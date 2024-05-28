Один товарный знак, одна бухгалтерия, лимит по УСН — все это не повод для обвинений в искусственном дроблении

Налоговая инспекция похожа на стаю шакалов: инспекторы готовы сожрать любого, кто попадается в их лапы. Несмотря на то, что их доводы порой бывают абсурдными, охота на бизнес продолжается. Не вникая в суть деловых отношений, даже в суде они пытаются отбить свои нелепые доводы, и доходят в этом стремлении до кассации.

Вот и в деле, которое мы сейчас изучим, налоговики попытались классическую франшизу подтянуть под искусственное дробление бизнеса. А ведь грань между «пилю, чтобы налогов меньше платить» и реальной франшизой очень тонкая. На том и стоит до непобедного налоговая инспекция.

В ходе налоговой проверки ФНС установила обстоятельства формального разделения бизнеса на три взаимозависимые организации исключительно в целях применения спецрежимов.

Инспекторы сочли все три компании взаимозависимыми, осуществляющими деятельность как единая сеть магазинов, реализующими одни и те же товары. Поэтому все доходы и расходы всех 3 компаний объединили, насчитали налогов по ОСН на 70 миллионов.

Суд снова и снова указал на следующее:

1. Сам по себе факт взаимозависимости не является основанием для консолидации их доходов и для вывода об утрате права на применение спецрежима, если каждый из налогоплательщиков осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность.

2. Организации, входящие в единый холдинг, заключают коммерческие сделки от своего имени. Эффективность и целесообразность управленческих решений находится вне сферы налогового и судебного контроля.

У компаний было собственное имущество, у каждой свой штат, отдельные торговые площади с автономной системой торговли, разная ККТ, товарооборот, закуп, хранение и реализация товара осуществлялись раздельно, единый отдел закупки отсутствовал.

Организации сами заключали договоры и самостоятельно исполняли свои обязательства по ним, несли расходы на содержание, производили расчеты в результате хозяйственной деятельности через свои счета, самостоятельно осуществляли бухучет, определяли объект налогообложения, налоговую базу, исчисляли налоги и представляли налоговую отчетность.

Деятельность компаний была разделена по территориальному принципу одно общество в областном центре, другие – в районах области.

Чем обосновали дробление налогоплательщики?

снижение корпоративного и лицензионного рисков, экономическая устойчивость малых форм бизнеса.

Достаточно? Да.

Что из этого следует? Формальные признаки дробления, а именно:

один учредитель и руководитель,

один вид деятельности,

один адрес, бухгалтерия, IP-адрес,

один и тот же логотип.

Все это не имеет значения на фоне:

самостоятельности организаций, независимости друг от друга,

обособленный закуп, хранение и реализация товара,

разделённость деятельности по территориальному принципу,

разный штат сотрудников,

деловая цель — минимизация лицензионных рисков в случае приостановления или прекращения деятельности в результате нарушения лицензионного законодательства, большая экономическая устойчивость малых форм бизнеса в результате возможности кредитования каждого из обществ.

Но есть нюанс. Компания предоставила договор о совместном использовании фирменного названия сети магазинов, согласно которому все 3 компании группы принимают на себя обязательства по сотрудничеству и совместному использованию имущества для совместной организации розницы в целях развития сети под единым фирменным наименованием, а вознаграждение по этому договору составило … 10 тыс рублей.👇

Это всё про то, что факты осуществления деятельности несколькими компаниями под одним товарным знаком могут быть объяснены не только заключением договора франшизы, но и заключением договора о совместном использовании с целью извлечения прибыли. И именно этот факт стал ключевым в споре, именно это позволило компании разрешить дело в свою пользу: первая инстанция, апелляция и кассация в едином порыве приняли решение в ее пользу.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А13-18722/2017.