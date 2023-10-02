Если вы решили построить ФОК для сотрудников. Мнение ФНС и суда

в будущем объект не будет использован в облагаемой НДС деятельности.

обязательное обеспечение услугами по проведению организованных занятий граждан физической культурой и спортом трудовым законодательством РФ не предусмотрено,

не подлежит налогообложению НДС реализация, передача, выполнение, оказание для собственных нужд, услуг населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ( абз. 6 пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК ),

ФОК будет использоваться исключительно его работниками для междусменного отдыха во время пребывания на вахте. Вблизи ФОК нет населенных пунктов.

ФОК находится на территории режимного объекта, допуск на который строго ограничен для посторонних лиц,

ФОК является частью инфраструктуры проектируемой производственной площадки,

строительство ФОК направлено на создание комфортных условий для междусменного отдыха работников налогоплательщика, прибывших на вахту для выполнения работ, что соответствует требованиям ст. 297 ТК,

предоставление для занятия физической культурой здания ФОК работникам общества, прибывшим на вахту, не является реализацией услуг, поскольку это является обязанностью работодателя исходя из ст. 297 ТК, учитывая вахтовый метод работы и особенности производственного процесса,