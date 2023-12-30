Особенности взаимодействия с самозанятыми

Софья Повзикова, руководитель по кадровому администрированию Coleman Group
Самозанятые – кто это?
В 2018 г. был принят Федеральный закон № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». С 01 января 2019 г. этот эксперимент проводится в нескольких субъектах Российской Федерации.
Уже в следующем, 2020 году, добавляются еще несколько субъектов РФ, а также признается, что самозанятыми могут быть граждане ЕАЭС.
1 июля 2020 года эксперимент признан удачным, и специальный налоговый режим распространяется на всю территорию РФ.
1 декабря 2022 года специальный налоговый режим разрешен гражданам Украины, ДНР и ЛНР, законно пребывающим в России.
Иностранные граждане, получившие в России «Вид на жительство», «Разрешение на временное проживание» или работающие по патенту, самозанятыми быть не могут.
Кому подходит специальный налоговый режим
Самозанятый – физическое лицо, которое получает доход от самостоятельного ведения предпринимательской деятельности, в т.ч. использования личного имущества.
Пенсионеры по возрасту или по инвалидности могут быть самозанятыми.
Специальный налоговый режим подойдет для фрилансеров: репетиторы, няни, дизайнеры, ИТ-специалисты, строители и т.п. Каждый год МинФин РФ выпускает разъяснения, расширяя сферу применения самозанятости. Однако в самом законе нет полного списка профессий и видов деятельности, разрешенных для данных лиц, но прописано, кто не вправе претендовать на этот статус:
• продавцы товаров, которые произвел кто-то другой;
• посредники и агенты;
• продавцы алкоголя, сигарет, лекарств, лотерейных билетов, изделий из меха и кожи, ювелирных изделий и других товаров, требующих обязательной маркировки;
• люди, которые частным порядком добывают полезные ископаемые;
• госслужащие;
• адвокаты, частные нотариусы, арбитражные управляющие, медиаторы и оценщики (только по своей основной специальности).
• арендодатели, которые сдают нежилую недвижимость, например апартаменты или гараж.
Условия работы самозанятых
Максимальный доход самозанятого – 2 млн 400 тыс. рублей в год. По достижении указанной суммы физ. лицо теряет данный статус до конца календарного года, и только с января следующего года может заново стать самозанятым.
Юридическому лицу запрещено заключать договор с самозанятым, который ранее (в течение 2-х лет до даты заключения договора) работал нем по трудовому договору. При этом, работающие по договору ГПХ, могут получить статус самозанятого в том же юр. лице, где ранее оказывали услуги. Изменение договора ГПХ на договор самозанятого возможен только с 1 числа месяца (во избежание ситуаций, когда физлицо переходит с НДФЛ 13% на НДФЛ 6% внутри учетного периода).
Физическое лицо, работающее по трудовому договору, вправе быть самозанятым, оказывая иные услуги физическим или юридическим лицам. Например, если адвокат в свободное время вяжет варежки и продает их, то эту деятельность он может оформить как самозанятость.
Если у индивидуального предпринимателя нет штата работников, он тоже может получить статус самозанятого и перейти со своей налоговой системы на НПД.
Иностранные граждане могут быть самозанятыми только на территории РФ, при этом, граждане РФ могут быть самозанятыми вне зависимости от места пребывания.
Какие выгоды получает физ. лицо
За счет выгодных налоговых ставок сокращается финансовая нагрузка: 4% —налог с доходов от физических лиц; 6% налог — с доходов от юридических лиц и ИП, при этом, других обязательных платежей нет. Кроме того, дополнительно предоставляется налоговый вычет — 10 000 рублей, действующий с момента постановки на учет и до момента, пока не будет использована вся сумма. На время действия вычета – ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%.
У самозанятых отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование. Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке.
Остальные выгоды:
Государство установило специальные налоговый режим на 10 лет и гарантирует, что в этот период ставки налога не изменятся.
Появляется подтвержденный доход.
Отсутствуют претензии со стороны налоговой инспекции, а также штрафы и судебные разбирательства из-за того, что не уплачены налоги или ведется предпринимательская деятельность без регистрации.
Нет отчетов и/или деклараций.
Нет необходимости покупать кассовую технику.
Финансовые особенности расчетов с самозанятыми
Теперь рассмотрим вопрос с точки зрения взаимодействия Заказчика и самозанятого.
При определении будущего дохода самозанятого необходимо учитывать, что никаких доплат и/или дополнительных сумм вознаграждения не предусмотрено. Доплаты на питание, компенсация мобильной связи и прочие выплаты невозможны в связи со статусом физ. лица.
Если физ. лицу необходимо выплатить сумму больше, чем по договору – должен быть заключен новый договор или подписано ДС к первичному договору.
На доходы самозанятого не начисляется районный коэффициент или северная надбавка.
Сумму на руки = Сумма gross умноженная на 0,94.
Надо помнить, что может возникнуть погрешность из-за налогового вычета.
Выплата денежных средств самозанятым может производиться любое количество раз в месяц.
Если самозанятый не подписал договор или прекратил статус самозанятого – расчеты с ним невозможны.
В соответствии с письмом ФНС РФ от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336 оплата вознаграждения самозанятого на счета третьих лиц возможна только, если такой вариант предусмотрен в заключенном договоре.
Риски для работодателя
Сокращение административной и налоговой нагрузки при взаимодействии с самозанятыми кажется работодателю привлекательной, но существуют риски – основным из которых является переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые. Суть его в том, что работодатель, заключая с обычным физ. лицом договор гражданско-правового характера, перечисляет в бюджет НДФЛ и страховые взносы, тогда как при работе с самозанятым – не платит ничего.
К признакам подмены трудового договора с физ.лицом договором оказания услуг с самозанятыми ФНС может отнести:
Организационную зависимость самозанятого от своего заказчика. Поэтому регистрация физ. лица в качестве самозанятого — обязательное условие заказчика при допуске к выполнению работ (услуг). Кроме того, в договоре с самозанятым должен быть прописан точный объем работ: заказчик распределяет самозанятого по объектам (маршрутам), исходя из производственной необходимости, или самозанятый включается в производственную деятельность заказчика. Заказчик определяет режим работы самозанятого, в том числе продолжительность рабочего дня (смены), время отдыха, а самозанятый подчиняется Правилам внутреннего трудового распорядка Заказчика. Штатный работник Заказчика непосредственно руководит и контролирует работу самозанятого на объекте (администраторы объектов). Самозанятый выполняет длящуюся трудовую функцию, а не разовые задания.
Инфраструктурную зависимость самозанятого от Заказчика. Самозанятый должен выполнять работу инструментами и на оборудовании Заказчика.
Порядок оплаты услуг самозанятого и учет оказываемых услуг аналогичен порядку, установленному ТК РФ.
Охрана труда
Проведение инструктажей по охране труда, а также обучение по, например, электробезопасности в отношении самозанятых не проводится. Однако, Заказчик вправе знакомить самозанятого исполнителя с требованиями по безопасности при нахождении на опасном/вредном объекте и предъявлять такие же требования к квалификации самозанятого.
Арбитражный суд Поволжского округа в постановлении от 25.08.2023 № Ф06-7321/2023 по делу № А65-23239/2022 указал, что Заказчик вправе обеспечивать самозанятого спецодеждой, снабжать его необходимыми материалами для оказания услуг, а также проводить компенсации расходов на проезд к месту выполнения работ. Указанные действия Заказчика не делают договор с самозанятым трудовым.
Прекращение договора с самозанятым
Договор с самозанятым может быть прекращен по инициативе самозанятого или по инициативе Заказчика. Также основанием для прекращения договора (в том числе не уведомление Заказчика о снятии с учета в качестве самозанятого).
При прекращении договора по инициативе Заказчика, самозанятому должно быть направлено Уведомление по электронной почте или телеграмме. Срок отправки – не позднее 1 календарного дня до наступления события.
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