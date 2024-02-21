Связи — наше всё. Точнее, их отсутствие

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Что случилось?

Строительная компания привлекла подрядчиков для проектирования и строительства оздоровительного центра, жилого дома и благоустройства.

А что суд?

Совокупность представленных доказательств не позволяет установить недобросовестность налогоплательщика и не подтверждает отсутствие реальности хозяйственных операции с контрагентами, поскольку доказательства взаимозависимости, аффилированности, подконтрольности или согласованности действий компании с контрагентами не доказано налоговым органом. Нет доказательств того, что контрагенты не платили налоги. Нет доказательств и того, что деньги, полученные подрядчиками, обналичивались в интересах общества.

Само по себе исключение нескольких подрядчиков из ЕГРЮЛ в период проведения проверки не указывает на то, что они не могли оказывать услуги и выполнять работы в проверяемый период.

Отсутствие штатных работников, управленческого и технического персонала не может свидетельствовать о том, что данные контрагенты не участвовали в осуществлении хозяйственных операций и не свидетельствует об искажении фактов хозяйственной жизни, так как гражданское законодательство предполагает возможность привлечь сторонних работников для оказания работ (услуг), в том числе по гражданско-правовым договорам, договорам аутсорсинга и т.д., заключение трудового договора не является единственной возможностью привлечения рабочей силы. Отсутствие основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств, также не может свидетельствовать о нереальности хозяйственных операций, создании налогоплательщиком формального документооборота.

Итог

Первая инстанция: поддержать налогоплательщика.

Вторая инстанция: поддержать налогоплательщика.

Третья инстанция: поддержать налогоплательщика.

Для любителей почитать первоисточник: Дело № А55-30056/2022.

Выводы

Отсутствие следов взаимоотношений между владельцами обществ за пределами их договорных отношений может указывать на то, что подрядчик самостоятельно выбирал форму своих отношений с субподрядчиками, а заказчик не имел никакого отношения к внутренней кухне своего контрагента.

Выражусь иначе: если нет следов обналички или документов и предметов, указывающих на то, что подрядчик лишь на бумаге оказывал услуги (печати и ЭЦП в офисе заказчика, например), то в совокупности с другими факторами можно отстоять свои деньги в суде.

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