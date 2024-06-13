Для целей налогообложения длина не имеет значения

Компания сдала декларацию по транспортному налогу за 2019 год. Инспекция провела камеральную проверку документа, составила акт о нарушении, доначислила налог в размере почти 460 тыс. рублей и оштрафовала фирму еще на 52 тысячи.

Основанием для таких действий ФНС стало неприменение обществом повышающих коэффициентов, установленных для определенных моделей автомобилей, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности (налог на роскошь помните?).

У компании была такая позиция: авто стоит больше 3 млн., но его название не указано в соответствующем Перечне Минпромторга. И получилось, что имевшийся у компании Mercedes-Benz S 400 4 MATIC не соответствует описанию модели легкового автомобиля Mercedes-Benz S 400 4 MATIC длинная база. Аналогичная ситуация была и по Toyota Land Cruiser 200 Excalibur (8D) и другим авто.

Нормы НК РФ позволяют исчислить налог с применением утвержденного Порядка и Перечня, и применение повышающих коэффициентов обусловлено необходимостью дополнительного налогообложения престижного, демонстративного потребления.

Отсутствие в Перечне детализированного описания соответствующей марки и модели автомобиля либо автомобиля более дорогостоящей комплектации не освобождает налогоплательщика от применения повышенного коэффициента, при соответствии принадлежащего на праве собственности транспортного средства обязательным критериям, установленным НК РФ.

Принадлежащие обществу автомобили по стоимости и году выпуска соответствовали требованиям НК РФ.

Так что размер в данном случае значения не имеет. Платите.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-40762/2021.