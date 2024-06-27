ФНС зафиксировала рост налоговой нагрузки. Что это означает для компаний

ФНС опубликовала сведения о среднеотраслевых показателях за 2023 год и зафиксировала рекордный рост с 2007 года. Должны ли компании учитывать данные показатели?

Если в организации работают финансовые директора и налоговые советники, то они должны обращать внимание на среднеотраслевые показатели для того, чтобы определить уровень отклонений и донести это до руководства.

Однако обычно, по практике, никто не обращает внимание на эти значения. Перед тем как проверить и оценить уровень налоговых рисков, первым делом следует проанализировать данные сведения и сведения конкурентов по среднеотраслевым показателям и показателям уровня уплаты налогов, так как данные критерии при их отклонении являются основанием для проведения выездной налоговой проверки.

Существует концепция планирования проведения налоговых проверок, описанная и утвержденная Приказом ФНС РФ от 30.05. 2007 №ММ-3-06/333@. Согласно указанной концепции, обозначено двенадцать определяющих налоговых рисков, по которым налоговиками производится отбор кандидатов на проведение выездных проверок.

С чем может быть связан рост нагрузки?

Такой рост наблюдается везде, как, например, уровень налоговых доначислений по ВНП или уровень порогового значения для привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов по ст. 199 УК РФ. Крупным размером налоговой недоимки, которая «попадает» под уголовную ответственность, теперь считается сумма не 15 млн рублей, а 18,75 млн рублей. Особо крупный размер налоговой недоимки, за которую следует привлечение к уголовной ответственности, составляет не 45 млн рублей, а 56,25 млн рублей.

Изменения связаны, конечно, с пополнением бюджета и бюджетной политикой государства до 2030 г. Компаниям можно посоветовать придерживаться данных показателей и уже определять стратегии по переходу к ним. Не исключено, что с течением времени, а именно к 2030 году, все перейдут на обязательный налоговый мониторинг и одним из показателей средней цифры уплаты налогов в бюджет будет как раз среднеотраслевой.

В последние годы у компаний часто наблюдаются отклонения от показателя налоговой нагрузки, и этому есть причина. По опыту, среднеотраслевые показатели не всегда соответствуют той специфике, в которой работает тот или иной бизнес. Допустим, отрасль строительства подразделяется внутри еще как минимум на 5 отраслей. Кто-то специализируется на девелопменте, у него хорошая рентабельность, которая соответствует показателям, а кто-то занимается деятельностью по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», где все жестко в отношении цены, так как многие проекты, которые участвуют в госзакупках, не соответствуют рыночным ценам и так далее. Часто отклонения могут также возникать, когда компания занимается сразу несколькими видами деятельности.

Например, организация относится к отрасли животноводства молочного направления и параллельно занимается растениеводством для собственного выращивания кормов. При этом иногда многие компании даже не знают, какие у них основные и дополнительные виды деятельности по ОКВЭД и соответствуют ли они действительности, поэтому рекомендуется еще раз все перепроверить.

Часто компании говорят о неудачном ответе по отклонениям от показателя налоговой нагрузки. Неудачный ответ — это полное игнорирование данного требования. Налоговая нагрузка является одним из критериев, по которым инспекция определяет, нарушает ли конкретный налогоплательщик правила.

Если нарушает, его вносят в план выездных проверок (п. 2 Приказа ФНС № ММВ-7-2/461@ от 22.09.2010). Инспекторы ФНС сравнивают нагрузку плательщика с нормативным показателем по отрасли, где он работает — со среднеотраслевым показателем (разд. 4 Приложения № 1 к Приказу ФНС № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007). Компании не обязаны ее считать и сравнивать, но налоговые органы рекомендуют проверять свою нагрузку систематически.