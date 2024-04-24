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Наталья Горячая
Дробление бизнеса

Легенды в дроблении. На что смотрят налоговики и суды

Многие консультанты по налогам говорят, что очень важно «легендирование» дробления бизнеса, чтобы свидетели, коими являются обычно в первую очередь сотрудники (в том числе бывшие), не спалили схему в ИФНС и суде. Но я бы не стала придавать столь важное значение именно этом блоку защиты своего бизнеса перед лицом фемиды.
Легенды в дроблении. На что смотрят налоговики и суды

Первично вовсе не это. И вот пример.

Одно общество осуществляет оптовую торговлю на ОСН и розницу на ЕНВД, второе — только розницу, и совмещает УСН и ЕНВД. По совокупности признаков ИФНС в ходе выездной проверки первой компании пришла к выводу, что деятельность обеих фирм должна оцениваться как единый хозяйствующий субъект. Что стало основанием для такого вывода?

  • участники обществ одни и те же лица,

  • общая численность сотрудников в двух компаниях превышала допустимые лимиты для применения спецрежимов,

  • указанный в ЕГРЮЛ руководитель одной из компаний отрицает руководство фирмой,

  • обе организации являются поручителями друг друга по договорам кредитования,

  • реальные бенефициары компаний исполняют одинаковые руководящие должности и функции в обеих компаниях, о чем свидетельствуют показания свидетелей,

  • у обеих организаций IP-адрес один, одна дисконтная карта, одни адреса поставки товара,

  • подписи лиц, фактически принимавших товар от имени одной компании, проставлены сотрудниками оптового склада другой компании,

  • бухгалтерский учет велся на одном компьютере,

  • исходя из свидетельских показаний, работники выполняли трудовые функции в течение одного рабочего дня и у проверяемой фирмы, и у второй компании (в том числе на оптовом складе, с которого осуществлялась отгрузка заказов, поступивших через сайт, по аптекам спорных организаций),

  • новые сотрудники вновь открывшихся аптек одного общества проходили обучение у сотрудников другого.

История не терпит сослагательного наклонения, однако смею предположить, что показания свидетелей сами по себе в рассматриваемом деле не принесли бы победы налогоплательщику. Независимость и самостоятельность определяется не тем, насколько хорошо свидетели подготовлены к допросу. Подписи на документах. Один на обе фирмы компьютер, с которого велся учет (и это не аутсорсер, на которого можно было бы спихнуть обоснование одного IP-адреса и однообразие в подходе к учету).

Всё это и без свидетелей можно вычислить. Или привлечь свидетелей из внешнего круга, то есть не сотрудников или не тех, что работают в момент проверки. Оптовый склад одной компании, сотрудники которого даже без свидетельских показаний спалили схему только своими подписями.

Так что легенда — это хорошо, но не она главное. Учтите это в построении схемы работы группы компаний.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А76-17047/2018

Комментарии

2
  • Александр @42

    И не только руководителей, а еще участников ООО, главных бухгалтеров и тех, кто на фрилансе, налоговых консультантов и других лиц, котролирующих решения.

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