Чем плохо вместо зарплаты участнику выплачивать вознаграждение за услуги?

Сама по себе замена имеет право быть. Никто вам не запретит, будучи участником компании, одновременно с этим оказывать ей же услуги по управлению, например, или вести юридические дела, вести учет или заниматься рекламой, маркетингом. Ну вот нельзя запретить это. Тогда в чем дело?

Прямого запрета ни в НК РФ, ни в ГК РФ на договорные отношения между компанией и ее участником в статусе ИП нет.

Тогда в чем дело?

Налоговые риски.

Какие?