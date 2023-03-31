Займы как средство для старта: смотрим под разными углами

Обратите внимание на размер уставного капитала вашей компании. Десять, двадцать тысяч рублей? Хватит этой суммы для того, чтобы стартовал бизнес? Думаю, нет.

И часто бывает так, что сначала фирма регистрируется с уставным капиталом 10 тыс. рублей, а потом владелец думает: «как мне деньги завести в компанию?»

Что делать, если на развитие дела нужны деньги, а увеличивать уставный капитал не хочется?

Ведь надо будет заплатить юристам, потом нотариусу, потом поехать на край географии в налоговую... (можно и без этого, если есть ЭЦП).

Альтернативой увеличения уставного капитала могут стать займы.

Как оформить

Если владелец дает своей фирме деньги взаймы, то участник и общество с ограниченной ответственностью оказываются в заемных отношениях. Смысл их в том, что участник дает деньги своей компании, а фирма должна их вернуть в указанный в договоре срок и условиях. Ограничений по размеру суммы, передаваемой в долг, нет.

Заемные отношения, где одной из сторон является юридическое лицо, оформляются письменно, то есть договором.

В договоре может быть указано на какие конкретно цели будут использоваться заемные средства, какими траншами они будут предоставлены, процент по займу и прочие важные сведения. Аккуратнее с формулировками цели, иначе это может стать инвестицией.

По общему правилу договор возмездный, если не указано в договоре, что он беспроцентный.

Если вы не намерены получать доход от займа, то так и укажите в договоре: проценты за пользование денежными средствами не взимаются.

Займы можно выдать наличными, оформив их приходным ордером в кассу компании, затем отправив их на расчетный счет или платежом со счета физического лица напрямую на счет компании.

Какой смысл участнику компании давать своей компании процентный заем?

Никакого. Особенно если этот участник – единственный, т. е. других владельцев в компании нет.

И тогда, если участник не получает доход от того, что дано взаймы , у него не возникает финансовой выгоды. Нет дохода – нет налога. Верно?

Но все было бы просто, если бы фискалы не думали иначе. Согласитесь, что вам ничто не мешает получать доход от того, что вы дали взаймы своей фирме.

С чего бы вам отказаться от дохода? Ведь банк дает деньги взаймы и берет за это процент. Чем хуже в этом смысле владелец компании? То есть теоретически мог бы быть здесь доход, а где доход – там и налог. Такая точка зрения имеет место быть тогда, когда договор заключен между взаимозависимыми лицами, которая может быть признана контролируемой.

Получается, что если владелец компании с долей свыше 25% дал взаймы своей компании меньше чем 1 миллиард за год, то налог на дополученный доход ему не грозит.

В ФНС считают, что материальная выгодна очевидна.

Однако (здесь дословно): «поскольку порядок определения выгоды от получения организацией беспроцентного займа главой 25 НК не установлен, то и налоговая база не увеличивается (письмо Минфина от 09.02.2015 № 03-03-06/1/5149)».

А если наоборот? Если компания выдала заем своему участнику и без процентов?

У физического лица возникает материальная выгода и она облагается НДФЛ.

Про сроки

Если в договоре нет срока возврата займа (вы его не указали), то в силу вступает ГК: возврат происходит в течение 30 дней после получения письменного требования заимодавца.

Важно:

Если у вас есть наличная выручка за проданные товары (работы, услуги), то ее выдать в качестве возврата займа нельзя. Либо вы перечисляете деньги со счета на счет физического лица, либо идете в банк, снимаете нужную сумму под этот возврат. Вернуть займ можно только в той форме, в которой был выдан. То есть если вы дали компании рубли взаймы, то она вам должна вернуть только рубли. Чтобы банки не задавали лишних вопросов, с какого счёта взаймы давали, на тот и возвращайте.

А простить можно?

Несмотря на то, что договор предусматривает выдачу и возврат оговоренной в нем суммы, все же собственник компании может и не требовать возврата долга.

Однако указать сразу в договоре, что займ безвозвратный, нельзя.

Это противоречит природе займа.

Прощение долга оформляется соглашением сторон или односторонним уведомлением от заимодавца.

Если долг прощен, то возникает доход.

Если компания, которой долг прощен, применяет ОСН, то платится налог на прибыль, если компания на УСН 6%, то 6% с дохода, ели УСН 15% – то доход включается в налоговую базу и платится 15%.

Оговорка: если участник (только физическое лицо), простивший долг, имеет в компании долю более 50% уставного капитала, то доход здесь не возникает, и налог не начисляется на основании статьи 251 НК. Здесь прощение долга станет безвозмездной финансовой помощью, но заимодавцем в этом случае может быть только физическое лицо.

Итоги