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Наталья Горячая
Кадры

О развитии рынка труда в стране. Текущий контекст и прогнозы

Знаю, что у вас чешется вопрос про кадры, поэтому одолела 35 листов стенограммы заседания президиума Госсовета по кадрам, которое состоялось 21 сентября 2023 года.
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О развитии рынка труда в стране. Текущий контекст и прогнозы
Изображение от freepik.com

1. Рекордно низкая безработица является индикатором эффективности экономической политики.

2. Рост экономики может столкнуться с дефицитом кадров. Это естественно.

3. Снижение безработицы носит системный, структурный характер, является результатом последовательных усилий Президента и Правительства.

4. К 2030 году в стране будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20–24 лет. А в 2035 году — уже 9,7 миллиона, это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. Это в том числе, конечно, и знаковый результат наших усилий в сфере демографии — за прошлые годы, конечно, да и сейчас мы стараемся делать здесь всё по максимуму.

5. Наша системная задача — в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат.

6. Ежегодно будем формировать пятилетний прогноз потребностей в кадрах на уровне всей экономики. И конечно, без бизнеса, без коллег, которые работают в реальном производстве, мы эту задачу не решим, это должна быть совместная задача.

7. В начале 2022 года благодаря слаженным действиям работодателей, Правительства и регионов удалось не допустить эскалации напряженности на рынке труда.

8. Стабилизация экономики во второй половине 2022 года и ее последующий рост сопровождается увеличением потребности в кадрах.

9. Сегодня рынок труда характеризуется высокой численностью занятых и исторически низким уровнем безработицы.

10. Высокий спрос на специалистов сформировал рынок труда соискателя. Такая ситуация способствует увеличению заработных плат, приводит к росту доходов населения и снижению уровня бедности.

11. Повышение стоимости труда увеличивает и рентабельность инвестиций в технологии, стимулирует повышение производительности труда.

12. Конкуренция за сотрудников создает благоприятные условия и для снижения сегмента теневой занятости.

13. Минтруд предлагает ряд системных решений:

  • комплексное прогнозирование,

  • профстандарты и производственная практика,

  • переобучение,

  • вовлеченность в экономику незанятых жителей регионов с высоким уровнем безработицы,

  • самореализация граждан с инвалидностью.

14. А.Алиханов (губернатор Калининградской области):

  • надо включить центры «Мой бизнес» в образовательную деятельность,

  • региональные центры компетенций, должны иметь возможность оказывать помощь и поддержку компаниям с оборотом меньше 400 миллионов рублей,

  • надо вернуться к теме индексации пенсий для работающих пенсионеров Коллеги-губернаторы считают, что его отсутствие, — он не начисляется для ипэшников и самозанятых, — является своеобразным ограничением для предпринимательской инициативы и формирования корпуса тех людей, которые легализуют свою деятельность и становятся самозанятыми,

  • необходимо начислять северный стаж ИП и самозанятым, задействованным в Арктике.

15. Трудоспособных инвалидов в трудоспособном возрасте 4 млн. человек. Из них работают только 27%.

16. Необходимо ввести ответственность за нарушение или невыполнение квоты для работодателей по трудоустройству инвалидов, а также предусмотреть стимулирующие меры по трудоустройству инвалидов сверх квоты.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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