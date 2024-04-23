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Наталья Горячая
НДС

Про наценку, добавленную через «технические» компании

Общество в 2016 году заявило налоговые вычеты по НДС по договорам с контрагентом Б.
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Налоговая в ходе выездной, а затем и суды установили, что общество со спорным контрагентом Б сделок не совершало и не исполняло, спорные подрядные работы выполнялись силами сотрудников самого общества, поэтому были начислены 5.9 млн. ру.б в виде НДС плюс пени и штраф.

Интерес представляет следующее обстоятельство: общество эти выводы налогового органа не оспаривало, однако указало, что факт выполнения самих спорных работ и объем купленных материалов для этих целей налоговым органом под сомнение не ставился.

Соответственно, общество представило, хотя и после проверки, уточненные налоговые декларации по НДС, в которых налог исчислен и уплачен в бюджет без учета взаимоотношений с Б, но общество, исходя из того, что фактически имела место поставка материалов на 17 млн. руб., оплата которой произведена на счет реального поставщика, а не «прокладки» Б, привело доводы о том, что фактически поставщиком было юрлицо С.

В связи с этим, собственно, поставщик С выставил корректировочный счет-фактуру в адрес проверяемой компании, которая учла этот документ, попутно исключив из книги продаж контрагента Б. В общем, обе стороны исключили «прокладку» из цепи своих связей. Ну и все дружно представили уточненки по НДС.

Суды сказали на это так: уточненки были поданы после проведения проверки, поэтому оснований для предоставления вычета по сделке с поставщиком С нет, поэтому решение о привлечение к ответственности проверяемой компании законно и обоснованно.

И вот самая главная фраза, которую дает нам Верховный Суд:

Если в цепочку поставки товаров включены «технические» компании, и в распоряжении налогового органа имеются достаточные сведения и доказательства, в том числе раскрытые налогоплательщиком – покупателем, позволяющие однозначно установить лицо, которое реально действовало в рамках хозяйственного оборота (осуществило фактическое исполнение по сделке с товаром и уплатило причитавшиеся при ее исполнении суммы налогов), то необоснованной налоговой выгодой покупателя может быть признана та часть расходов, учтенных при исчислении налога на прибыль организаций, и примененных им налоговых вычетов по НДС, которая приходится на наценку, добавленную «техническими» компаниями.

Есть, правда, один нюанс в деле, на который Верховный суд обратил внимание: и у компании, и у контрагента С один адрес, ряд работников трудится в обеих компаниях. Поэтому доводы проверяемой компании о ее праве на вычет еще надо оценить.

Хм… может, поэтому предприниматели «прокладку» поставили между собой? Чтобы глаза отвести от взаимозависимости, которой не пугают разве что дошколят.

В итоге дело отправлено на новый круг, где решение ИФНС было признано незаконным.

Что бы я хотела отметить в этом деле: мы часто рассуждаем о том, какие последствия будет иметь работа с «бумажным НДС» или каким-нибудь «мутным» поставщиком-прокладкой.

Уточню, что есть большая разница между первым определением и вторым: по «бумажному НДС» вы получаете вычет, но не платите контрагенту, по «транзитной» схеме вы ставите свою «прокладку», через которую прогоняете деньги и товар, на которой «оседает» наценка. Рассмотренное дело позволяет нам рассуждать так: если вы сможете показать документы, подтверждающие фактические отношения с конечным поставщиком, то эту спрятанную наценку вам придется «обложить налогом», с нее начислят штраф и пеню.

Согласитесь, это уже более щадящий режим взыскания, чем то, что мы видим обычно, когда налоговая снимает расходы, не давая шансы на снижение налогового бремени за счет реальных операций. Только вряд ли это утешит тех, кто обналичивает через таких «поставщиков». Здесь «реконструкция» не сработает, ибо не на чем.

Такие дела.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А10-133/2020

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