У ФНС нет права вмешиваться в хозяйственную деятельность участников экономических отношений

По результатам камеральной проверки декларации по НДС за 1й кв. 2022 года ИФНС составила акт и вынесла решение о привлечении общества к ответственности за умышленную неуплату НДС (штраф 18 тыс. руб.). Тем же решением было предложено уплатить недоимку по налогу в сумме 49.5 тыс. рублей, пени по нему 3 тыс. руб.

Что случилось?

Инспекторам не понравились вычеты по НДС по счетам-фактурам, выставленным обществу лизинговой компанией. Вычеты касаются двух авто: HYUNDAI ELANTRA и LAND ROVER DISCOVERY SPORT.

Вывод о неправомерности применения вычетов был сделан на основании того, что виды деятельности общества (бухгалтерский аутсорсинг) не предполагают разъездного характера; на момент приобретения спорных транспортных средств в собственности общества имелось 3 автомобиля; при численности сотрудников 2 человека необходимости в дополнительном приобретении автомобилей не имелось. По мнению ИФНС, спорные автомобили использовались в деятельности взаимозависимых лиц, которые применяли УСН 6%, и не имели права на возмещение НДС.

А что суд?

Первая инстанция: отказать обществу.

Вторая инстанция (и третья тоже):

представленные налогоплательщиком первичные документы отвечают требованиям, установленным нормами налогового законодательства, сведения, указанные в данных документах, являются достоверными, каких-либо объективных доказательств приобретения автомобилей не в целях осуществления предпринимательской деятельности налогоплательщика, инспекцией не представлено, приобретение двух спорных автомобилей было осуществлено взамен двух старых.

Инспекция возражала: цели нет! Суд в ответ: мы не обязаны проверять экономическую целесообразность действий субъектов предпринимательства.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А57-7594/2023