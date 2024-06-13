Дробление бизнеса. Пилите, Шура, пилите...

Нет, нынче дробить бизнес вредно для кошелька. Странно: если не дробить , то проще закрыть бизнес, а если дробить, то «прилетит».

Дробление бизнеса: признаки, свидетельствующие о злоупотреблении налоговыми правами. Поговорим об этом.

В практике проведения консультаций и мозговых штурмов частенько встречаю необоснованные страхи предпринимателей. Ну, вот правда: нас так запугали НДС, дроблением , аффилированностью, ИП и самозанятыми, должной осмотрительностью, налоговой реконструкцией и налоговым администрированием, что скоро анализы крови будем просить при заключении договора.

Итак, признаки:

1. Дробление одного бизнеса происходит между несколькими лицами, применяющими специальные системы налогообложения вместо применения ОСН основным участником, осуществляющим реальную деятельность.

Если объединить всю выручку, то основная компания, применяющая ОСН, превысила бы показатели, позволяющие применять спецрежим, поэтому бизнес был разбит на несколько компаний, одновременно с этим все фирмы принадлежат одному лицу скрыто или явно.

2. Применение схемы дробления бизнеса оказало влияние на условия и экономические результаты деятельности всех участников данной схемы: налогов стали платить меньше.

Прибыль при примени УСН 6% намного больше, если бы компания применяла ОСН.

3. Налогоплательщик, его участники, должностные лица являются выгодоприобретателями от использования схемы дробления бизнеса (на основе показаний свидетелей и анализа переписки).

4. Участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности.

5. Создание компаний в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей и/или увеличением численности персонала.

6. Несение расходов участниками схемы друг за друга (платежи за третьих лиц).

7. Прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность) участников схемы дробления.

8. Формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей.

9. Отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов.

10. Использование одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта в сети , адресов офисов, складских и производственных баз и т.п. , банков, ККМ, терминалов.

11. Единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой её участник, либо поставщики и покупатели одни и те же.

12. Фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами (свидетельские показания, переписка).

13. Единые для участников схемы службы, осуществляющие: ведение бухгалтерского учета, кадрового учета, подбор персонала, поиск и работу с поставщиками и покупателями, юридическое сопровождение, логистика и проч.

14. Представление интересов по взаимоотношениям с государственными органами и иными контрагентами осуществляется одними и теми же лицами.

15. Показатели деятельности, такие как численность персонала, занимаемая площадь и размер получаемого дохода близки к предельным значениям, ограничивающим право на применение спецрежима.

16. Данные бухгалтерского учета с учетом вновь созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности.

17. Распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей, исходя из применяемой ими системы налогообложения (те клиенты, которым нужен НДС, обслуживаются НДСными компаниями; те клиенты, которым НДС не нужен, обслуживаются компаниями и ИП на УСН и др.спецрежимах).

Не путайте оптимизацию с уходом от налогов. Последнее должно лишь быть следствием грамотных действий, направленных на достижение деловой цели.

Вы можете поставить во главу угла защиту активов или сознание бизнеса для будущих поколений.

Однако целью составления схемы или построения группы компаний не должен быть уход от налогов.