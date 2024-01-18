Наталья Горячая
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Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

⚖️Не всё то, что подгузник, куда дети писают. Но это неточно…

Налоговая инспекция отказала компании в вычетах по НДС в связи с тем, что подгузники, которые продавал налогоплательщик, содержат иные материалы несмотря на то, что стандартами производства допускается наличие иных кроме бумаги составляющих.
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В общем, вроде как подгузники, но не подгузники и ставку НДС 10% применять нельзя.

Компания обратилась в суд с заявлением о признании незаконным решения налогового органа в части доначисления НДС с санкциями на 8 млн. руб. и еще отказа в возмещении НДС на 30 млн.

Суд разобрался в этой истории и вот что получается:

Компания ввезла на территорию РФ товар — «санитарно-гигиенические изделия детские, одноразового использования: подгузники одноразовые для детей, состав: бумага, распущенная целлюлоза, высокомолекулярный суперабсорбент, полиэстеровый нетканый материал, натуральное масло алоэ, ламинированная плёнка, полиуретан: подгузники детские одноразового использования», НДС исчислен по ставке 18%.

Суды первой и апелляционной инстанций не установили правовых оснований для удовлетворения заявленных обществом требований о пересчете ставки НДС на 10%.

Сопоставив положения Перечня кодов видов товаров для детей, суды пришли к выводу о том, что при исчислении НДС по ставке 10 % подлежат обложению операции по реализации подгузников детских, изготовленных из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон.

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Пониженная ставка НДС, применяемая при реализации отдельных видов товаров для детей, обусловлена социальной значимостью данных товаров, введена государством в целях их доступности для потребителей.

В перечень таких товаров для детей включены подгузники.

Для целей применения пониженной ставки налога размере 10% необходимо, чтобы реализуемый (ввозимый) товар относился к группе товаров, указанных в пункте 2 статьи 164 НК.

Декларирование ввозимых на территорию Российской Федерации товаров осуществляется только по правилам предусмотренной для целей классификации ТН ВЭД ЕАЭС, в которой выделены несколько классификационных кодов для детских подгузников.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности содержит один код, в котором классифицируются детские подгузники.

При этом Перечень кодов видов товаров для детей не связывает применение содержащихся в нем кодов с фактом преобладания того или иного компонента в составе товара.

Наличие в составе подгузников иных материалов расценено налоговым органом и судами как обстоятельство, свидетельствующие о реализации иного товара, не поименованного в соответствующем постановлении Правительства.

Далее идут размышления суда на тему того, из чего должен состоять подгузник, ссылки на экспертизы, а в итоге судьи направили дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края, который удовлетворил требования компании. ФНС решила не биться дальше.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А51-23273/2019.

Вся жизнь в борьбе. С виду подгузник, внутри — тоже подгузник, но ставку НДС 10% как для подгузника применить не можешь. Дети писают в подгузник, но НДС не как с подгузника.

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Судебная практика по налоговым спорам

⚖️Не всё то, что подгузник, куда дети писают. Но это неточно…

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