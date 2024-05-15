У ФНС нет права вмешиваться в хозяйственную деятельность участников экономических отношений

Что случилось?
Инспекторам не понравились вычеты по НДС по счетам-фактурам, выставленным обществу лизинговой компанией. Вычеты касаются двух авто: HYUNDAI ELANTRA и LAND ROVER DISCOVERY SPORT.
Вывод о неправомерности применения вычетов был сделан на основании того, что виды деятельности общества (бухгалтерский аутсорсинг) не предполагают разъездного характера; на момент приобретения спорных транспортных средств в собственности общества имелось 3 автомобиля; при численности сотрудников 2 человека необходимости в дополнительном приобретении автомобилей не имелось. По мнению ИФНС, спорные автомобили использовались в деятельности взаимозависимых лиц, которые применяли УСН 6%, и не имели права на возмещение НДС.
А что суд?
Первая инстанция: отказать обществу.
Вторая инстанция (и третья тоже):
представленные налогоплательщиком первичные документы отвечают требованиям, установленным нормами налогового законодательства, сведения, указанные в данных документах, являются достоверными,
каких-либо объективных доказательств приобретения автомобилей не в целях осуществления предпринимательской деятельности налогоплательщика, инспекцией не представлено,
приобретение двух спорных автомобилей было осуществлено взамен двух старых.
Инспекция возражала: цели нет! Суд в ответ: мы не обязаны проверять экономическую целесообразность действий субъектов предпринимательства.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А57-7594/2023
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