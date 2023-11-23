«Наливайкам» — крышка. В ГД уже подписали запрещающий законопроект

Под видом оказания услуг общественного питания некоторые точки общепита фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов.

А запрет на розницу алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции в общепите по одному месту осуществления деятельности в отношении пива и пивных напитков не установлен.

В общем, 40 депутатов и сенаторов подписались под законопроектом, который предлагает наделить субъекты РФ правом устанавливать:

ограничения времени продажи алкоголя в общепите в многоквартирных домах (МКД) и во дворах,

запрет на розницу пива и пивных напитков по одному месту с осуществлением розничной продажи такой продукции в объектах общепита,

требования об осуществлении продажи пива и пивных напитков в розницу при оказании услуг общепита только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.

Ну и необходимо запретить:

производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта (с оговорками);

производство пивных напитков из закупленного пива;

использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей .

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 483486-8.

Чем больше разных социальных и иных выплат из общего кармана бюджета страны, тем больше граждан, желающих пить, но не работать. Запретом на размещение «Наливаек» в МКД и рядом с ними проблему не решить. Социальная ориентированность государства и бюджета, доносящаяся из каждого телеффизора, развращает, но не созидает.

Рубль, заработанный своими руками, стоит дороже, чем рубль, выданный из бюджета. А бюджет — это деньги тех, кто работает руками и головой.