Роструд разъяснил, в каких случаях работодатель вправе привлекать работников к работе в выходные и праздничные дни

В каких случаях работодатель вправе привлекать сотрудников к работе в выходные и праздничные дни? Как такая работа должна оплачиваться?

Вы можете привлекать сотрудников к работе в их выходные и в праздничные дни в следующих случаях и порядке:

1) с письменного согласия работника:

при необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. К этим случаям не относится ситуация наличия большого объема работы и т.п. случаи;

2) без согласия работника:

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, либо неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств;

3) в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом организации, трудовым договором:

творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, чьи работы, профессии, должности указаны в перечне, утвержденном Правительством РФ;

4) с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюза (если он есть):

в остальных случаях.

Также работа в нерабочие праздничные дни допускается:

на непрерывно действующих предприятиях, осуществляющих производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям;

по работам, вызываемым необходимостью обслуживания населения;

по неотложным ремонтным и погрузочно-разгрузочным работам.

Оплата за работу в выходные и праздничные дни производится в размере, определенном внутренними нормативными документами работодателя и или трудовым договором, но не менее чем в двойном размере. Вместо повышенной оплаты по желанию работника может предоставляться дополнительный день отдыха.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь