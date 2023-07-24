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Наталья Горячая
Налог на прибыль

Налоговый ликбез. Как держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании

Организации, применяющие общую систему налогообложения, обязаны считать и перечислять авансовые платежи по налогу на прибыль. В зависимости от того, какова сумма выручки, компания платит либо ежеквартально, либо ежемесячно. Минфин рассмотрел ситуацию, когда компания создана в феврале 2022 года, а ежемесячная выручка превысила 5 млн. руб. в ноябре 2022 года.
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Налоговый ликбез. Как держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании
фото freepik.com

У налога на прибыль налоговый период — календарный год, отчетный период — 1й квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.

По итогам каждого отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа нарастающим итогом. Организации, у которых за предыдущие 4 квартала доходы от реализации не превышали в среднем 15 млн.руб. за каждый квартал, уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.

У организации, зарегистрированной в феврале 2022 года, обязанность по уплате ежемесячных авансовых платежей может возникнуть только с третьего квартала 2022 года.

Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала 5 млн.руб. в месяц либо 15 млн.руб. в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи ежемесячно.

Таким образом, в случае если у организации, зарегистрированной в феврале 2022 года, квартальная выручка от реализации превысила 15 млн.руб. в квартал только за 4-й 2022 года, данной организации необходимо уплачивать ежемесячные авансовые платежи начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором такое превышение имело место (то есть с января 2023 года).

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в 1-м квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в последнем квартале предыдущего налогового периода.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в 4-м квартале текущего налогового периода, принимается равной 1/3 разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 9 месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия. При этом, если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.

В этой связи если у организации отсутствовали ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода, то ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в 1-м квартале текущего налогового периода, также отсутствуют.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина за № 03-03-06/1/31892 от 10.04.2023.

Вернемся назад: «сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в 1-м квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в последнем квартале предыдущего налогового периода» — вот эта фраза, а точнее —обязанность ежегодно многих руководителей компаний ставит «раком».

Ведь если 3-й квартал в компании в силу сезонности или иных обстоятельств является успешным, а 4-й квартал и 1-й квартал — так себе (например, в стройке или торговле строительными материалами), то компания, заработав по итогам 3го квартала, обрекает себя на уплату ежемесячных авансовых платежей на ближайшие 6 месяцев. Вот такие у нас невысокие налоги. Чтобы избежать кассовых разрывов, можно перейти на ежемесячную уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли. Тогда организация будет платить по факту, но и отчитываться перед ФНС не ежеквартально, а каждый месяц, что будет держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании.

Готовы к этому? Тогда переходите с 1 января 2024 года на эту схему.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

355 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    не надо нас держать в тонусе постоянно, тонус может и обвалиться

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Налоговый ликбез. Как держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании

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