Должностная инструкция: что это и как составить

Работодателю:

Поможет Работодателю определить требования к специалисту (знания, навыки, компетенции), а также составить список обязанностей сотрудника.

Основываясь на ДИ, принимать решение о найме или увольнении сотрудников.

ДИ помогает объективно оценивать результаты работы сотрудника в период испытательного срока и дальнейшей работы в компании.

Положения ДИ послужат серьезным аргументом в случае возникновения трудовых споров, помогут улаживать конфликты с работниками и привлекать их к дисциплинарной ответственности при необходимости.

Работнику:

В процессе работы поможет сориентироваться по ключевым задачам, поработать над их улучшением.

При возникновении конфликтных ситуаций послужит подспорьем для определения зоны ответственности и защиты своих интересов.

Роструд дает рекомендации разрабатывать должностные инструкции для каждой должности, имеющейся в штатном расписании. В качестве источника информации можно использовать Единый квалификационный справочник должностей.

Согласно письму Минтруда РФ от 25 июня 2024 года № 14-6/ООГ-3817 «Установление объема трудовых обязанностей конкретному работнику относится к компетенции работодателя и разрешается им в соответствии с целями и задачами юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также с учетом особенностей организации производства, труда и управления у данного работодателя.»

Поэтому, на практике каждый работодатель самостоятельно разрабатывает шаблон должностной инструкции, самостоятельно определяет функционал конкретного работника и требует его исполнения.

Готовую должностную инструкцию утверждают приказом по организации и знакомят с ней сотрудника под роспись. Отказ сотрудника от подписи фиксируется актом произвольной формы. Отказ работника от ознакомления не является дисциплинарным нарушением. Обязанности работника будет определять его трудовой договор и локальные нормативные акты Работодателя, с которыми работники ознакомлен под роспись.