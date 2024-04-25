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Наталья Горячая
Трудовое право

Роструд разъяснил, в каких случаях работодатель вправе привлекать работников к работе в выходные и праздничные дни

В каких случаях работодатель вправе привлекать сотрудников к работе в выходные и праздничные дни? Как такая работа должна оплачиваться?

Вы можете привлекать сотрудников к работе в их выходные и в праздничные дни в следующих случаях и порядке:

1) с письменного согласия работника:

  • при необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. К этим случаям не относится ситуация наличия большого объема работы и т.п. случаи;

2) без согласия работника:

  • для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

  • для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

  • для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, либо неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств;

3) в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом организации, трудовым договором:

  • творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, чьи работы, профессии, должности указаны в перечне, утвержденном Правительством РФ;

4) с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюза (если он есть):

  • в остальных случаях.

Также работа в нерабочие праздничные дни допускается:

  • на непрерывно действующих предприятиях, осуществляющих производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям;

  • по работам, вызываемым необходимостью обслуживания населения;

  • по неотложным ремонтным и погрузочно-разгрузочным работам.

Оплата за работу в выходные и праздничные дни производится в размере, определенном внутренними нормативными документами работодателя и или трудовым договором, но не менее чем в двойном размере. Вместо повышенной оплаты по желанию работника может предоставляться дополнительный день отдыха.

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