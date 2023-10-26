В календарь руководителю. Что надо успеть до конца года

Налогоплательщики, применяющие УСН, вправе ежегодно менять объект налогообложения с начала календарного года. Чтобы изменить с 1 января 2024 года объект налогообложения (с «доходы» на «доходы минус расходы» или обратно), необходимо в налоговый орган по месту учета не позднее 31 декабря 2023 года представить уведомление об изменении объекта налогообложения.

Уведомление можно отнести в ИФНС лично. Тогда распечатайте 2 экземпляра документа, на одном получите отметку о принятии и после положите его в папку с правоустанавливающими документами.

Также можно сменить объект налогообложения, подав уведомление через ЭДО или в личном кабинете налогоплательщика. И здесь тоже важно сохранить документ с подтверждением об отправке. Распечатайте, положите в папку с правоустанавливающими документами или сохраните в электронном виде.

Если вы решите, что объект налогообложения в 2024 году вы будете менять, но опоздаете с подачей уведомления до 31 декабря 2023 года, то останетесь на том режиме, который выбрали ранее. Ибо в течение года изменить объект обложения налогом на упрощенке невозможно согласно ст. 346.14 НК.

Как понять, что лучше поменять объект налогообложения при УСН? Попросите бухгалтера посчитать за 9 месяцев этого года и за предыдущий год. Сделайте прогноз по выручке и расходам на 2024 год (смешно, но надо). Сравните полученные результаты.