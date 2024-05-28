Один товарный знак, одна бухгалтерия, лимит по УСН — все это не повод для обвинений в искусственном дроблении

Вот и в деле, которое мы сейчас изучим, налоговики попытались классическую франшизу подтянуть под искусственное дробление бизнеса. А ведь грань между «пилю, чтобы налогов меньше платить» и реальной франшизой очень тонкая. На том и стоит до непобедного налоговая инспекция.
В ходе налоговой проверки ФНС установила обстоятельства формального разделения бизнеса на три взаимозависимые организации исключительно в целях применения спецрежимов.
Инспекторы сочли все три компании взаимозависимыми, осуществляющими деятельность как единая сеть магазинов, реализующими одни и те же товары. Поэтому все доходы и расходы всех 3 компаний объединили, насчитали налогов по ОСН на 70 миллионов.
Суд снова и снова указал на следующее:
1. Сам по себе факт взаимозависимости не является основанием для консолидации их доходов и для вывода об утрате права на применение спецрежима, если каждый из налогоплательщиков осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность.
2. Организации, входящие в единый холдинг, заключают коммерческие сделки от своего имени. Эффективность и целесообразность управленческих решений находится вне сферы налогового и судебного контроля.
У компаний было собственное имущество, у каждой свой штат, отдельные торговые площади с автономной системой торговли, разная ККТ, товарооборот, закуп, хранение и реализация товара осуществлялись раздельно, единый отдел закупки отсутствовал.
Организации сами заключали договоры и самостоятельно исполняли свои обязательства по ним, несли расходы на содержание, производили расчеты в результате хозяйственной деятельности через свои счета, самостоятельно осуществляли бухучет, определяли объект налогообложения, налоговую базу, исчисляли налоги и представляли налоговую отчетность.
Деятельность компаний была разделена по территориальному принципу одно общество в областном центре, другие – в районах области.
Чем обосновали дробление налогоплательщики?
снижение корпоративного и лицензионного рисков,
экономическая устойчивость малых форм бизнеса.
Достаточно? Да.
Что из этого следует? Формальные признаки дробления, а именно:
один учредитель и руководитель,
один вид деятельности,
один адрес, бухгалтерия, IP-адрес,
один и тот же логотип.
Все это не имеет значения на фоне:
самостоятельности организаций, независимости друг от друга,
обособленный закуп, хранение и реализация товара,
разделённость деятельности по территориальному принципу,
разный штат сотрудников,
деловая цель — минимизация лицензионных рисков в случае приостановления или прекращения деятельности в результате нарушения лицензионного законодательства, большая экономическая устойчивость малых форм бизнеса в результате возможности кредитования каждого из обществ.
Но есть нюанс. Компания предоставила договор о совместном использовании фирменного названия сети магазинов, согласно которому все 3 компании группы принимают на себя обязательства по сотрудничеству и совместному использованию имущества для совместной организации розницы в целях развития сети под единым фирменным наименованием, а вознаграждение по этому договору составило … 10 тыс рублей.👇
Это всё про то, что факты осуществления деятельности несколькими компаниями под одним товарным знаком могут быть объяснены не только заключением договора франшизы, но и заключением договора о совместном использовании с целью извлечения прибыли. И именно этот факт стал ключевым в споре, именно это позволило компании разрешить дело в свою пользу: первая инстанция, апелляция и кассация в едином порыве приняли решение в ее пользу.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А13-18722/2017.
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