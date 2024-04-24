Легенды в дроблении. На что смотрят налоговики и суды

Многие консультанты по налогам говорят, что очень важно «легендирование» дробления бизнеса, чтобы свидетели, коими являются обычно в первую очередь сотрудники (в том числе бывшие), не спалили схему в ИФНС и суде. Но я бы не стала придавать столь важное значение именно этом блоку защиты своего бизнеса перед лицом фемиды.

Первично вовсе не это. И вот пример.

Одно общество осуществляет оптовую торговлю на ОСН и розницу на ЕНВД, второе — только розницу, и совмещает УСН и ЕНВД. По совокупности признаков ИФНС в ходе выездной проверки первой компании пришла к выводу, что деятельность обеих фирм должна оцениваться как единый хозяйствующий субъект. Что стало основанием для такого вывода?

участники обществ одни и те же лица,

общая численность сотрудников в двух компаниях превышала допустимые лимиты для применения спецрежимов,

указанный в ЕГРЮЛ руководитель одной из компаний отрицает руководство фирмой,

обе организации являются поручителями друг друга по договорам кредитования,

реальные бенефициары компаний исполняют одинаковые руководящие должности и функции в обеих компаниях, о чем свидетельствуют показания свидетелей,

у обеих организаций IP-адрес один, одна дисконтная карта, одни адреса поставки товара,

подписи лиц, фактически принимавших товар от имени одной компании, проставлены сотрудниками оптового склада другой компании,

бухгалтерский учет велся на одном компьютере,

исходя из свидетельских показаний, работники выполняли трудовые функции в течение одного рабочего дня и у проверяемой фирмы, и у второй компании (в том числе на оптовом складе, с которого осуществлялась отгрузка заказов, поступивших через сайт, по аптекам спорных организаций),

новые сотрудники вновь открывшихся аптек одного общества проходили обучение у сотрудников другого.

История не терпит сослагательного наклонения, однако смею предположить, что показания свидетелей сами по себе в рассматриваемом деле не принесли бы победы налогоплательщику. Независимость и самостоятельность определяется не тем, насколько хорошо свидетели подготовлены к допросу. Подписи на документах. Один на обе фирмы компьютер, с которого велся учет (и это не аутсорсер, на которого можно было бы спихнуть обоснование одного IP-адреса и однообразие в подходе к учету).

Всё это и без свидетелей можно вычислить. Или привлечь свидетелей из внешнего круга, то есть не сотрудников или не тех, что работают в момент проверки. Оптовый склад одной компании, сотрудники которого даже без свидетельских показаний спалили схему только своими подписями.

Так что легенда — это хорошо, но не она главное. Учтите это в построении схемы работы группы компаний.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А76-17047/2018