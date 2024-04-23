О пенсионных правах самозанятых. На что может рассчитывать плательщик НПД

В страховой стаж в целях установления страховой пенсии включаются периоды работы и (или) иной деятельности при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в СФР.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для обеспечения благоприятных условий осуществления предпринимательской деятельности «самозанятыми», не являющимися ИП, с 1 января 2019 г. проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Режим НПД, являясь добровольным, основан на принципах простоты и удобства ведения предпринимательской деятельности и предлагает гражданам более льготные условия налогообложения по сравнению с иными режимами налогообложения и направлен в первую очередь на предоставление гражданам возможности вести свою деятельность в правовом поле.

Вознаграждение самозанятых, не являющихся ИП, не признаются объектом обложения страховыми взносами. Таким образом, самозанятые не признаются плательщиками страховых взносов на ОПС за период применения самозанятости.

При проектировании статуса «самозанятого» изначально принималось принципиальное условие об исключении таких лиц из числа плательщиков страховых взносов в солидарную систему (страховая пенсия) в целях их легализации. В этой связи такие лица в период применения специального налогового режима НПД не формируют права на страховую пенсию, и, соответственно, данный период не включается в страховой стаж.

Однако действующее законодательство дает возможность самозанятым добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и добровольно уплачивать взносы, тем самым формируя свои пенсионные права: при уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа в общий страховой стаж засчитывается один год.

Такой механизм позволяет самозанятым сформировать пенсионные права на страховую пенсию но старости на общих основаниях по достижению возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин при наличии требуемой продолжительности страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минтруда от 9 апреля 2024 г. № 21-1/ООГ-3246.

В общем, чем запутаннее система страхования граждан, тем меньше у этих граждан желания в неё вникать и платить в мутном настоящем добровольно взносы для обеспечения своего туманного будущего. А некоторые даже умудряются во избежание дум о будущем возвращаться в светлое прошлое и мечтать о том, что в будущем они будут жить так, как жили в том светлом прошлом.