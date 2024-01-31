😐Можно ли отказать в приеме на работу, если у кандидата нет военного билета? Что говорит Роструд

Работник устраивался на новое место работы, где у него для оформления запросили военный билет. Поскольку билет у него нет, ему отказали в приеме, сославшись на ст. 65 ТК и на то, что организация не может нарушить трудовое законодательство.

Является ли отсутствие военного билета и других документов воинского учета причиной для отказа в принятии на работу? Считается ли прием на работу без этих документов нарушением трудового законодательства?

Согласно статье 65 ТК при заключении трудового договора военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу, поступающие на работу, предъявляют работодателю, наряду с другими документами, документы воинского учета (военный билет или приписное свидетельство). Отсутствие у лица, поступающего на работу, документов воинского учета не указано в трудовом законодательстве в качестве обстоятельства, исключающего возможность его трудоустройства, а также их отсутствие не связано с его деловыми качествами.

Таким образом, работодатель вправе заключить трудовой договор с гражданином, у которого при трудоустройстве отсутствует документ воинского учета. Отказ в приеме на работу является обоснованным, если он был связан с деловыми качествами работника.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Роструда от 20.12.2023 № ПГ/26681-6-1.

В общем, отказать в приеме на работу не можете, но настучать в военкомат обязаны.