ИП не обязан вести бухгалтерий учет! Хорошо, не обязан, но 25 миллионов в бюджет перечислите, пожалуйста

Предприниматель не смог отбить в суде доначисления по НДС, несмотря на свои доводы. Расскажу, об интересном деле.

Предприниматель не смог отбить в суде доначисления по НДС, несмотря на свои доводы:

он предоставил документы, указывающие на выбытие товара, а разночтения между актами списания и документами, подтверждающими причины выбытия, списал на потерю базы данных, ИП не обязан вести бухучет и применять методические рекомендации, разработанные во исполнение закона о бухучете, часть товара, указанного в актах списания, не относится к отходам 4 класса опасности и ИП не обязан был их вывозить на свалку со всеми вытекающими документальными последствиями, налоговая база по НДС не занижена, так как ИП вывез непригодный товар на свалку после того, как какое-то время хранил на своих складах.

Попахивает схемой занижения НДС от этих слов, не так ли?

Как рассуждал суд?

Да, от обязанности вести бухучет ИП освобожден.

Но он как плательщик НДС обязан фиксировать факты и причины выбытия, ибо в силу п. 1 статьи 54 НК он обязан доказать наличие фактов, которые влияют на формирование финансового результата, являющегося основанием для определения налоговой обязанности.

В случае проверяемого ИП факт выбытия имущества установлен, однако не подтверждено, что выбытие имело место в результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика — боя, брака, залития, пожара.

Судом установлено и следует из пояснений самого ИП, что утилизация товара производилась собственными силами без привлечения сторонних организаций и физлиц, так как не целесообразно оплачивать услуги сторонних организаций при полной укомплектованности штата сотрудников и наличии транспорта. А своих сотрудников у ИП в проверяемом периоде официально не было.

И доказательств использования транспортных средств предпринимателя в указанных целях таких как путевые листы с указанием маршрута движения, водителей осуществлявших данные рейсы, авансовых отчетов, ни документом с отметками организаций принявших спорное имущество, ни и иной первичной документации стороной апеллянта ни в налоговый орган, ни суду не представлено.

В общем, был сделан вывод о том, что отходы ИП ни своими силами, ни силами подрядчиков не осуществлял.

И брак не перемещался по складам ИП. И претензий поставщикам техники ИП не направлял.

Кивать на пересортицу и сбой в программном обеспечении можно, говорит суд, но только если представлены доказательства того, что сбой был. Писем-обращений в 1С нет, поэтому считаем, что сбоя не было.

Тогда предприниматель вынул козыря: мол, камеральные проверки за предыдущие периоды проходили успешно, а тут, в выездной, вдруг наковыряли. На это суд возразил: одно другому не мешает и вообще это разные виды проверки.

А по поводу обязанности вести бухучет судьи рассуждают так: бухучет вести не надо, но учитывать выбытие товара, стоимостное выражение которого подлежит обложению НДС, надо. А если не ведется учет выбытия, то несмотря на отсутствие по факту товара на складе, ИП должен перечислить в бюджет НДС со стоимости того товара, который де-юре есть, а де-факто нет.

А у вас много товара на складе, которого физически нет?

Это больная тема для тех, кто когда-то шалил, используя схему по «завозу» несуществующего товара, а потом решил обелиться.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А24-2852/2021.