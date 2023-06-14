Сверхналог, платежки и 300 миллиардов в бюджете

Поскольку изначально моя просветительская работа была направлена на налоги, то давайте посмотрим на сам проект закона, который вчера вечером был внесен в Госдуму.

Речь про налог на сверхприбыль, МСП напрямую не касается, но каждый из вас наверняка может разглядеть в нём ветер, который дует в ту самую сторону, которая однажды покажет себя во всей своей красе.

Знаем статью 5 НК, которая устанавливает правило введения новых налогов только с 1 января года, следующего за годом принятия такого закона.

Однако умные головы Минфина нашли способ обойти эту ловушку.

Смотрите, как это было сделано:

Налог о сверхприбыль вводится отдельным законом, но с отсылкой на статью 12 НК (п. 8). Открываем НК, статью 12, ищем пункт 8.

А его там нетуууу.

Заходим на созд.ру, а во чё: есть проект закона, который был внесен вместе с законопроектом о сверхналоге. И там уже есть пункт 8 и звучит он так: «налоги разового характера могут быть установлены федеральными законами, принятыми в соответствии с настоящим Кодексом». Спешим. Поэтому два закона сразу.

Главное — не принять второй раньше первого. Но уж за этим проследят, чтобы все было в ажуре.

Поехали дальше.

Налогоплательщиками налога на сверхприбыль не будут те, кто включен на 31 декабря 2022 года в реестр субъектов МСП, а также организации, которые созданы после 1 января 2021 года, а еще — добытчики углеводородов, производители природного газа, плательщики ЕСХН (но только те, что непрерывно таковыми являются с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года).

Что облагаем налогом? Сверхприбыль.

Она определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021-2022 годы над такой же средней за 2018-2019 годы.

Сверхприбылью будет прибыль за 2021-2022 годы более 1 млрд. руб.

Сколько платить? 10% от сверхприбыли.

Но при оплате до 30 ноября 2023 года можно будет заплатить 5%. Тогда остальные 5 уже платить не надо. Как со штрафами в ГИБДД.

А вот здесь цифровизация дала сбой : для подтверждения права на 5% вместо 10% надо к декларации по этому налогу предоставить в ИФНС копию платежки, подтверждающей перечисление тех 5% (они называются в законопроекте обеспечительный платеж).

Когда платить? Не позднее 28 января 2024 года (торопятся).

Куда идут все деньги? В федеральный бюджет.

А что еще? А еще будет декларация по сверхналогу. Не позднее 25 января 2024 года. Если сумма сверхналога равна нулю , то декларацию не надо подавать.

Когда закон вступает в силу? 1 января 2024 года, но не ранее чем через месяц после опубликования.

В ФЭО (финансово-экономическом обосновании) сказано, что доходы от серхналога пойдут в бюджет и составят 300 млрд. руб.

💡Для любителей почитать первоисточник: законопроект за № 379248-8.