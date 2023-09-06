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Наталья Горячая
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Пора проверить штатное расписание. Что учесть при установлении окладов

Коллеги, напоминаю, что прожиточный минимум для трудоспособного населения в Москве 24 801 рубль, в Московской области – 19 000 рублей.
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Пора проверить штатное расписание. Что учесть при установлении окладов

💡Для любителей почитать первоисточники: соглашение о МРОТ в Московской области между Правительством МО, профсоюзами и объединениями работодателей области от 29.12.2022 за № 152, Постановление столичного Правительства от 20.12.2022 за № 2909-ПП.

При установлении окладов учтите важную деталь: банки считают фирму однодневкой, если сотрудники получают минимум. Лучше не просто отличаться по выплатам от установленных региональных МРОТ, а стремиться к отраслевым их значениям. Иначе придется ежеквартально отвечать на автотребования, приходящие из ИФНС:

А почему у вас зарплата ниже федерального МРОТ? а почему у вас зарплата меньше регионального МРОТ? а почему у вас зарплата ниже среднеотраслевой по региону?

Однако, если у вас есть объяснение отличия окладов (совокупных ежемесячных выплат каждому сотруднику) от среднеотраслевых значений, ваши сотрудники могут подтвердить, что получают именно то вознаграждение, что указано в штатном расписании (трудовом договоре), то можно даже не смотреть на сайт Росстата.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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