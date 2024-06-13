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Наталья Горячая
Должная осмотрительность

Должная осмотрительность. Она есть, но никто ее не видел. Без нее сложно, но с ней еще сложнее

Ей уже более 15 лет. Но в молодости она выражалась в сборе копий правоустанавливающих документов, а теперь перед бизнесом практические экзистенциальные вопросы.

Вопросы:

  1. Есть ли контрагент или он существует лишь на бумаге.

  2. Что с ресурсами у поставщика? Достаточно ли их и кто, как и почему определяет их наличие в нужном для поставки товара или оказания услуг размере.

  3. А кто выполнил работу? Сам поставщик или им лишь прикрылось, чтобы приумножить несуществующие расходы.

Если нам действительно нужны запчасти, то проверка будет произведена должным образом. Если мы хотим построить дом или отремонтировать офис, то с улицы подрядчика не возьмём.

Проявляя реальную осмотрительность при выборе поставщика, компания защитит вычеты по НДС. Анализируя способность подрядчика выполнить заявленный объём работ, фирма защитит свои расходы.

Если осмотрительность проявлена, но партнёр подвёл, не выполнил работу, не поставил товар, то вы же в суд пойдёте? А если не пойдёте, то ваши отношения — умысел.

А каков тогда набор факторов, на основе которых мы должны выбирать поставщика?

  1. Копия устава? Просто. И однодневка его имеет. Что толку, если нет офиса?

  2. Копия паспорта руководителя? Не имеем права хранить. Да и какая польза от него, если сотрудников нет?

  3. Бухгалтерская отчётность? Хм… а вы свою читали? Если да, то что из неё почерпнули? Большая часть предпринимателей смотрит на баланс как на китайскую грамоту. Тогда какой в ней прок?

  4. Сайт? Не всем он нужен. Кто-то по личным каналам ищет покупателя. Это нормально. Никто не заметит работать без представительства в интернете.

  5. Может, отзывы других клиентов? Те, что на сайте или от соседа?

А если пойти по пути шаблонов: набросать или скопировать у друга, или попросить бухгалтера у подружки взять? Всё это пустое, если не будет использоваться в работе и не принесёт пользу. Бумажная работа обычно отягощает ведение бизнеса, отвлекает от него, но иногда, как спасательная шлюпка, спасает жизнь бизнесу. При наличии товарно-материальных ценностей, соответствии способа поставки условиям договора, способности контрагента построить, отремонтировать, посадить, внедрить, создать любые претензии налоговых органов отбиваются в суде.

Подборка судебных актов по теме:

👉Фиктивные сделки приводят к завышению выручки теми компаниями группы, которые применяют спецрежимы

👉Вину за непоставку товара компания смогла взвалить на банк, открывший однодневке расчетный счет

👉Не всякий друг тебе — товарищ

👉Чтобы отказать в вычете по НДС, налоговый орган должен доказать отсутствие реальных хозяйственных операций между компанией и её контрагентом

👉Формальный документооборот подтверждают пустые акты, обналичивание и высокое вознаграждение

👉Общий IP-адрес — не повод для доначислений

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