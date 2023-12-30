Применение дисциплинарных взысканий: оценка возможностей и кейсы

По опыту работы с клиентами мы можем выделить топ-5 проступков среди сотрудников, которыми больше всего недовольны работодатели, среди них:

прогулы (отсутствия на рабочем месте полностью или какое-то время, но без согласования с руководителем).

Опоздания (в том числе для сотрудников на дистанционных договорах).

Обмен сменами в обход руководителей (промышленные компании).

Халатное отношение к трудовым обязанностям.

Запах алкоголя.

Работодатель может грозить штрафами и даже увольнением, но наказать сотрудника вправе только согласно законодательству. При этом, документы по дисциплинарному взысканию нужно готовить, принимая во внимание, что работник может обратиться с жалобой в контролирующие органы (суд, прокуратура, Гострудинспекция).

В трудовом кодексе есть две базовые статьи о дисциплинарных взысканиях.

Статья 192. К работнику можно применить следующие виды взысканий: замечание;

выговор;

увольнение по инициативе работодателя (ст.71 и 81 ТК РФ). При наложении взыскания необходимо учитывать тяжесть проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

Статья 193. Порядок и сроки применения взысканий: документ о выявлении проступка;

требование письменного объяснения от работника;

ожидание 2-ух рабочих дней (с учетом графика работника);

акт, если объяснения не предоставлены;

приказ о наложении дисциплинарного взыскания;

объявление приказа работнику под роспись.

На основании этих статей организации разрабатывают «Положения о порядке применения дисциплинарных взысканий к работникам организации».