Пора проверить штатное расписание. Что учесть при установлении окладов

💡Для любителей почитать первоисточники: соглашение о МРОТ в Московской области между Правительством МО, профсоюзами и объединениями работодателей области от 29.12.2022 за № 152, Постановление столичного Правительства от 20.12.2022 за № 2909-ПП.

При установлении окладов учтите важную деталь: банки считают фирму однодневкой, если сотрудники получают минимум. Лучше не просто отличаться по выплатам от установленных региональных МРОТ, а стремиться к отраслевым их значениям. Иначе придется ежеквартально отвечать на автотребования, приходящие из ИФНС:

А почему у вас зарплата ниже федерального МРОТ? а почему у вас зарплата меньше регионального МРОТ? а почему у вас зарплата ниже среднеотраслевой по региону?

Однако, если у вас есть объяснение отличия окладов (совокупных ежемесячных выплат каждому сотруднику) от среднеотраслевых значений, ваши сотрудники могут подтвердить, что получают именно то вознаграждение, что указано в штатном расписании (трудовом договоре), то можно даже не смотреть на сайт Росстата.