«Наливайкам» — крышка. В ГД уже подписали запрещающий законопроект

А запрет на розницу алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции в общепите по одному месту осуществления деятельности в отношении пива и пивных напитков не установлен.
В общем, 40 депутатов и сенаторов подписались под законопроектом, который предлагает наделить субъекты РФ правом устанавливать:
ограничения времени продажи алкоголя в общепите в многоквартирных домах (МКД) и во дворах,
запрет на розницу пива и пивных напитков по одному месту с осуществлением розничной продажи такой продукции в объектах общепита,
требования об осуществлении продажи пива и пивных напитков в розницу при оказании услуг общепита только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.
Ну и необходимо запретить:
производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта (с оговорками);
производство пивных напитков из закупленного пива;
использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей .
💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 483486-8.
Чем больше разных социальных и иных выплат из общего кармана бюджета страны, тем больше граждан, желающих пить, но не работать. Запретом на размещение «Наливаек» в МКД и рядом с ними проблему не решить. Социальная ориентированность государства и бюджета, доносящаяся из каждого телеффизора, развращает, но не созидает.
Рубль, заработанный своими руками, стоит дороже, чем рубль, выданный из бюджета. А бюджет — это деньги тех, кто работает руками и головой.
Комментарии2
Клерк.Ру
НЕ МОЖЕТ ЭТОГО БЫТЬ!
Жанна
авторы настолько тупы, что не понимают, что под это ограничение попадут почти все рестораны, в т.ч. очень дорогие, расположенные в центре большинства городов?