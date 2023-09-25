О развитии рынка труда в стране. Текущий контекст и прогнозы

Знаю, что у вас чешется вопрос про кадры, поэтому одолела 35 листов стенограммы заседания президиума Госсовета по кадрам, которое состоялось 21 сентября 2023 года.

1. Рекордно низкая безработица является индикатором эффективности экономической политики.

2. Рост экономики может столкнуться с дефицитом кадров. Это естественно.

3. Снижение безработицы носит системный, структурный характер, является результатом последовательных усилий Президента и Правительства.

4. К 2030 году в стране будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20–24 лет. А в 2035 году — уже 9,7 миллиона, это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. Это в том числе, конечно, и знаковый результат наших усилий в сфере демографии — за прошлые годы, конечно, да и сейчас мы стараемся делать здесь всё по максимуму.

5. Наша системная задача — в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат.

6. Ежегодно будем формировать пятилетний прогноз потребностей в кадрах на уровне всей экономики. И конечно, без бизнеса, без коллег, которые работают в реальном производстве, мы эту задачу не решим, это должна быть совместная задача.

7. В начале 2022 года благодаря слаженным действиям работодателей, Правительства и регионов удалось не допустить эскалации напряженности на рынке труда.

8. Стабилизация экономики во второй половине 2022 года и ее последующий рост сопровождается увеличением потребности в кадрах.

9. Сегодня рынок труда характеризуется высокой численностью занятых и исторически низким уровнем безработицы.

10. Высокий спрос на специалистов сформировал рынок труда соискателя. Такая ситуация способствует увеличению заработных плат, приводит к росту доходов населения и снижению уровня бедности.

11. Повышение стоимости труда увеличивает и рентабельность инвестиций в технологии, стимулирует повышение производительности труда.

12. Конкуренция за сотрудников создает благоприятные условия и для снижения сегмента теневой занятости.

13. Минтруд предлагает ряд системных решений:

комплексное прогнозирование,

профстандарты и производственная практика,

переобучение,

вовлеченность в экономику незанятых жителей регионов с высоким уровнем безработицы,

самореализация граждан с инвалидностью.

14. А.Алиханов (губернатор Калининградской области):

надо включить центры «Мой бизнес» в образовательную деятельность,

региональные центры компетенций, должны иметь возможность оказывать помощь и поддержку компаниям с оборотом меньше 400 миллионов рублей,

надо вернуться к теме индексации пенсий для работающих пенсионеров Коллеги-губернаторы считают, что его отсутствие, — он не начисляется для ипэшников и самозанятых, — является своеобразным ограничением для предпринимательской инициативы и формирования корпуса тех людей, которые легализуют свою деятельность и становятся самозанятыми,

необходимо начислять северный стаж ИП и самозанятым, задействованным в Арктике.

15. Трудоспособных инвалидов в трудоспособном возрасте 4 млн. человек. Из них работают только 27%.

16. Необходимо ввести ответственность за нарушение или невыполнение квоты для работодателей по трудоустройству инвалидов, а также предусмотреть стимулирующие меры по трудоустройству инвалидов сверх квоты.