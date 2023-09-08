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Наталья Горячая
Зарплата

Чем плохо вместо зарплаты участнику выплачивать вознаграждение за услуги?

Сама по себе замена имеет право быть. Никто вам не запретит, будучи участником компании, одновременно с этим оказывать ей же услуги по управлению, например, или вести юридические дела, вести учет или заниматься рекламой, маркетингом. Ну вот нельзя запретить это. Тогда в чем дело?
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Чем плохо вместо зарплаты участнику выплачивать вознаграждение за услуги?
фото freepik.com

Прямого запрета ни в НК РФ, ни в ГК РФ на договорные отношения между компанией и ее участником в статусе ИП нет.

Тогда в чем дело?

Налоговые риски.

Какие?

  1. Участник, зарегистрированный в статусе ИП, должен реально уметь оказать такие услуги и платить налоги со своих доходов.

  2. В договоре аренды/акте об оказании услуг должны быть расшифровано то, что он сделал полезное для компании и за что хочет получить вознаграждение.

  3. Избавьте договор с ИП от признаков трудового договора. Никаких окладов, отпусков, больничных, жесткой привязки к офису и графику работы.

  4. Лучше, чтобы участник не занимал должность руководителя компании до того момента, как стал ИП.

  5. Не завышайте цены. Не будьте жадными: платите ему за услуги в пределах рыночной стоимости.

  6. Проверьте, чтобы у ИП были соответствующие коды ОКВЭД. Чтобы не получилось так, что у него в ЕГРИП в видах деятельности торговля автозапчастями, а он по договору с вами управляет вашим бизнесом или юридические услуги оказывает.

  7. Если компания применяет УСН с объектом налогообложения 15%, то помните, что в состав расходов, уменьшающих налоговую базу, управление компанией в лице ИП учесть нельзя.

  8. Ответьте себе на вопрос: почему ваш участник не может для вашей компании делать всё то, за что вы хотите платить ему как ИП, но в рамках трудовых отношений или обязанностей участника.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Чем плохо вместо зарплаты участнику выплачивать вознаграждение за услуги?

    Сама по себе замена имеет право быть. Никто вам не запретит, будучи участником компании, одновременно с этим оказывать ей же услуги по управлению, например, или вести юридические дела, вести учет или заниматься рекламой, маркетингом. Ну вот нельзя запретить это. Тогда в чем дело?

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