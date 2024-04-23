Могу ли я снизить зарплату сотрудника за его опоздания?

Удержания из заработной платы для погашения его задолженности работодателю могут производиться:
для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
для возврата сумм (в том числе зарплаты), излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также при невыполнении по вине работника норм труда или простое по вине работника (вина работника должна быть признана органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров);
для возврата заработной платы, излишне выплаченной работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом;
при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска (за исключением отдельных оснований увольнения, при которых удержание не производится.
Важно: работодатель обязан оплачивать только то рабочее время, которое сотрудник фактически отработал, а также время, в течение которого работник на работе правомерно отсутствовал, но за ним сохранялось место работы и заработная плата (например, отпуска, командировки и т.д.).
Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен. При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени.
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