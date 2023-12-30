Особенности взаимодействия с самозанятыми

В 2018 г. был принят Федеральный закон № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». С 01 января 2019 г. этот эксперимент проводится в нескольких субъектах Российской Федерации.

Уже в следующем, 2020 году, добавляются еще несколько субъектов РФ, а также признается, что самозанятыми могут быть граждане ЕАЭС.

1 июля 2020 года эксперимент признан удачным, и специальный налоговый режим распространяется на всю территорию РФ.

1 декабря 2022 года специальный налоговый режим разрешен гражданам Украины, ДНР и ЛНР, законно пребывающим в России.

Иностранные граждане, получившие в России «Вид на жительство», «Разрешение на временное проживание» или работающие по патенту, самозанятыми быть не могут.