Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Если вы решили построить ФОК для сотрудников. Мнение ФНС и суда

Компания решила построить физкультурно-оздоровительный комплекс для своих сотрудников, чтобы те отдыхали вовремя пребывания на вахте. ИФНС в ходе проверки сняла вычеты, предъявленные компании при строительстве комплекса. Общество пошло в суд.
24
Если вы решили построить ФОК для сотрудников. Мнение ФНС и суда
фото freepik.com

Мнение ФНС:

  1. не подлежит налогообложению НДС реализация, передача, выполнение, оказание для собственных нужд, услуг населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (абз. 6 пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК),

  2. обязательное обеспечение услугами по проведению организованных занятий граждан физической культурой и спортом трудовым законодательством РФ не предусмотрено,

  3. в будущем объект не будет использован в облагаемой НДС деятельности.

Позиция компании:

ФОК будет использоваться исключительно его работниками для междусменного отдыха во время пребывания на вахте. Вблизи ФОК нет населенных пунктов.

Позиция суда:

  • ФОК находится на территории режимного объекта, допуск на который строго ограничен для посторонних лиц,

  • ФОК является частью инфраструктуры проектируемой производственной площадки,

  • строительство ФОК направлено на создание комфортных условий для междусменного отдыха работников налогоплательщика, прибывших на вахту для выполнения работ, что соответствует требованиям ст. 297 ТК,

  • предоставление для занятия физической культурой здания ФОК работникам общества, прибывшим на вахту, не является реализацией услуг, поскольку это является обязанностью работодателя исходя из ст. 297 ТК, учитывая вахтовый метод работы и особенности производственного процесса,

  • абз. 6 подп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК, на который сослалась ИФНС в своей позиции, в рассматриваемой ситуации не применяется, поскольку отсутствует обязательный признак реализации услуг, а именно, возмездность и взаимный (добровольный) характер оказываемой услуги.

Итог: компания имеет право на вычеты по НДС, предъявленные ей в ходе строительства ФОК для сотрудников.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А73-17744/2022.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

362 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Binance «уходит» из России — а Цукерберг показал, как может выглядеть «Матрица» в реальности

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: к курсу рубля вместо подорожника хотят приложить китайскую мембрану, Силуанов раскрыл лайфхак по защите от инфляции, Набиуллина борется с кредитным рабством россиян, а длинные банковские вклады подумывают освободить от налогообложения.

    2
    Логотип Juvelex
    Juvelex
    Воинский учет

    Вступили в силу новые штрафы за нарушение воинского учета и неоказание содействия военкоматам при мобилизации

    С 1 октября 2023 вступили в силу обновленные штрафы за нарушение воинского учета в организации и неоказание содействия военкоматам при мобилизации.

    21
    Логотип nlukina
    nlukina
    Ведение бизнеса

    «Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в России. Forbes назвал самых крупных зарубежных игроков на рынке

    Forbes назвал крупнейшие оставшиеся в России иностранные компании. Французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг. Из списка исчезли 22 компании, в том числе прошлогодний лидер Volkswagen Group .

    «Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в России. Forbes назвал самых крупных зарубежных игроков на рынке
    17
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Ведение бизнеса

    20 миллионов на морепродуктах: бизнес-история компании «Море Рядом»

    Устрицы, гребешки, морские ежи, креветки и прочие моллюски — ассортимент интернет-магазина «Море Рядом» в Санкт-Петербурге. Предприниматель Павел Каренгин отправился в это гастрономическое бизнес-путешествие в 2017 году.

    20 миллионов на морепродуктах: бизнес-история компании «Море Рядом»
    18
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Карьера бухгалтера

    Сколько платят главному бухгалтеру

    Разброс зарплат у главбухов большой. Где-то платят 50 тысяч, а где-то готовы платить все 400. На это влияют разные факторы: квалификация, регион,отрасль. Мы проанализировали вакансии на hh.ru в сентябре 2023 года и собрали выводы в статье.

    Сколько платят главному бухгалтеру
    92
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Маркетплейсы

    Сколько денег нужно для запуска магазина на маркетплейсе

    Открыть магазин в 2023 году можно в несколько кликов. Достаточно выбрать один из популярных маркетплейсов — и можно начать зарабатывать. Но даже если весь бизнес находится в онлайне, без расходов не обойтись. Сколько денег нужно для запуска магазина и какой минимальной суммы хватит для старта.

    Сколько денег нужно для запуска магазина на маркетплейсе
    25
    Читать еще
    Мнения