Отпуск, привет! Привет, график

За второй и последующий годы работы оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно в соответствии с графиком отпусков. Этот график утверждается работодателем не позднее чем за 2 недели до конца текущего года на следующий.

Надо ли сообщать сотруднику о том, что ему пора в отпуск?

О начале отпуска работодатель обязан письменно уведомить работника за 2 недели, а выплатить отпускные — не менее чем за 3 дня до наступления отпуска.

А если нарушить срок выплаты отпускных?

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за 2 недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.

А если график отпусков утвержден в декабре, а сотрудник пришел на работу в феврале?

В том случае если отпуск сотрудника не учтен в графике отпусков по причине того, что на момент составления графика сотрудник еще не работал у данного работодателя, или работодатель не составляет график в нарушение требований законодательства, то вопрос о времени очередного отпуска решается по соглашению сторон. Но в любом случае работодатель обязан ежегодно предоставлять оплачиваемый отпуск установленной трудовым договором продолжительности.

А если не могу я дать отпуск по причине большой загрузки?

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы работодателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год (с оговорками, см. первоисточник за лампочкой 💡). При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2 лет подряд.

А отпуск «сгорает», если сотрудник вовремя не ходит?

Даже если по каким-то причинам отпуск не был предоставлен работнику в течение нескольких лет, никакого «сгорания» отпусков не происходит. Работодатель должен предоставить работнику все неиспользованные отпуска.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.