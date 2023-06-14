Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Законопроекты

Сверхналог, платежки и 300 миллиардов в бюджете

Поскольку изначально моя просветительская работа была направлена на налоги, то давайте посмотрим на сам проект закона, который вчера вечером был внесен в Госдуму.
24
Сверхналог, платежки и 300 миллиардов в бюджете
Иллюстрация: freepik/freepik

Речь про налог на сверхприбыль, МСП напрямую не касается, но каждый из вас наверняка может разглядеть в нём ветер, который дует в ту самую сторону, которая однажды покажет себя во всей своей красе.

Знаем статью 5 НК, которая устанавливает правило введения новых налогов только с 1 января года, следующего за годом принятия такого закона.

Однако умные головы Минфина нашли способ обойти эту ловушку.

Смотрите, как это было сделано:

  • Налог о сверхприбыль вводится отдельным законом, но с отсылкой на статью 12 НК (п. 8). Открываем НК, статью 12, ищем пункт 8.

А его там нетуууу.

Заходим на созд.ру, а во чё: есть проект закона, который был внесен вместе с законопроектом о сверхналоге. И там уже есть пункт 8 и звучит он так: «налоги разового характера могут быть установлены федеральными законами, принятыми в соответствии с настоящим Кодексом». Спешим. Поэтому два закона сразу.

Главноене принять второй раньше первого. Но уж за этим проследят, чтобы все было в ажуре.

Поехали дальше.

  • Налогоплательщиками налога на сверхприбыль не будут те, кто включен на 31 декабря 2022 года в реестр субъектов МСП, а также организации, которые созданы после 1 января 2021 года, а еще — добытчики углеводородов, производители природного газа, плательщики ЕСХН (но только те, что непрерывно таковыми являются с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года).

  • Что облагаем налогом? Сверхприбыль.

Она определяется как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021-2022 годы над такой же средней за 2018-2019 годы.

Сверхприбылью будет прибыль за 2021-2022 годы более 1 млрд. руб.

  • Сколько платить? 10% от сверхприбыли.

Но при оплате до 30 ноября 2023 года можно будет заплатить 5%. Тогда остальные 5 уже платить не надо. Как со штрафами в ГИБДД.

  • А вот здесь цифровизация дала сбой: для подтверждения права на 5% вместо 10% надо к декларации по этому налогу предоставить в ИФНС копию платежки, подтверждающей перечисление тех 5% (они называются в законопроекте обеспечительный платеж).

  • Когда платить? Не позднее 28 января 2024 года (торопятся).

  • Куда идут все деньги? В федеральный бюджет.

  • А что еще? А еще будет декларация по сверхналогу. Не позднее 25 января 2024 года. Если сумма сверхналога равна нулю, то декларацию не надо подавать.

  • Когда закон вступает в силу? 1 января 2024 года, но не ранее чем через месяц после опубликования.

В ФЭО (финансово-экономическом обосновании) сказано, что доходы от серхналога пойдут в бюджет и составят 300 млрд. руб.

💡Для любителей почитать первоисточник: законопроект за № 379248-8.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

357 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Законопроекты

    Сверхналог, платежки и 300 миллиардов в бюджете

    Поскольку изначально моя просветительская работа была направлена на налоги, то давайте посмотрим на сам проект закона, который вчера вечером был внесен в Госдуму.

    Сверхналог, платежки и 300 миллиардов в бюджете
    24
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Контент-стратегия. Что это такое и как ее составить

    Чтобы публикации приносили компании пользу, нужно понимать, что, как и для кого писать. Когда контент создают по продуманной системе, он привлекает покупателей и удешевляет рекламу. В статье разбираемся, как в этом помогает контент-стратегия, и даем пошаговую инструкцию для ее создания.

    Контент-стратегия. Что это такое и как ее составить
    91
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    ПМЭФ-2023. Почти 28 тыс малых и микропредприятий выросли по итогам 2022 года и перешли в более высокую категорию бизнеса

    14 июня на ПМЭФ-2023 заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила о росте количества МСП, переходящих на следующую ступень бизнеса.

    ПМЭФ-2023. Почти 28 тыс малых и микропредприятий выросли по итогам 2022 года и перешли в более высокую категорию бизнеса
    88
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Где ищут бухгалтеров и где главбухов: топ вакансий дня

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    1
    249
    Логотип Vladimir G
    Vladimir G
    Бухгалтерские программы

    Лайфхак. Как юристу или бухгалтеру мониторить поступление новых дел в СОЮ Москвы не выходя из Google-таблиц

    В прошлой заметке я писал как отслеживать статус по конкретному делу. В этой хочу рассказать как проверить поступление новых дел по компании в суды общей юрисдикции города Москвы.

    Лайфхак. Как юристу или бухгалтеру мониторить поступление новых дел в СОЮ Москвы не выходя из Google-таблиц
    84
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Онлайн-кассы

    Как применять один кассовый аппарат на все каналы продаж

    Курьеры, онлайн или офлайн продажи — для любого вида торговли нужна касса. При этом не обязательно тратиться на дорогостоящую ККТ для каждого канала продаж: ее можно заменить одним кассовым аппаратом. А как это сделать правильно и не нарушая закон рассказываем в нашей новой статье.

    Как применять один кассовый аппарат на все каналы продаж
    224
    Логотип Вадим Петров
    Вадим Петров
    Декларация по НДС

    Новая форма декларации по косвенному НДС с августа 2023 года. Как заполнять

    Приказом от 12.04.2023 № ЕД-7-3/238@ ФНС скорректировала форму декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам), которую сдают импортеры товаров из ЕАЭС.

    Новая форма декларации по косвенному НДС с августа 2023 года. Как заполнять
    75
    Логотип Кира Групп
    Кира Групп
    Маркетплейсы

    Основные ошибки селлеров в работе на маркетплейсах: 11 причин нерентабельных продаж и низкой прибыли

    Современный бизнес на маркетплейсах может очень быстро развиваться и принести серьезный доход. Однако, не все селлеры могут успешно работать на маркетплейсах из-за ряда ошибок, которые они допускают. В этой статье мы рассмотрим основные ошибки, которые делают селлеры в работе на маркетплейсах и как их избежать.

    Основные ошибки селлеров в работе на маркетплейсах: 11 причин нерентабельных продаж и низкой прибыли
    156
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Судебная практика по налоговым спорам

    Формально – было, а реально – не было или контрагент-призрак. Практика 13 арбитражного апелляционного суда по налоговым спорам

    Рассмотрим Постановление апелляции об отмене решения суда первой инстанции по налоговому спору (ВНП).

    Формально – было, а реально – не было или контрагент-призрак. Практика 13 арбитражного апелляционного суда по налоговым спорам
    94
    Читать еще