Про НДС. Проверьте уплачена ли первая 1/3 суммы налога, начисленного за 3-й квартал 2023 года

Если вы купили товар без НДС, а продаете с НДС, то НДС закупочный у вас равен 0.
И тогда заплатите НДС со всей суммы реализации. Именно поэтому вам не выгодно работать с поставщиками, которые не платят НДС (упрощенцы, другие спецрежимники и освобожденные от уплаты НДС по другим основаниям).
Соответственно, если вы применяете УСН, а покупатель работает на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС, то ему невыгодно быть вашим покупателем. Ведь при продаже товара дальше ему придется уплатить НДС в полном объеме со своей продажи.
Вычитать ему нечего.
Кстати, сегодня — 30 октября. Это значит, что надо проверить уплачена ли первая 1/3 суммы налога, начисленного за 3-й квартал 2023 года.
Если сегодня вы не можете перечислить задекларированную сумму налога в бюджет, и это происходит уже не впервые, то обернитесь назад и посмотрите, что в вашем королевстве не так. Проблемы могут быть либо в подходе к предоставлению отсрочки клиентам, либо в работе с дебиторкой и кредиторской задолженностью, большой доле безНДСных расходов, погашении длинной кредиторки, копившейся много месяцев (или лет).
Чтобы избежать ситуаций, когда вы не можете платить вовремя этот налог, используйте:
кубышки (второй счет) в банке, в которую откладывайте какой-то % от прихода,
просите бухгалтера делать прогнозы в конце последнего месяца каждого квартала,
делайте бюджет доходов и расходов на месяц, квартал, год, чтобы видеть, где возможны «дырки»,
сформируйте отчет о финансовых результатах в разрезе доходов и расходов по каждой статье, сравните его с отчетом о движении денежных средств, найдите нестыковки в сроках погашения кредиторской задолженности и сбора задолженности от покупателей,
присмотритесь к другим режимам налогообложения или к перспективам разделить бизнес на несколько отдельных направлений, чтобы какое-то можно было выделить на другое юрлицо, которое сможет применять другой режим налогообложения.
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