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Наталья Горячая
Налоговые проверки

Три «технички» в логистике: правила защиты

Налоговой инспекции не понравились заявленные компанией вычеты по НДС, что повлекло неуплату налога на круглую сумму. В ходе проверки ИФНС пришла к выводу о взаимосвязи проверяемого общества с тремя транспортными организациями: подконтрольность, фиктивность, необоснованная налоговая выгода.
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Три «технички» в логистике: правила защиты
фото freepik.com

В чем подконтрольность проявилась?

Например:

  1. договоры на перевозку с 3 компаниями заключались поочередно, по мере прекращения действия предыдущего договора,

  2. персонал из одного поставщика переходил в другой по мере прекращения договоров,

  3. после завершения договора компании поставщиков фактически прекращали свою деятельность, организации перерегистрировались на лиц, не осуществлявших руководство организациями и ликвидировались как имеющие недостоверные сведения,

  4. все 4 компании имели один адрес,

  5. учредителем одной из компаний-поставщиков был бывший работник проверяемой компании, его показания смахивают на формальность отношений,

  6. бухгалтерская отчетность спорных поставщиков характерна для организаций не осуществляющих реальную деятельность,

  7. в первичных документах, составленных от имени поставщиков, указаны автомобили, принадлежавшие проверяемому обществу либо его взаимозависимым лицам, причем от подконтрольных лиц автомобили были получены безвозмездно,

  8. проверяемая компания оплачивала штрафы за нарушение ПДД, не получая при этом возмещения,

  9. в договорах, заключенных проверяемой компанией со своими покупателями, было прописано условие, что доставку оно совершает своими силами. Правда, после это условие было изменено,

  10. проверяемая компания является основным клиентом 3 спорных поставщиков,

  11. деньги, полученные 3 поставщиками, обналичивались.

Но суд не согласился с выводами, ибо:

  • услуги оказаны,

  • оплата за услуги произведена (пусть даже векселями),

  • факт доставки груза подтвержден материалами дела, доказательств его транспортировки какой-либо иной организацией в материалы дела не представлено,

  • в штате каждого из 3 спорных поставщиков были сотрудники,

  • спорные контрагенты несли расходы на осуществление своей деятельности,

  • проверяемая компания была не единственным клиентом спорных поставщиков,

  • факт оплаты штрафов проверяемой компанией не свидетельствует о том, что спорные контрагенты ей не оказывали услуги.

Итог: спорные контрагенты располагают необходимыми условиями для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, документы контрагентов не содержат недостоверных сведений о хозяйственных операциях.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А71-8486/2022.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

354 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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