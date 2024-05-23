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Наталья Горячая
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IKEA, твоя сделка признана противной основам правопорядка и нравственности

ФНС обратилась в арбитражный суд к российской структуре IKEA. Участвовали в деле: Генпрокуратура, Райффайзенбанк, еще одно российское юрлицо и ирландская компания (кредитор).

О чем спор?

О признании недействительной сделки по перечислению российской компанией розничного гиганта (ООО Т) в адрес ирландской компании (кредитор) суммы 13 млрд. руб. и взыскании этой суммы в доход РФ.

Что случилось?

В ходе контрольных мероприятий ФНС установила, что в обход введенных в РФ спецмер (Указ от 05.03.2022 №95), в адрес компании из недружественного государства перечислены 13 млрд.руб.

Представители ООО Т в суде указали, что платеж не использовался для погашения договора займа. В основе оспариваемого платежа лежал договор поставки товара, а меновые сделки не нарушают Указ № 95, плюс защита публичных интересов в сфере применения спецмер в компетенцию ФНС не входит.

Генпрокуратура требования ФНС поддержала, ибо сделка осуществлена для преодоления введенных спецмер в ущерб экономике государства, в связи с чем заключена с целью, противной основам правопорядка или нравственности, поэтому считается ничтожной.

А что суд?

Между ООО Т (заемщик) и кредитором в июне 2016 года заключено соглашение о кредитной линии. В 2020 году выдал заемщику заём в размере 9.6 млрд. руб. Через год часть долга (1.5 млрд.руб.) была погашена. Далее ООО Т заключила договор с ООО М (покупатель) на поставку потребительских товаров. Сумма договора — 13 млрд. руб. По поручению заемщика в конце 2022 года ООО М перевело 13 млрд.руб. ирландской компании.

Материнской компанией заемщика является компания из Нидерландов, которой, в свою очередь, владеет другая компания, которая как раз владеет кредитором. В общем, и заемщик, и кредитор входят в одну группу компаний. Взаимозависимость между заемщиком и кредитором подтверждается Уведомлением о КИК за 2022 год. В марте 2022 года Нидерланды и Ирландия включены в Перечень иностранных недружественных государств. С 04.03.2022 года работа розничных магазинов ИКЕА в РФ приостановлена, а с 15.06.2022 компания покинула российский рынок. Указом от 05.03.2022 № 95 приняты специальные меры экономического характера, поэтому стороны должны были получить соответствующее разрешение. Обход положений законодательства является основанием для вывода о недействительности сделки.

ООО Т не представила суду доказательств невозможности самостоятельных расчетов с ООО М по договору поставки товара. Нет доказательств и того, что у компании не было возможности погасить долги перед кредитором. Ей ничто не мешало использовать счет «С», предусмотренный тем самым Указом.

Ст. 10 ГК РФ: не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Ст. 169 ГК РФ: сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. У суда есть право взыскать в доход РФ всё полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно.

Итог: сделку признать недействительной. Взыскать с ООО Т 13 млрд.руб. в доход РФ и пошлину 100 000 руб.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А41-6043/2024.

Всем остальным, полагаю, приготовиться. Какую еще сделку могут признать антисоциальной и всю сумму по ней обратить в доход государства? Кто следующий?

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