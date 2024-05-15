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Наталья Горячая
Самозанятые

Нанимать самозанятых — это нормально. Но есть нюанс

Часть 2. После того, как наши государственные мужи реализовали в законе статус самозанятого, работодатели довольно быстро начали переобуваться в отношения именно с ними.
Нанимать самозанятых — это нормально. Но есть нюанс
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Ведь можно просто компенсировать 6% налога плательщику налога на профессиональный доход и не иметь более никакой головной боли ни с налогами в размере чуть меньше половины стоимости его услуг, ни с отчетностью, которую надо сдавать в количестве 30 штук ежегодно.

Если рассматривать теорию, то ничего ужасного в статусе самозанятого нет: есть перечень запрещенных видов деятельности, есть лимит по выручке, есть ограничение по количеству лет после увольнения сотрудника, чтобы начать с ним работать как с самозанятым (2 года). Укладывайся в них и работай спокойно.

Таким образом, у нас есть прямое законодательством установленное ограничение на массовый перевод сотрудников в самозанятых. Однако нам ничто не мешает вместо новых штатных единиц или взамен уволившихся нанимать самозанятых.

В этой связи мне кажется интересным разъяснение Минфина, который, рассматривая вопрос о правомерности применения самозанятости при производстве электротехнической продукции из материала заказчика, указал на следующее:

«действующее законодательство не запрещает применять спецрежим для самозанятых при оказании услуг по изготовлению продукции электротехнического назначения, в том числе из материала заказчика».

Однако, как и в обвинении в дроблении бизнеса с целью ухода от налогообложения по максимальной ставке, так и в возможных негативных для компании последствиях применения вместо трудовых договоров отношений с самозанятыми мы в своих рассуждениях о рисках всегда должны включать совокупность признаков, указывающих на то, что можно без оглядки двигаться дальше, или на то, что пора что-то менять.

Вернемся к изготовлению изделий электротехнического назначения силами самозанятого.

Если это постоянная работа, когда подрядчик изо дня в день должен что-то пилить, строгать, вышивать, вкручивать, закручивать, и ему по условиям договора будут платить за то, что он вообще это делает, и если таких самозанятых у вас 10-15 или 20, а в штате только 1 или 2 сотрудника, то это трудовой договор.

Если по условиям договора вы заплатите за изготовление N изделий за M часов, а также если будет указана ответственность сторон за нарушение условий договора, если по условиям договора самозанятый не будет 30 дней не работать, если у него помимо вас есть еще заказчики, то это настоящий договор с самозанятым.

Мы можем долго рассуждать о том, где риск есть и где его нет, но нет ничего лучше, чем:

  1. раз в квартал аудировать риски переквалификации и договоров, и физических отношений,

  2. вести реальную хозяйственную деятельность,

  3. при выборе вида договора с подрядчиком (самозанятый, ГПХ с физлицом, трудовой договор) руководствоваться деловой целью, а не потребностью в снижении налоговой нагрузки. Пусть экономия на налогах будет приятным бонусом, а не единственной целью создания такой договорной конструкции.

Часть 1 читайте здесь.

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Часть 2. После того, как наши государственные мужи реализовали в законе статус самозанятого, работодатели довольно быстро начали переобуваться в отношения именно с ними.

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