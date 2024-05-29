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Наталья Горячая
Налоговые изменения 2024

❗️НДС для упрощенцев как стимул для развития, а тех, кто дробится, простят

В рамках пакета налоговых изменений Минфин предлагает скорректировать УСН.
❗️НДС для упрощенцев как стимул для развития, а тех, кто дробится, простят
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

К упрощенному налогу добавится НДС, платить который будет не значительная, но генерирующая почти половину суммарной выручки в этом режиме:

  • розница,

  • опт,

  • общепит,

  • аренда недвижимости.

Эти изменения позволят выровнять условия конкуренции и лишить экономической мотивации распространенную сейчас практику дробления бизнеса.

Что с лимитами по УСН?

Чтобы МСП развивался и дальше, порог для применения УСН увеличат. И это решение тоже поможет пресечь схемы дробления бизнеса:

  • порог выручки — 450 млн. руб. в год,

  • порог стоимости ОС — 200 млн. руб. в год,

  • обязанность платить НДС 5% для тех упрощенцев, кто получает доход более 60 млн. руб. в год, и НДС 7% для тех, кто генерит выручку от 250 до 450 млн. руб. в год. При этом вычетов, характерных для ОСН, не будет.

96.8% предприятий , которые применяют УСН, волноваться не о чем, ибо их выручка до 60 млн. руб. А остальные 3.2 % потерпят, ибо на их долю приходится 46% доходов по УСН (опт, розница, общепит, аренда недвижимости).

Вместе с обязанностью платить НДС компании с выручкой от 60 млн руб. получат также возможность масштабировать свой бизнес, в том числе, потому что госкомпании, крупный бизнес смогут заключать с ними контракты, считают чиновники Минфина.

Зачем НДС для упрощенцев?

Чтобы выровнять условия ведения бизнеса между разными экономическими субъектами, чтобы неуплата косвенных налогов в торговле не являлась конкурентным преимуществом бизнеса.

А что с дроблернием?

Для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать «в белую», будет предусмотрена амнистия. Если предприниматель добровольно откажется от применения дробления с 2025 года, и налоговые органы не установят таких фактов, то неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы в связи с применением подобных схем не будут взыскиваться, а соответствующая задолженность будет списана.

А что с производственным сектором МСП?

Для обрабатывающих секторов предлагается снизить с 15 до 7.6% тарифы страховых взносов (для части свыше МРОТ). Такая преференция не будет реализована в отношении производителей напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей).

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.

Комментарии

3
  • Александр @42

    Потерпят? То есть в общпите, в рознице цены вырастут более чем на 20%, а аренда касается почти всего среднего и крупного бизнеса.

    2025 год - год налоговых кошмаров.

  • anpe4e

    Ох уж эти конкурентные преимущества. Честный знак, меркурий, НДС, что следующее?

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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