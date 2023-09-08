Чем плохо вместо зарплаты участнику выплачивать вознаграждение за услуги?

Прямого запрета ни в НК РФ, ни в ГК РФ на договорные отношения между компанией и ее участником в статусе ИП нет.
Тогда в чем дело?
Налоговые риски.
Какие?
Участник, зарегистрированный в статусе ИП, должен реально уметь оказать такие услуги и платить налоги со своих доходов.
В договоре аренды/акте об оказании услуг должны быть расшифровано то, что он сделал полезное для компании и за что хочет получить вознаграждение.
Избавьте договор с ИП от признаков трудового договора. Никаких окладов, отпусков, больничных, жесткой привязки к офису и графику работы.
Лучше, чтобы участник не занимал должность руководителя компании до того момента, как стал ИП.
Не завышайте цены. Не будьте жадными: платите ему за услуги в пределах рыночной стоимости.
Проверьте, чтобы у ИП были соответствующие коды ОКВЭД. Чтобы не получилось так, что у него в ЕГРИП в видах деятельности торговля автозапчастями, а он по договору с вами управляет вашим бизнесом или юридические услуги оказывает.
Если компания применяет УСН с объектом налогообложения 15%, то помните, что в состав расходов, уменьшающих налоговую базу, управление компанией в лице ИП учесть нельзя.
Ответьте себе на вопрос: почему ваш участник не может для вашей компании делать всё то, за что вы хотите платить ему как ИП, но в рамках трудовых отношений или обязанностей участника.
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