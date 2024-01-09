🧑‍💻Положительные для бизнеса решения суда. Обзор для бухгалтера

👍Нарушение срока подачи уведомления об отказе от применения УСН не является основанием для признания незаконным применение ОСН. Ведь отказ от УСН носит уведомительный характер.
👍Для признания деятельности группы компаний одним целым недостаточно факта обналички. Надо доказать, что наличные возвращались в бизнес или бенефициарам.
👍Если ООО и ИП, принадлежащие одному физлицу, ведут разные виды деятельности, это не дробление.
👍Самостоятельность и независимость — базовые критерии защиты от обвинения в дроблении бизнеса.
👍Если компенсация питания не зависит от квалификации сотрудников, то такие выплаты не облагаются соцвзносами.
👍Банк не может произвольно устанавливать повышенные комиссии, руководствуясь 115-ФЗ.
👍Требования по статье 93.1 НК: господа инспекторы, не перегибайте палку.
👍Налоговую базу на основе свидетельских показаний определять недопустимо.
👍Мало совокупности признаков, указывающих на фиктивность сделки. Если инспекция не докажет отсутствие движения товара, суд займёт сторону налогоплательщика.
👍Взаимозависимость не всегда означает, что факта отношений не было.
👍Если налоговый вычет был предоставлен ошибочно, это не является основанием для возложения ответственности на гражданина.
👍Не всякое дробление опасно. Иногда налоговики просто плохо работают.
👍Если ИНН указан неверно, это не повод отказать в зачёте налога.
👍 «Кольцевая схема» движения денег должна быть доказана. История одного успеха.
👍Пояснения по статье 88 НК: бумажки можно попросить, но компания вправе отказать.
👍Инспекторы из вредности отправили требование Почтой, за что получили по носу от суда.
👍Бывший гендиректор стал управляющим-ИП. Положительная для бизнеса практика.
👍Оставление заявления без рассмотрения по существу лишает заявителя права на защиту своих интересов. Это недопустимо. Дело о номинальном руководителе.
👍Инспекция не имеет права рассылать письма с негативной информацией о налогоплательщике.
👍Чтобы отказать в вычете по НДС, инспекция должна доказать отсутствие реальных операций.
👍В рамках статьи 93 НК требовать документы за 3 года нельзя.
👍Негоже банку назначать минимальную налоговую нагрузку предпринимателю. Не банка это дело.
👍Дотация на питание не является формой оплаты труда, поэтому страховыми взносами не облагается.
👍За незаконную блокировку счета инспекция должна уплатить проценты.
👍Обеспечительные меры при выездной должны быть обоснованы.
👍Хранитель активов и импортёр на общей системе: качественный тандем.
👍Не только счёт-фактурой можно подтвердить право на вычет.
👍Статья 93.1: избыточность недопустима. Знаете меру, господа мытари.
👍Сняли расходы? Снимите и доходы.
👍Дробление через франшизу. Прекрасный кейс.
👍Факс против департамента образования Москвы.
👍Рассказ о том, как ПФР заплатил за бездействие.
👍О том, как важно настаивать на снижении размера штрафа.
👍Как отбиваться от претензий ФНС, если у банка отозвали лицензию.
👍Самостоятельность участников сделки — главное в защите любой схемы.
👍Если за свинушками хорошо ухаживать, то можно применять льготу по налогу на прибыль.
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