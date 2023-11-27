Осознанный бизнес. Что важно делать владельцу компании?

Два владельца. У одного доля 80%, у второго — 20 и он же руководитель компании. Компания существует много лет, деятельность активная. В 2020 году на фирму приходит выездная проверка, далее оспаривание, суд, обеспечительные меры. Часть бизнеса уходит на аффилированное лицо, о чем владелец 80% не в курсе. Он вообще мало о чем в курсе. Доверяет. В 2023 году руководитель, он же владелец 20%, умирает. И над вторым участником, ввиду того, что он владеет более чем 50% компании, нависает субсидиарная ответственность.
А где база 1С? Не известно.
А где отчетность? Не известно.
Где первичные документы? Уничтожены.
Что с главбухом? «Не видела, не помню, не делала».
«Что делать в такой ситуации», — спросите вы.
Меня здесь интересует не этот вопрос. Ибо юристы и адвокаты разберутся, дорожную карту составят, будут дальше биться за своего клиента.
Интересно другое.
Подпись на учредительном договоре, протоколе общего собрания учредителей, сведения в ЕГРЮЛ — всё это имеет большее значение, чем вы думаете. Доверять своему руководителю, привлеченному со стороны или назначенному из числа участников — отличная идея. Но если доверие не идет в одной связке с контролем по внешнему контуру, то это доверие называется «мне всё равно». Чувствуете разницу между доверием и безразличием? Да, грань между этими понятиями очень тонкая, но результат совокупности неверных шагов обычно вылезает в виде определения судьи с текстом «привлечь к субсидиарной ответственности» или «освободить от субсидиарной ответственности».
Что важно делать владельцу компании?
1. Организовать и контролировать доступы.
Иметь доступ к 1С или иному программному продукту, в котором ведется управленческий и бухгалтерский учет. Делать это можно, например, за счет резервного копирования и передачи этой копии в электронном виде.
2. Проводить общие собрания участников.
Ежегодно созывать общее собрание участников — святая обязанность участников любого ООО. Не верите? Откройте устав компании. Помогает. Отрезвляет.
3. Утверждать годовую отчетность.
Ежегодно вникать и утверждать годовую бухгалтерскую отчетность. Это тоже ваша обязанность как владельца компании. Годовой отчет вообще не должен уходить в ИФНС без вашего утверждения.
4. Инициировать аудит.
Делать инициативный аудит ежегодно (ну ок, хотя бы 1 раз в 3 года).
5. Знать, что и где лежит.
Знать, где лежат первичные учётные документы, обеспечивать их безопасное хранение в течение хотя бы 4 лет. Не надо самому искать помещение для хранения. Достаточно указать на это руководителю. И контролировать.
6. Прочитать устав.
Выполнять обязанности и осуществлять права, возложенные/предоставленные уставом общества. Сделайте это прямо сейчас. Много интересного и нового для себя узнаете.
7. Общайтесь с главным бухгалтером.
Раз в год (можно раз в квартал) запрашивать у главного бухгалтера:
оборотно-сальдовую ведомость и сведения о полученных кредитах, полученных займах, заключенных договорах лизинга,
сведения о кредиторской и дебиторской задолженности, особенно в части просроченной.
Напрямую с главбухом общаться не нужно. Некоторые даже не будут выполнять ваши указания и запросы. Через назначенного вами же руководителя это можно сделать. А в идеале — пропишите эту святую обязанность в уставе. Пусть генеральный директор знает, что он обязан высылать вам документы для ознакомления.
8. Выучить статьи 45 и 46 закона об ООО.
В этих статьях расписаны условия заключения обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Не можете делать все эти 8 пунктов? Выходите из состава участников общества. Не тяните с этим. Иначе ожидание чуда приведет вас в суд. В качестве ответчика, конечно.
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Комментарии2
ВикторияГлавный бухгалтер
А что не так то? Дивиденды кто получал, Пушкин? Вникал не вникал дело пятое. Деньги получены не законно, возвращай
Владислав
Человеческий фактор в таких ситуация играет немаловажную роль🤓
У людей с бэкграундом (какой-то базы знаний/познаний о бизнесе) обычно имеется представление о том, что кроме дивидендов на карточку, не плохо бы получать и какую-то информацию о бизнесе😏
Не о том, конечно, где первичка лежит😉 Что-то посерьезнее😎
А в целом, мир бизнеса и, уж тем более, поведение индивидуумов его населяющих, вещь интересная и не до конца изученная😀