,8%), и женщины (34,1%) дали положительный ответ, сказав, что скорее предпочли бы оформить документы для получения соответствующего статуса, чем отказались.

14,6% женщин и 18,4% мужчин вовсе не рассматривают вариант самозанятости.

Готовность стать самозанятыми по полу и возрасту

Самым большим процентом респондентов, готовых стать самозанятыми, оказались женщины в возрастном промежутке 36-40 лет — 27%.

Готовность переезда за границу

54% женщин и 42% мужчин не готовы к переезду за границу, тогда как 38% женщин и 48% мужчин примут данное решение только в случае острой необходимости.

8% женщин и 10% мужчин активно рассматривают возможности для переезда.

Готовность переезда в случае острой необходимости по полу и возрасту

Больше всего в случае острой необходимости к переезду готовы женщины (22%) и мужчины (18%) в возрастном промежутке от 31 до 35 лет.

Подводя итоги, можем отметить, что большинство респондентов рассмотрели бы для себя возможность работать в российской компании с государственным участием.

Особенно важными критериями при выборе работодателя стали уровень предлагаемой заработной платы и финансовая стабильность организации, многие участники опроса обратят внимание на компании, предлагающие перспективы карьерного роста и расширенный соц. пакет.

Говоря о самозанятых, более трети респондентов готовы получить данный статус, однако в процессе его оформления на данный момент находятся менее 1% участников опроса, тогда как 18% уже являются самозанятыми.