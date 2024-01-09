🧑‍💻Положительные для бизнеса решения суда. Обзор для бухгалтера

Собрала положительные для бизнеса решения суда, что разбирали в телеграм-канале в последнее время. Забирайте в закладки, делитесь с друзьями-предпринимателями.

👍Нарушение срока подачи уведомления об отказе от применения УСН не является основанием для признания незаконным применение ОСН. Ведь отказ от УСН носит уведомительный характер.

👍Для признания деятельности группы компаний одним целым недостаточно факта обналички. Надо доказать, что наличные возвращались в бизнес или бенефициарам.

👍Если ООО и ИП, принадлежащие одному физлицу, ведут разные виды деятельности, это не дробление.

👍Самостоятельность и независимость — базовые критерии защиты от обвинения в дроблении бизнеса.

👍Если компенсация питания не зависит от квалификации сотрудников, то такие выплаты не облагаются соцвзносами.

👍Банк не может произвольно устанавливать повышенные комиссии, руководствуясь 115-ФЗ.

👍Требования по статье 93.1 НК: господа инспекторы, не перегибайте палку.

👍Налоговую базу на основе свидетельских показаний определять недопустимо.

👍Мало совокупности признаков, указывающих на фиктивность сделки. Если инспекция не докажет отсутствие движения товара, суд займёт сторону налогоплательщика.

👍Взаимозависимость не всегда означает, что факта отношений не было.

👍Если налоговый вычет был предоставлен ошибочно, это не является основанием для возложения ответственности на гражданина.

👍Не всякое дробление опасно. Иногда налоговики просто плохо работают.

👍Если ИНН указан неверно, это не повод отказать в зачёте налога.

👍 «Кольцевая схема» движения денег должна быть доказана. История одного успеха.

👍Пояснения по статье 88 НК: бумажки можно попросить, но компания вправе отказать.

👍Инспекторы из вредности отправили требование Почтой, за что получили по носу от суда.

👍Бывший гендиректор стал управляющим-ИП. Положительная для бизнеса практика.

👍Оставление заявления без рассмотрения по существу лишает заявителя права на защиту своих интересов. Это недопустимо. Дело о номинальном руководителе.

👍Инспекция не имеет права рассылать письма с негативной информацией о налогоплательщике.

👍Чтобы отказать в вычете по НДС, инспекция должна доказать отсутствие реальных операций.

👍В рамках статьи 93 НК требовать документы за 3 года нельзя.

👍Негоже банку назначать минимальную налоговую нагрузку предпринимателю. Не банка это дело.

👍Дотация на питание не является формой оплаты труда, поэтому страховыми взносами не облагается.

👍За незаконную блокировку счета инспекция должна уплатить проценты.

👍Обеспечительные меры при выездной должны быть обоснованы.

👍Хранитель активов и импортёр на общей системе: качественный тандем.

👍Не только счёт-фактурой можно подтвердить право на вычет.

👍Статья 93.1: избыточность недопустима. Знаете меру, господа мытари.

👍Сняли расходы? Снимите и доходы.

👍Дробление через франшизу. Прекрасный кейс.

👍Факс против департамента образования Москвы.

👍Рассказ о том, как ПФР заплатил за бездействие.

👍О том, как важно настаивать на снижении размера штрафа.

👍Как отбиваться от претензий ФНС, если у банка отозвали лицензию.

👍Самостоятельность участников сделки — главное в защите любой схемы.

👍Если за свинушками хорошо ухаживать, то можно применять льготу по налогу на прибыль.