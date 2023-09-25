О развитии рынка труда в стране. Текущий контекст и прогнозы

1. Рекордно низкая безработица является индикатором эффективности экономической политики.
2. Рост экономики может столкнуться с дефицитом кадров. Это естественно.
3. Снижение безработицы носит системный, структурный характер, является результатом последовательных усилий Президента и Правительства.
4. К 2030 году в стране будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20–24 лет. А в 2035 году — уже 9,7 миллиона, это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. Это в том числе, конечно, и знаковый результат наших усилий в сфере демографии — за прошлые годы, конечно, да и сейчас мы стараемся делать здесь всё по максимуму.
5. Наша системная задача — в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат.
6. Ежегодно будем формировать пятилетний прогноз потребностей в кадрах на уровне всей экономики. И конечно, без бизнеса, без коллег, которые работают в реальном производстве, мы эту задачу не решим, это должна быть совместная задача.
7. В начале 2022 года благодаря слаженным действиям работодателей, Правительства и регионов удалось не допустить эскалации напряженности на рынке труда.
8. Стабилизация экономики во второй половине 2022 года и ее последующий рост сопровождается увеличением потребности в кадрах.
9. Сегодня рынок труда характеризуется высокой численностью занятых и исторически низким уровнем безработицы.
10. Высокий спрос на специалистов сформировал рынок труда соискателя. Такая ситуация способствует увеличению заработных плат, приводит к росту доходов населения и снижению уровня бедности.
11. Повышение стоимости труда увеличивает и рентабельность инвестиций в технологии, стимулирует повышение производительности труда.
12. Конкуренция за сотрудников создает благоприятные условия и для снижения сегмента теневой занятости.
13. Минтруд предлагает ряд системных решений:
комплексное прогнозирование,
профстандарты и производственная практика,
переобучение,
вовлеченность в экономику незанятых жителей регионов с высоким уровнем безработицы,
самореализация граждан с инвалидностью.
14. А.Алиханов (губернатор Калининградской области):
надо включить центры «Мой бизнес» в образовательную деятельность,
региональные центры компетенций, должны иметь возможность оказывать помощь и поддержку компаниям с оборотом меньше 400 миллионов рублей,
надо вернуться к теме индексации пенсий для работающих пенсионеров Коллеги-губернаторы считают, что его отсутствие, — он не начисляется для ипэшников и самозанятых, — является своеобразным ограничением для предпринимательской инициативы и формирования корпуса тех людей, которые легализуют свою деятельность и становятся самозанятыми,
необходимо начислять северный стаж ИП и самозанятым, задействованным в Арктике.
15. Трудоспособных инвалидов в трудоспособном возрасте 4 млн. человек. Из них работают только 27%.
16. Необходимо ввести ответственность за нарушение или невыполнение квоты для работодателей по трудоустройству инвалидов, а также предусмотреть стимулирующие меры по трудоустройству инвалидов сверх квоты.
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