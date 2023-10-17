Про НДС. Проверьте уплачена ли первая 1/3 суммы налога, начисленного за 3-й квартал 2023 года

НДС — налог косвенный. То есть вы платите не часть (%) от выручки или прибыли, а разницу между добавленной стоимостью продажи товара (работы/услуги) и стоимостью покупки. То есть по сути платите налог с наценки.

Если вы купили товар без НДС, а продаете с НДС, то НДС закупочный у вас равен 0.

И тогда заплатите НДС со всей суммы реализации. Именно поэтому вам не выгодно работать с поставщиками, которые не платят НДС (упрощенцы, другие спецрежимники и освобожденные от уплаты НДС по другим основаниям).

Соответственно, если вы применяете УСН, а покупатель работает на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС, то ему невыгодно быть вашим покупателем. Ведь при продаже товара дальше ему придется уплатить НДС в полном объеме со своей продажи.

Вычитать ему нечего.

Кстати, сегодня — 30 октября. Это значит, что надо проверить уплачена ли первая 1/3 суммы налога, начисленного за 3-й квартал 2023 года.

Если сегодня вы не можете перечислить задекларированную сумму налога в бюджет, и это происходит уже не впервые, то обернитесь назад и посмотрите, что в вашем королевстве не так. Проблемы могут быть либо в подходе к предоставлению отсрочки клиентам, либо в работе с дебиторкой и кредиторской задолженностью, большой доле безНДСных расходов, погашении длинной кредиторки, копившейся много месяцев (или лет).

Чтобы избежать ситуаций, когда вы не можете платить вовремя этот налог, используйте: